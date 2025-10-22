Más de 12 millones de españoles están al borde de la pobreza, advierte reporte
© AP Photo / Emilio MorenattiEspaña se consolida como uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad
© AP Photo / Emilio Morenatti
Síguenos en
La nación ibérica se consolida como uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad y precariedad social, según arroja un estudio de reciente publicación.
Un flamante informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que recopiló datos de 2024, reveló que una parte significativa de la población española se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad económica.
El estudio constató que cerca de 12,5 millones de españoles, lo que representa el 25,8% de la población total, se encuentran actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social. Dentro de este grupo, aproximadamente cuatro millones de personas ya viven en situación de pobreza severa, con ingresos familiares mensuales que no superan los 644 euros, una realidad marcada por la lucha por la subsistencia y la dificultad para cubrir necesidades básicas.
14 de octubre, 05:33 GMT
La EAPN señala que este fenómeno no es un mero "accidente meteorológico", sino una "decisión" desde el Estado, afirmando que las políticas de protección social implementadas en el país son "ineficientes e insuficientes".
Los autores del estudio argumentan que ni el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), ni la creación de empleo, logran mejorar significativamente las cifras de carencias, ya que el modelo de desarrollo no está creando los mecanismos necesarios para una "verdadera redistribución de la riqueza".
Los autores del estudio argumentan que ni el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), ni la creación de empleo, logran mejorar significativamente las cifras de carencias, ya que el modelo de desarrollo no está creando los mecanismos necesarios para una "verdadera redistribución de la riqueza".
El análisis de la pobreza en España revela además importantes disparidades territoriales y una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, registra una de las rentas medias per cápita más altas, pero al mismo tiempo es una de las regiones más desiguales, con el 20% más rico, ganando cinco veces más que el 20% más pobre.
Incluso en regiones con mejores indicadores económicos, como el País Vasco o Baleares, una gran proporción de las personas en riesgo de pobreza subsiste con ingresos extremadamente bajos.
Incluso en regiones con mejores indicadores económicos, como el País Vasco o Baleares, una gran proporción de las personas en riesgo de pobreza subsiste con ingresos extremadamente bajos.
15 de septiembre, 15:37 GMT
Dos problemas estructurales agravan especialmente la situación: el desempleo juvenil crónico y la crisis de vivienda. España ostenta, junto a Estonia y Rumanía, la mayor tasa de desempleo juvenil de la Unión Europea, con un 25,3%
Paralelamente, la dificultad de acceso a una vivienda digna se ha consolidado como un factor clave de empobrecimiento, impulsado por un mercado que concentra la propiedad y ha generado un aumento sin precedentes en los precios de los alquileres, que se han incrementado cerca de 40% en diez años.
Paralelamente, la dificultad de acceso a una vivienda digna se ha consolidado como un factor clave de empobrecimiento, impulsado por un mercado que concentra la propiedad y ha generado un aumento sin precedentes en los precios de los alquileres, que se han incrementado cerca de 40% en diez años.
En el panorama europeo, España lidera los indicadores comunitarios de pobreza y desigualdad, y es el cuarto Estado con mayor porcentaje de personas en esta situación, solo superado por Bulgaria, Rumanía y Grecia. Otros de los hechos alarmantes que el informe destaca es la tasa de pobreza infantil española, la más alta de la UE, afectando a unos 2,3 millones de niños.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.