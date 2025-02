https://noticiaslatam.lat/20250215/la-izquierda-europea-enfrenta-una-crisis-por-su-complicidad-en-la-subordinacion-a-eeuu-1161164635.html

La izquierda europea enfrenta una crisis por su complicidad en "la subordinación a EEUU"

La izquierda europea enfrenta una crisis por su complicidad en "la subordinación a EEUU"

El abrazo de la izquierda europea a las políticas neoliberales está llevando a la extinción —o en el mejor de los casos a la irrelevancia electoral— a algunos de los partidos con más antigüedad en el continente, muchos de ellos herederos directos de los socialismos y comunismos más aguerridos a mediados del siglo XX.Los países del bloque actualmente atraviesan una ola euroescéptica que ha encumbrado a figuras tan ideológicamente disímiles como Roberto Fico en Eslovaquia o Giorgia Meloni en Italia. Además, políticos como Gert Wildeers en los Países Bajos o Marine Le Pen en Francia han logrado logrando importantes avances electorales.En la última semana se dio a conocer una encuesta en la que se mostró que Reform, de Nigel Farage, sería el partido más votado en el Reino Unido si los comicios se realizaran el día de hoy, con un 25% frente al 24% de los laboristas, actualmente en el poder. De acuerdo a la encuesta, realizada por la firma YouGov, buena parte de los votantes de Farage, —uno de los impulsores del Brexit y quien desde el pasado año ocupa una banca en la Cámara de los Comunes—, provienen de las clases obreras del país, obteniendo además un importante apoyo entre los jóvenes menores de 30 años, grupos que durante décadas fueron leales votantes del laborismo u otras opciones en dicho espectro ideológico.Los flamantes datos, que provocaron un terremoto en el Gobierno de Keir Starmer, confirmaron una tendencia que da cuenta del alejamiento de las clases populares y el electorado joven con respecto a los partidos tradicionales de izquierda, un fenómeno marcado en Europa, pero que no es exclusivo de la región. Golpeados por la recesión y el encarecimiento del costo de vida, los votantes europeos perciben a sus dirigentes izquierdistas —ya sean socialistas, socialdemócratas o progresismos "verdes"— como alineados al establishment de Bruselas y Washington, idea que dista de la defensa de los intereses de las clases populares que les dio su origen.Auge y caída de la izquierda europeaEsto no siempre fue así. En la época de la posguerra, los partidos de izquierda europeos supieron oponerse al Plan Marshall impulsado por EEUU, con el argumento de que el país norteamericano buscaba erigirse como la única potencia hegemónica con la excusa de financiar su reconstrucción tras la II Guerra Mundial. Los políticos comunistas criticaron la instalación de bases militares de EEUU y los acuerdos comerciales con compañías estadounidenses, entre las otras condiciones impuestas a cambio del dinero.Más adelante, ya sea desde el Gobierno o el Congreso, esta corriente promovió leyes en defensa de los trabajadores, el acceso a la vivienda y las distintas ayudas públicas que conformarían el denominado estado de bienestar, clave para la prosperidad que vivió Europa y sus ciudadanos hasta finales de los 80.Sin embargo, esta apuesta comenzó a revertirse con la firma a comienzos de los 90 del Tratado de Maastricht, que dio comienzo oficial a la Unión Europea. De la mano de otrora políticos socialdemócratas, como el entonces primer ministro francés François Mitterrand (su mano derecha, Jacques Delors, está acreditado como el ideólogo del euro y el Acuerdo de Schengen, entre otras innovaciones comunitarias), estos países comenzaron a adoptar políticas de austeridad fiscal y flexibilización laboral —a la par de una mayor dependencia militar con EEUU a través de la OTAN— con la excusa de la necesidad de mantenerse competitivos.Para muchos votantes y dirigentes de izquierda de la época esto fue el principio del final del proyecto de una "Europa social" que había comenzado después de la posguerra, así como una capitulación a las políticas neoliberales instauradas por los gobiernos de Ronald Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Varios de ellos vaticinaron incluso que el continente, lenta pero inexorablemente, entraría en un declive a causa de la desindustrialización que provocaría el mercado común europeo y la moneda única. Muchos de estos desilusionados políticos forjarían pequeños partidos, catalogados como "antisistema" por la prensa del establishment, movimientos que tuvieron su primavera tras la crisis del 2009 pero que rápidamente los partidos de izquierda hegemónicos se encargaron de transformar en irrelevantes electoralmente, como Izquierda Única en España o SYRIZA en Grecia."Una izquierda antidemocrática"Para Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo y experto en política europea moderna, este fenómeno tiene como origen el propio diseño de la UE, cuyo texto fundacional, el Tratado de Maastricht, especifica una serie de reglas de gobernanza que tienen como finalidad el freno de la redistribución de ingresos y la fuga de capitales, además de la pérdida de derechos sociales para los trabajadores, esto con el fin de favorecer una apertura económica y un mayor dinamismo empresarial, postulados del neoliberalismo.Losada también define como "antidemocrático" y "antitrabajadores" el funcionamiento de la UE, ya que las leyes del bloque, de caracter supra estatal, no son elaboradas por los miembros del Parlamento europeo, que simplemente se limitan a votarlas, sino que son concebidas por un órgano que no es elegido por el voto ciudadano, como lo es la Comisión Europea."Se trata de un organismo que históricamente ha estado alineado con los intereses de los industriales y de Washington, por lo que las políticas de desregulación y apoyo de incursiones bélicas de la OTAN siempre logran el visto bueno, a la vez que temas que históricamente ha impulsado la izquierda y que beneficiarían a la mayoría de los ciudadanos, como la nacionalización de los recursos o ponerle tope a las rentas, está prohibido específicamente en la carta fundacional de la UE, al considerar que ambas cosas atentan contra la economía de mercado, que es la que se eligió como único modelo en el bloque", ahonda.Y añade: "Bruselas ha institucionalizado el neoliberalismo de amigos como el único sistema de gobierno y para poder ser parte de este engranaje, vendido como el mayor bastión de la civilización occidental y sus presuntos valores de progreso y orden, la izquierda debió abandonar sus principios".Eso llevó, apunta el analista, a que los partidos de izquierda europeos comenzaran a adoptar lo que se dio en llamar "centrismo neoliberal", que implica la aceptación e incluso defensa del sistema neoliberal como único camino, pero buscando impulsar algunas reformas sociales de carácter identitario para no perder la pátina progresista.La lección, apunta Losada, es que los gobiernos que no han cedido a la presión de ser súbditos de Washington, como los países de los BRICS, han visto sus fortunas mejorar, mientras que "la subordinación a EEUU, de la que la izquierda europea es cómplice, explica en buena parte la decadencia del continente, por su desinterés o incapacidad en ofrecer un modelo distinto"."Ahora que debido al encarecimiento del costo de vida hay una gran insatisfacción ciudadana, la izquierda no aparece como una opción creíble para los votantes en Europa, porque han visto en las últimas décadas cmo se arrodillaban ante el status quo en lugar de combatirlo o buscar cambiarlo, lo que explica también la aparición de tantos outsiders triunfando en la política. La gente sabe que no puede confiar en Bruselas y sabe que la izquierda ayudó a normalizar el neoliberalismo financiero de amigos que trajo aparejado la UE y provocó la ruina al continente", remata.

