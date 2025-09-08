https://noticiaslatam.lat/20250908/anadir-presion-sobre-netanyahu-espana-anuncia-embargo-de-armas-a-israel-1166269215.html

"Añadir presión sobre Netanyahu": España anuncia embargo de armas a Israel

"Añadir presión sobre Netanyahu": España anuncia embargo de armas a Israel

Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusó a las autoridades israelíes de "exterminar a un pueblo indefenso" en la Franja de Gaza y advirtió... 08.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-08T13:51+0000

2025-09-08T13:51+0000

2025-09-08T13:51+0000

españa

israel

pedro sánchez

franja de gaza

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

españa

🌍 europa

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/1d/1150089406_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9ae07302e4d01faec71b794b32bec4f7.jpg

Anunció así que se aprobó un real decreto ley que consolida el embargo de armas a Israel, vigente de facto desde octubre de 2023, y prohíbe legal y permanentemente la compra y venta de armamento.Además, España cerrará sus puertos para los barcos que transporten combustible destinado al Ejército israelí y cerrará su espacio aéreo a las aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel.Las personas directamente implicadas en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza no podrán acceder al territorio español.He aquí otras medidas de España:España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, en la misma fecha en que lo hicieron Irlanda y Noruega.

https://noticiaslatam.lat/20250904/la-diplomacia-europea-se-ha-convertido-en-una-farsa-la-ue-evade-las-sanciones-en-contra-de-israel-1166118291.html

españa

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, israel, pedro sánchez, franja de gaza, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, 🌍 europa, 🌍 oriente medio