"Añadir presión sobre Netanyahu": España anuncia embargo de armas a Israel
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusó a las autoridades israelíes de "exterminar a un pueblo indefenso" en la Franja de Gaza y advirtió que Madrid no puede quedarse de brazos cruzados. En sus palabras, así su Gobierno pretende "añadir presión" sobre Benjamín Netanyahu.
"Una cosa es proteger tu país y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes", afirmó Sánchez.
Anunció así que se aprobó un real decreto ley que consolida el embargo de armas a Israel, vigente de facto desde octubre de 2023, y prohíbe legal y permanentemente la compra y venta de armamento.
Además, España cerrará sus puertos para los barcos que transporten combustible destinado al Ejército israelí y cerrará su espacio aéreo a las aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel.
Las personas directamente implicadas en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza no podrán acceder al territorio español.
He aquí otras medidas de España:
Prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.
Limitará a un mínimo obligatorio la asistencia consular a los españoles residentes en tales asentamientos.
Impulsará nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.
Ampliará la contribución española a UNRWA a unos 10 millones de euros adicionales.
Elevará hasta los 150 millones de euros en 2026 la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza.
España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, en la misma fecha en que lo hicieron Irlanda y Noruega.