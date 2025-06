https://noticiaslatam.lat/20250620/espana-rehusa-por-carta-disparar-el-gasto-militar-al-gusto-de-trump-claves-de-una-necesidad-falaz-1163627618.html

España rehúsa por carta disparar el gasto militar al gusto de Trump: claves de una necesidad falaz

España rehúsa por carta disparar el gasto militar al gusto de Trump: claves de una necesidad falaz

En vísperas de la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez explica a su jefe que el país no gastará más allá del 2,1% de su PIB en defensa, pues de otro modo el estado...

Mediante una carta personal cursada el 19 de junio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que España rechaza elevar el gasto militar al 5% del PIB. El día anterior, Rutte había enviado una misiva a todos los jefes de Gobierno de los países de la alianza, fijando el nuevo compromiso para los 32 Estados miembros.En su carta, Sánchez califica la petición de "no razonable" y "contraproducente", y plantea la decisión legítima de no llevarla a cabo, sin menoscabo para "las ambiciones de gasto de otros aliados". Por todo ello, el funcionario ruega la aplicación de una "fórmula más flexible", que posibilite que el objetivo de gasto sea "opcional", o que se haga con España una excepción para aplicarlo.Según las "estimaciones" de las Fuerzas Armadas, añade Sánchez, España solo necesitará gastar el 2,1% de su PIB en defensa "para adquirir y mantener todo el personal, el equipo y la infraestructura requerida por la Alianza".La Casa Blanca no tardó en responder. Su portavoz, Karoline Leavitt, afirmó el mismo día durante una rueda de prensa en Washington que Donald Trump quiere que los europeos "paguen la parte que les corresponde" y lleguen a ese umbral de gasto. "[Trump] Ha dejado muy claras sus prioridades para nuestros aliados europeos, incluida España", declaró Leavitt, quien calificó a la exigencia como "justa".En espera de la celebración de la cumbre de la OTAN, el 24 y 25 de junio en La Haya, Sánchez, acuciado por un caso de corrupción con visos de tener ramificaciones estructurales dentro de su partido y que podría provocar su salida del Gobierno o la convocatoria de elecciones anticipadas, parece querer así contentar a aliados clave en su Ejecutivo de coalición opuestos al incremento del gasto militar.¿También un cálculo político?En Sumar, el socio de la coalición de Sánchez, estiman que la carta del presidente es el resultado de la oposición mostrada en el seno del Ejecutivo al incremento del gasto. La misiva también es del agrado de Izquierda Unida, donde señalan, no obstante, que "el problema real es el camino del rearme". Similar valoración hacen los independentistas catalanes y vascos de ERC y EH-Bildu, respectivamente.En Podemos, por el contrario, califican la carta de "paripé" para disimular los casos de corrupción y que el Gobierno "acabará firmando el nuevo incremento del gasto militar a costa de escuelas y hospitales que le impone la OTAN".A su juicio, el presidente español "busca oxígeno" en la arena de la política internacional, un espacio "menos conflictivo" que la política doméstica, cuya actualidad está dominada por la trama de corrupción en el seno del gobernante Partido Socialista."El caso Koldo es ya el caso PSOE. Ha roto la estrategia antilawfare de Sánchez y puesto de manifiesto todas las contradicciones sobre las que ha cabalgado el sanchismo", añade Prieto, que no descarta que el PSOE esté preparando un "adelanto electoral".Un cambio de modeloEl plan de rearme europeo y las exigencias de la OTAN conllevan un cambio de prioridades y de modelo económico."El proyecto europeo está roto y no existe", asegura el economista y divulgador económico Fernando Luengo, que lamenta que desde Bruselas se difunda un discurso que designa al gasto en defensa como "beneficioso para la economía y para que la ciudadanía europea se sienta segura".Interpelado durante su conferencia ¡A las armas!, el 19 de junio en Madrid, Luengo admite "cierta prevención" en la carta de Sánchez, que asume más bien como un "objeto de negociación" con la OTAN en un contexto donde el aumento del gasto militar en España y la UE se plantea sin tener en cuenta otros cálculos.En su opinión, no era necesario situar el gasto español en 2025 en 32.000 millones de euros, arrancándolo del presupuesto y de partidas presupuestarias sin ejecutar. "¿Acaso no hay una necesidad social urgente en materia de sanidad o en materia de vivienda?", lamenta."Es cierto que el gasto militar se está enmarcando en un discurso más amplio sobre reindustrialización, soberanía estratégica y modernización", conviene Prieto, que recuerda los métodos "menos explícitos" del Gobierno para aumentar el gasto "a través del presupuesto de otros ministerios, como el de Transporte o el de Industria".En todo caso, afirma, el umbral del 5% es una "posición de máximos que oculta el ingente esfuerzo presupuestario que ya supondría un aumento hasta el 3%, mucho más creíble".Refutando la necesidadUn aspecto intrigante de los 800.000 millones de euros que Bruselas pretende movilizar para su plan de rearme es que se destinarán a que la UE "tenga presencia como actor político y para que sea relevante", recuerda Luengo, que también señala la importancia del hecho de que el Banco Europeo de Inversiones introduzca en su agenda el gasto en defensa."Eso ya sitúa al gasto militar en otro ámbito. No en el de las amenazas, sino en el ámbito de las necesidades", subraya.Según este economista, la justificación europea de su aumento se asienta sobre cuatro supuestos: una amenaza rusa para la UE, la necesidad de apoyar a Ucrania, cubrir el vacío que deja EEUU en Europa y la activación y reestructuración de la economía a través del gasto militar.

