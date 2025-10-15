https://noticiaslatam.lat/20251015/rodrigo-paz-y-jorge-quiroga-intercambian-los-ultimos-dardos-a-horas-del-inicio-del-silencio-1167581040.html

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga intercambian los últimos dardos, a horas del inicio del silencio electoral en Bolivia

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga intercambian los últimos dardos, a horas del inicio del silencio electoral en Bolivia

Sputnik Mundo

Los candidatos a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la Alianza Libre realizaron sus cierres de campaña con ataques mutuos... 15.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-15T22:16+0000

2025-10-15T22:16+0000

2025-10-15T22:37+0000

américa latina

bolivia

gobierno de bolivia

elecciones presidenciales en bolivia (2025)

rodrigo paz

jorge quiroga

💬 opinión y análisis

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0f/1167581661_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_93c0b9c9d1fbc800aada52dc6647b2ae.jpg

En sus últimas intervenciones, ambos candidatos hicieron oír sus propuestas como mantras: el postulante de la Alianza Libre abogó por pedir un préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras el líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se pronunció a favor de "ordenar la casa primero", en referencia a la estabilización de las cuentas internas del país.Paz realizó su cierre de campaña en la ciudad de Cochabamba, en la zona sur donde se concentran los mayores índices de pobreza del área metropolitana. También en estos barrios se impuso el voto por el candidato del PDC el pasado 17 de agosto, en la elección general, cuando ganó con el 32%.Miles se reunieron en la avenida Suecia, donde se emplazó el escenario de donde brotó con estrépito la cumbia chicha, con los correspondientes bailarines y bailarines, quienes exhibieron gran parte de la piel, tomaron celulares del público para filmarse y animaron a la concurrencia.De la música se pasó de inmediato al acto político, que fue corto y contundente, pues solamente hablaron el candidato a la vicepresidencia, Edmand Lara, y Paz.Lara, un capitán de la Policía retirado, es dueño de un carisma que atrajo buena parte de los votos del PDC. Maestro en el arte del TikTok, el aspirante a vice se hizo muy popular en esta red denunciando a policías y funcionarios a quienes consideraba "corruptos". Así, en su intervención no se salió de esta línea y advirtió con llevar a juicio a quienes hubieran hecho mal uso de los bienes del Estado en los últimos años."Policía que roba, policía que se va preso", dijo. Y se dirigió a la mayoría de las y los presentes: "Falta poco para que los hermanos mineros trabajen con seguridad jurídica, para que los comerciantes tengan su título individual y sean dueños de sus puestos en el mercado, para que los campesinos tengan título de propiedad de sus tierras", se comprometió Lara con estos y otros temas. El expolicía y abogado es de Punata, una población del valle cochabambino y su facilidad para conectar con las mayorías llevaron a que buena parte de los votos que pertenecían al Movimiento Al Socialismo (MAS) fueran para el PDC."Capitalismo para todos", el plan de PazAl momento de su intervención, Paz se refirió a su plan de "capitalismo para todos", que implica redistribuir los ingresos de una manera más eficiente, sin quitar la presencia del Estado. Se comprometió a mejorar la salud, la educación, la seguridad ciudadana, así como a generar empleos con la ejecución de obras públicas.Asimismo, el candidato del PDC se dirigió a su contrincante de la Alianza Libre, quien aseguró que en caso de llegar a la presidencia gestionará un crédito de 12.000 millones de dólares ante el FMI. Sobre el tema del abasto de combustible, Paz explicó que se reunió con empresas de Estados Unidos, Brasil y Argentina para proveer al país de gasolina y diésel. "Les dije: si el 8 de noviembre llego al Gobierno, ese día abrimos las trancas de las fronteras para que entren las cisternas, pero ahora no puedo pagar porque este Gobierno fracasado de Arce ha dejado al país sin un dólar. ¿Te puedo pagar más tarde? Y me dijeron que sí, porque están interesados en que a Bolivia le vaya bien. Eso es pensar en la Patria".El ganador de la elección general sostuvo que "este Gobierno no quiere entregar el diésel" en aras de que la gente "entre en pánico". Entonces el candidato se dirigió al presidente Arce mientras señaló a varios de sus legisladores presentes en el escenario: "Ahí están los diputados y los senadores que te van a meter un juicio por responsabilidades por quedarte con la gasolina, con el diésel, y no dárselo al pueblo que está sufriendo".Las respuestas a Paz Ante los señalamientos de Rodrigo Paz, el Gobierno de Arce no se quedó callado y el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, habló desde la planta refinadora de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz. Así, el Gobierno actual atribuyó la crítica provisión de combustibles a las trabas impuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en los últimos dos años impidió el desembolso de créditos internacionales por millones de dólares, los cuales podrían haber contribuido a evitar la actual situación. "Esperamos que la Asamblea actúe con responsabilidad y no bloquee más los créditos que son urgentes para el país", dijo Gallardo.El fin de fiestaEn la avenida Suecia, una vez finalizado el acto del binomio del PDC, continuó el festejo con más bandas de cumbia. Mientras gran parte de los presentes se retiraron, otro número importante optó por seguir disfrutando del show, mientras comían y bebían cervezas de los puestos de las caseras.Entre los que se retiraba estaba Aniceto Hinojosa, de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO), quien representa a cientos de ciudadanos que no tienen casa propia. Este 19 de octubre, se realizará la segunda vuelta entre Quiroga y Paz. Si bien las encuestas dan ventaja de casi 10% al candidato de la Alianza Libre, en las elecciones generales del 17 de agosto pasado se impuso Paz con el 32%, pese a que los estudios de opinión no le auguraban más de un 8%.

https://noticiaslatam.lat/20251015/los-candidatos-presidenciales-de-bolivia-se-han-mantenido-en-un-libreto-de-centro-dice-analista-1167545437.html

https://noticiaslatam.lat/20250917/se-acerca-el-fin-del-gobierno-de-arce-que-temas-resaltan-rumbo-a-una-nueva-presidencia-en-bolivia-1166565841.html

https://noticiaslatam.lat/20251009/una-relacion-que-necesita-fortalecerse-que-debe-hacer-bolivia-para-acrecentar-su-vinculo-con-brasil-1167311974.html

https://noticiaslatam.lat/20250820/volver-al-neoliberalismo-bolivia-se-enfila-a-un-cambio-de-politica-economica-1165663198.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, gobierno de bolivia, elecciones presidenciales en bolivia (2025), rodrigo paz, jorge quiroga, 💬 opinión y análisis, política