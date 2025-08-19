https://noticiaslatam.lat/20250819/con-estas-elecciones-en-bolivia-se-abre-una-nueva-generacion-de-liderazgos-1165627813.html

"Con estas elecciones, en Bolivia se abre una nueva generación de liderazgos"

"Con estas elecciones, en Bolivia se abre una nueva generación de liderazgos"

Sputnik Mundo

Después de la jornada electoral, Bolivia recibió con sorpresa el triunfo del candidato del Partido Demócrata Cristiano, quien el próximo 19 de octubre... 19.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-19T02:25+0000

2025-08-19T02:25+0000

2025-08-19T05:24+0000

américa latina

evo morales

política

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

elecciones

opinión

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/13/1165628079_0:39:1024:615_1920x0_80_0_0_f2b1d8b7a656d175ae036f003809e44e.jpg

Luego de dos décadas en el poder, el Movimiento Al Socialismo (MAS) comienza a despedirse del Gobierno. Enfrentamientos al interior del partido y una crisis económica ligada a las protestas del expresidente Evo Morales fueron suficientes para que el electorado boliviano le diera la espalda el pasado 17 de agosto. La mirada de los votantes ahora está fijada en el próximo 19 de octubre, cuando se consolidará la renovación de los liderazgos políticos en el país.En los últimos meses, se difundieron una decena de encuestas de variadas consultoras que marcaban una tendencia finalmente errónea. Los estudios preveían que Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtendría alrededor del 10% de votos. En las pasadas semanas su figura no dejó de incrementarse, hasta quedar sorpresivamente primero con el 32%.Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de Alianza Libre, salió segundo (aquí sí acertaron las encuestas) con un 26,9% de votos. En tercer lugar quedó relegado el empresario Samuel Doria Medina, con el 19,8%.La noche del 17 de agosto, apenas se conocieron los resultados, Doria Medina reconoció su derrota y dijo que respaldaría a Paz en la segunda vuelta.El temblor político no se limita a los ocupantes de la Casa Grande del Pueblo. La Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá una conformación radicalmente distinta, casi sin presencia de partidos de izquierda. De hecho, en el Senado, todos los legisladores serán de Paz, Quiroga y Doria Medina, quienes deberán llegar a acuerdos para motorizar proyectos de ley, ya que ninguno tiene la mayoría absoluta."El gran culpable se encuentra en el Trópico de Cochabamba"El diputado Andrés Flores, del MAS, analizó en diálogo con Sputnik el resultado de las elecciones generales y criticó la situación del oficialismo.Flores destacó que desde hace dos años, la Asamblea tiene un funcionamiento irregular, ya que los legisladores de Morales se aliaron a la oposición para trabar varios proyectos de ley, incluida la aprobación de créditos internacionales que habrían servido para mitigar la crisis por la falta de dólares y combustibles."El pueblo boliviano los ha juzgado", dijo Flores sobre la estrepitosa caída de la izquierda.El diputado también observó que, en el caso del MAS, muchos de sus candidatos a legisladores fueron designados "a dedo", sin que pudieran elegir las organizaciones sociales que fundaron el partido."Las organizaciones sociales tienen que hacer un análisis profundo. Lamentablemente, las organizaciones han perdido el control del instrumento político (el MAS). Muchos dirigentes de organizaciones fueron designados candidatos. Se ha perdido la credibilidad dentro del MAS", sostuvo Flores.Sobre el balotaje entre Paz y Quiroga, el diputado reconoció que esta fue una decisión del pueblo boliviano.Paz y LaraRodrigo Paz nació en España en 1967. En ese momento, su familia estaba allí exiliada por la persecución que sufría su padre, Jaime Paz Zamora, que también fue presidente de Bolivia entre 1989 y 1993. El candidato del PDC también es sobrino-nieto del exmandatario Víctor Paz Estenssoro (1952-1956, 1960-1964 y 1985-1989).Paz fue alcalde de la ciudad de Tarija y en 2020 asumió como senador por Comunidad Ciudadana (CC).Este candidato tiene como acompañante en la vicepresidencia a Edman Lara, un excapitán de la Policía que fue detenido en 2023 por denunciar actos de corrupción al interior de la fuerza. Durante la campaña, Lara aseguró que desde el Gobierno se investigará a quienes estuvieron implicados en casos de corrupción en años anteriores, de modo que enfrenten a la justicia.El 'capitán' Lara, como lo conocen popularmente, es muy activo en redes sociales como TikTok, lo cual le habría ayudado a captar votos de jóvenes.Rechazo a la izquierda y a la derechaRemberto Cruz es presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, entidad que desplegó decenas de observadores en centros de votación de todo el país.En diálogo con este medio, Cruz destacó que la población mostró su rechazo al MAS, que apenas obtuvo el 3% de votos. Pero subrayó que el electorado no se inclinó por candidatos de derecha y con muchos años de trayectoria en la política, como es el caso de Doria Medina, Quiroga y el alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien obtuvo el 6,6%.Y agregó que "con estas elecciones, en Bolivia se abre una nueva generación de liderazgos".La jornada de votación fue tranquila, salvo un incidente en el Trópico de Cochabamba, donde seguidores de Morales lanzaron piedras al candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, cuando entraba al centro de votación.Rodríguez, actual presidente del Senado, ingresó a la política de la mano de Morales, aunque se distanciaron a inicios de 2025 para trabajar en proyectos políticos diferentes.

https://noticiaslatam.lat/20250819/balotaje-en-bolivia-entre-rodrigo-paz-y-tuto-quiroga-es-una-gran-sorpresa-nadie-lo-esperaba-1165626066.html

https://noticiaslatam.lat/20250818/1165601879.html

https://noticiaslatam.lat/20250818/1165600631.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

evo morales, política, movimiento al socialismo (mas), bolivia, elecciones, opinión, 💬 opinión y análisis