Los candidatos presidenciales de Bolivia "se han mantenido en un libreto de centro", dice analista
Los candidatos presidenciales de Bolivia "se han mantenido en un libreto de centro", dice analista
Mientras las encuestas dan como ganador a Quiroga, analistas consultados por Sputnik advierten que el voto que antes era del Movimiento Al Socialismo (MAS) se...
A cinco días del balotaje, los candidatos Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga se enfrentaron en un último debate presidencial, mientras realizan sus actos de campaña previo al silencio electoral que se instalará a partir del 16 de octubre. Con propuestas económicas y políticas similares, se diferencian en un punto importante: el postulante de la Alianza Libre propone endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para, en teoría, enfrentar la crisis, comprar combustibles y traer los dólares que escasean en el país; en tanto, el presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (PDC) apunta a estabilizar la economía con recursos ya existentes.Las últimas encuestas muestran una ventaja de Quiroga sobre Paz de casi 10 puntos porcentuales, aunque gran parte de la población boliviana es reacia a creer en estas mediciones, luego de los grandes desaciertos que mostraron sus predicciones en comparación con los resultados de primera vuelta, el pasado 17 de agosto. En ese momento se impuso el candidato del PDC. con el 32%, mientras los estudios previos no le daban más del 8%.En el último debate, en la ciudad de La Paz, ambos candidatos se enfocaron en sus propuestas para resolver los mayores problemas del país: la falta de combustibles y de dólares. También abordaron otros ejes, como las reformas en materia de justicia, seguridad ciudadana, salud y educación, hidrocarburos, minería y litio, agricultura y turismo.En diálogo con Sputnik, el analista Carlos Saavedra evaluó que los candidatos fueron muy moderados, evitaron enfrentamientos y ataques personales. Días atrás, en un debate entre los postulantes a la vicepresidencia (Juan Pablo Velasco, de Quiroga, y Edmand Lara, de Paz), dejaron el debate del lado para enfrascarse en una discusión personal que, en tiempos de constantes mediciones del humor del electorado, no cayó bien."Les ha afectado mucho a ambos las críticas por la beligerancia del primer debate de vicepresidentes", agregó el analista. En este sentido, "hemos pasado de ver una pelea callejera a la trasmisión de un partido de ajedrez. Así de aburrido ha sido. Han sido muy caballerosos, no ha habido un fuego cruzado muy intenso, más allá de algunas insinuaciones".El FMI, pieza clavePara Saavedra, la diferencia central entre ambos candidatos reside en su postura ante la toma de crédito extranjero. "'Tuto' dice que inmediatamente tenemos que ir al FMI, prestarnos 12.000 millones de dólares para administrar el primer momento del Gobierno. Pero Paz dice que ya tenemos créditos aprobados, que se debe ordenar la economía y cortar gastos del Estado para subsistir en el primer momento".Otro tema que afecta a la población boliviana es la falta de combustibles. En el último año se volvieron recurrentes las filas de kilómetros de vehículos ante estaciones de servicio.Cambios de discursoPara el politólogo Franz Flores, es posible que las encuestas no estén tan erradas. Observó que Quiroga moderó mucho su discurso luego de la primera vuelta, en agosto pasado, y ahora podría tener su rédito.Pero Quiroga en la primera vuelta "se dio cuenta de que buena parte del electorado se había asustado de este anuncio de políticas económicas duras. Por ello la gente habría optado mayoritariamente por el candidato Paz, quien optaba por una política más suave, de centro, que implicaba una suba diferencial del precio de los combustibles. También habla de no recurrir a organismos como el FMI o el Banco Mundial", evaluó Flores.Para el analista, "el último debate ratifica esto. No se plantearon medidas de corte radical. Quiroga y Paz se han mantenido en un libreto de centro".Según Flores, "esto es interesante, porque suponíamos que Bolivia había girado a la derecha. Estas elecciones demuestran que la población ya no quiere la izquierda del MAS (Movimiento Al Socialismo, todavía en el poder); pero tampoco quiere una derecha al estilo de Tuto. Así se debe entender la cautela que mostraron en el debate de ayer [por el domingo en la noche]".El dilema de las encuestasConsultado por la veracidad de las encuestas, Flores, también profesor de Metodología de la Investigación Social en la Universidad San Francisco Xavier, en la ciudad de Sucre, advirtió: "No podría hablar mal de las encuestas, que son un instrumento vital para las ciencias sociales. No conviene desmerecerlas".Pero "lo que critico no es la validez de las encuestas, sino la forma en que se han hecho las mismas. Son realizadas mediante WhatsApp* o Facebook*, lo cual creo que genera fuertes sesgos en la información recabada", dijo el analista. Además, no llegan a todas las poblaciones de Bolivia: "Se quedan en tres departamentos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz".Sumado a ello, habría un interés empresarial y mediático por instalar con más fuerza la figura de Quiroga. Por ello analizó que posiblemente el próximo 19 de octubre resulte ganador Paz, gracias al llamado "voto oculto".Saavedra, por su parte, sostuvo que "va a ser un final muy cerrado. No creo que ninguno de los candidatos saque mucha ventaja al otro. No está todo dicho, como intentan mostrar en las encuestas".*Ambas propiedad de Meta, proscrita en Rusia por extremista.
Los candidatos presidenciales de Bolivia "se han mantenido en un libreto de centro", dice analista

Mientras las encuestas dan como ganador a Quiroga, analistas consultados por Sputnik advierten que el voto que antes era del Movimiento Al Socialismo (MAS) se volcaría a Paz. Ambos candidatos recorren el país en cierres de campaña, mientras en el último debate evitaron los choques.
A cinco días del balotaje, los candidatos Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga se enfrentaron en un último debate presidencial, mientras realizan sus actos de campaña previo al silencio electoral que se instalará a partir del 16 de octubre.
Con propuestas económicas y políticas similares, se diferencian en un punto importante: el postulante de la Alianza Libre propone endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para, en teoría, enfrentar la crisis, comprar combustibles y traer los dólares que escasean en el país; en tanto, el presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (PDC) apunta a estabilizar la economía con recursos ya existentes.
Las últimas encuestas muestran una ventaja de Quiroga sobre Paz de casi 10 puntos porcentuales, aunque gran parte de la población boliviana es reacia a creer en estas mediciones, luego de los grandes desaciertos que mostraron sus predicciones en comparación con los resultados de primera vuelta, el pasado 17 de agosto. En ese momento se impuso el candidato del PDC. con el 32%, mientras los estudios previos no le daban más del 8%.
En el último debate, en la ciudad de La Paz, ambos candidatos se enfocaron en sus propuestas para resolver los mayores problemas del país: la falta de combustibles y de dólares. También abordaron otros ejes, como las reformas en materia de justicia, seguridad ciudadana, salud y educación, hidrocarburos, minería y litio, agricultura y turismo.
En diálogo con Sputnik, el analista Carlos Saavedra evaluó que los candidatos fueron muy moderados, evitaron enfrentamientos y ataques personales. Días atrás, en un debate entre los postulantes a la vicepresidencia (Juan Pablo Velasco, de Quiroga, y Edmand Lara, de Paz), dejaron el debate del lado para enfrascarse en una discusión personal que, en tiempos de constantes mediciones del humor del electorado, no cayó bien.

"Fue un debate muy calculado, en el que ninguno se ha arriesgado mucho. Parecía que el empate les bastaba y ninguno quería perder. Ninguno ha sido osado ni ha planteado algo que pudiera mover el tablero. Intentaron mostrarse políticamente correctos y presentar sus propuestas", consideró Saavedra.

"Les ha afectado mucho a ambos las críticas por la beligerancia del primer debate de vicepresidentes", agregó el analista. En este sentido, "hemos pasado de ver una pelea callejera a la trasmisión de un partido de ajedrez. Así de aburrido ha sido. Han sido muy caballerosos, no ha habido un fuego cruzado muy intenso, más allá de algunas insinuaciones".
El FMI, pieza clave

Para Saavedra, la diferencia central entre ambos candidatos reside en su postura ante la toma de crédito extranjero. "'Tuto' dice que inmediatamente tenemos que ir al FMI, prestarnos 12.000 millones de dólares para administrar el primer momento del Gobierno. Pero Paz dice que ya tenemos créditos aprobados, que se debe ordenar la economía y cortar gastos del Estado para subsistir en el primer momento".
Otro tema que afecta a la población boliviana es la falta de combustibles. En el último año se volvieron recurrentes las filas de kilómetros de vehículos ante estaciones de servicio.
"Es tan profunda la magnitud de la crisis, que la principal preocupación de esta campaña es si va a haber gasolina a la siguiente semana de que asuma quien asuma. Obviamente, la asfixia económica que ha habido en la Asamblea ha terminado repercutiendo y ahora el nuevo Gobierno va a sufrir las secuelas de esa asfixia", ahondó.

Cambios de discurso

Para el politólogo Franz Flores, es posible que las encuestas no estén tan erradas. Observó que Quiroga moderó mucho su discurso luego de la primera vuelta, en agosto pasado, y ahora podría tener su rédito.

"Antes, en la Alianza Libre mostraban admiración por un modelo a lo Javier Milei [presidente de Argentina], que implicaba aplicar medidas económicas de corte duro. Aunque realizar este anuncio sería electoralmente contraproducente, más bien se dio a la inversa y tuvo apoyo del electorado argentino", dijo.

Pero Quiroga en la primera vuelta "se dio cuenta de que buena parte del electorado se había asustado de este anuncio de políticas económicas duras. Por ello la gente habría optado mayoritariamente por el candidato Paz, quien optaba por una política más suave, de centro, que implicaba una suba diferencial del precio de los combustibles. También habla de no recurrir a organismos como el FMI o el Banco Mundial", evaluó Flores.
Para el analista, "el último debate ratifica esto. No se plantearon medidas de corte radical. Quiroga y Paz se han mantenido en un libreto de centro".
Según Flores, "esto es interesante, porque suponíamos que Bolivia había girado a la derecha. Estas elecciones demuestran que la población ya no quiere la izquierda del MAS (Movimiento Al Socialismo, todavía en el poder); pero tampoco quiere una derecha al estilo de Tuto. Así se debe entender la cautela que mostraron en el debate de ayer [por el domingo en la noche]".
El dilema de las encuestas

Consultado por la veracidad de las encuestas, Flores, también profesor de Metodología de la Investigación Social en la Universidad San Francisco Xavier, en la ciudad de Sucre, advirtió: "No podría hablar mal de las encuestas, que son un instrumento vital para las ciencias sociales. No conviene desmerecerlas".
Pero "lo que critico no es la validez de las encuestas, sino la forma en que se han hecho las mismas. Son realizadas mediante WhatsApp* o Facebook*, lo cual creo que genera fuertes sesgos en la información recabada", dijo el analista. Además, no llegan a todas las poblaciones de Bolivia: "Se quedan en tres departamentos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz".
Sumado a ello, habría un interés empresarial y mediático por instalar con más fuerza la figura de Quiroga. Por ello analizó que posiblemente el próximo 19 de octubre resulte ganador Paz, gracias al llamado "voto oculto".
Saavedra, por su parte, sostuvo que "va a ser un final muy cerrado. No creo que ninguno de los candidatos saque mucha ventaja al otro. No está todo dicho, como intentan mostrar en las encuestas".
*Ambas propiedad de Meta, proscrita en Rusia por extremista.
