De cara al balotaje: ¿cómo se reconfigura el campo político boliviano tras la derrota del MAS?

De cara al balotaje: ¿cómo se reconfigura el campo político boliviano tras la derrota del MAS?

El 17 de agosto, se reflejó que gran parte de ese porcentaje se inclinó hacia el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Rodrigo Paz. Entonces ¿cómo actuó el elector boliviano, que abandonó la izquierda para abrazar el plan de centroderecha de Paz?Falta esperar al 19 de octubre para saber quién será el próximo presidente de Bolivia: Paz o Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre. Pero se conoce quién fue el gran perdedor de las elecciones de 2025: el MAS, que desde 2023 comenzó a tener problemas por las peleas entre los seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) y los del actual jefe de Estado, Luis Arce, por el control del partido y del Gobierno.El enfrentamiento político llevó a una crisis económica que afecta a gran parte de la población boliviana, sobre todo a los sectores populares, perjudicados por la falta de combustibles y por el aumento de la canasta básica familiar.Este contexto provocó el reciente rechazo del electorado al MAS y hacia todo partido de izquierda, como fue el caso del senador Andrónico Rodríguez, quien se postuló por Alianza Popular para no sacar más del 8% de votos.Gran parte de los votantes del MAS, incluso muchos de sus militantes, se pasaron a las filas del PDC. ¿Qué hay detrás de este complejo fenómeno?En diálogo con Sputnik, el analista político Carlos Saavedra develó el carácter de este nuevo votante."En Bolivia hay un electorado nacional popular con una hibridación y una sinergia muy interesantes, que provienen de distintas fuentes ideológicas y políticas, las cuales en determinado momento combinaron corrientes de izquierda, indigenistas, intelectualidad urbana, sindicalismo campesino", destacó.En la visión del experto, esta enorme masa de votantes se decantará por Rodrigo Paz, antes que por una figura asociada a la derecha tradicional, como lo es Quiroga.Este bloque heterogéneo descrito por Saavedra "ha encontrado en Paz y en Edman Lara —su popular candidato a vicepresidente— una identificación política, aunque no tan fuerte como la que tenía con el MAS. También este bloque popular entendió que se agotó el MAS en términos políticos por toda la disputa interna".Ante la caída del MAS, "ese bloque popular no iba a migrar a una derecha conservadora, a una derecha señorial oligárquica, que es absolutamente lo contrario al bloque popular. Más bien, iba a buscar una opción intermedia".El nuevo campoPara el analista José Luis Exeni, el derrumbe del MAS en los comicios del 17 de agosto "ha reconfigurado el campo político en Bolivia, no solo porque marca el fin del partido predominante durante casi 20 años, sino porque abre un nuevo ciclo en el sistema de [agrupaciones políticas], hacia un sistema de pluralismo limitado, moderado, que está por construirse. Es algo muy precario, pero claramente es el nuevo campo", indicó en una charla para este medio.Exeni destacó la nueva puja de fuerzas que inaugurará la Asamblea Legislativa Plurinacional el 8 de noviembre. Luego de 19 años de mayoría absoluta del MAS, "se modifica drásticamente la composición de la Asamblea, hacia [un ente] donde ninguna fuerza partidaria será mayoritaria".Para Exeni, "ha existido una suerte de transferencia de votantes que tradicionalmente votaban por el MAS, sobre todo en las provincias, quienes ahora [se han decantado] por el PDC. No tanto porque haya habido una conversión de los masistas en demócratas cristianos, sino que el voto popular ha encontrado en este binomio, Paz-Lara, una expresión de renovación y de lucha contra la corrupción".El experto ponderó que la nueva composición de la Asamblea estará sobremanera predispuesta a favor de los grupos políticos que fungieron como oposición en los últimos 19 años. Los tres primeros partidos, que tendrán mayor representación entre los legisladores son el PDC (32% en primera vuelta), Alianza Libre (27%), y la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, con el 20%."Entre los tres partidos suman cerca del 80% de representación. Es un escenario parecido al de 1985. Hemos retrocedido 40 años en términos de representación, porque ahora tres partidos tienen potencial de Gobierno, de coalición, capacidad de veto. Entre los tres pueden hacer una mayoría de dos tercios", lo cual les permitiría abrir la Constitución a modificaciones.La fuerza del binomioLa clave del triunfo en las elecciones y la potencial llegada a la presidencia del PDC está en su binomio. No armonizan entre ellos, pero electoralmente se complementan. Mientras Paz se muestra cauto, razonable, analítico y preciso, Lara se conecta a cada rato en vivo en sus redes sociales para despotricar ya sea contra Tuto Quiroga, o contra algún funcionario con el que haya tenido problemas.En opinión de Exeni, entre Paz y Lara "hubo una combinación virtuosa accidental, porque no es algo que se haya planificado". Esta particular química explicaría el inesperado triunfo del PDC en agosto pasado.En cuanto a Lara, "es un policía que después se graduó de abogado. Pero se le identifica como un policía que denunció corrupción en altos mandos, por lo cual fue maltratado y despedido de la institución policial, que es un poder detestado por la ciudadanía".Asimismo, varios expertos coincidieron en que Lara es un imán para el voto popular, como en su momento lo fue Morales."Aunque no tiene un origen indígena, como es el caso de Evo, el capitán Lara le habla directamente al mundo popular, porque él tiene mucha vivencia popular. No es menor el hecho de que cuando lo despidieron de la Policía, él empezó a vender ropa usada, mientras su esposa se metió a Uber", ponderó Exeni.En este sentido, "hay una identificación no en el sentido identitario de lo indígena, lo étnico, la clase. Lara tiene una interlocución directa con la gente que lo sigue".Por ello, para el especialista "difícilmente Paz habría obtenido el resultado de la primera vuelta si no hubiera tenido a Lara. Y al revés, Lara no habría llegado adonde llegó sin el acompañamiento de Paz".Lo que sí, Lara "debe mejorar su discursividad. Tiene que asumir que, si llega a la vicepresidencia dejará de ser un joven tiktokero para pasar a un cargo institucional que no tiene mucha relevancia, aunque se pueden hacer interpelaciones, convocar a sesiones, encabezar comisiones o impulsar la reforma de la Policía, que es un monstruo irreformable, pero ahí está como desafío", advirtió el analista.Ganar-ganar entre el MAS y el PDCPara Saavedra, la transmigración de votos del MAS al PDC es beneficioso para ambos, si se considera que el partido de Paz carece de la estructura y el andamiaje esperable para el partido que ejercerá el Gobierno.En este sentido, el desembarco de militantes del MAS con conexión territorial le permiten al PDC llegar adonde no habría accedido de otra manera. Como muestra, se debe considerar que, luego del 17 de agosto, al partido de Paz le faltaron más de 10 legisladores para llenar los cargos en la Asamblea y en organismos supranacionales, como el Parlamento Andino.Pero si el PDC adquiere una cantidad significativa de militantes del MAS, ya no tendrá la fortaleza para mantener la dirección política del partido, advirtió Saavedra."Va a haber una convivencia compleja, para que finalmente el PDC termine convirtiéndose en la expresión del bloque popular. El MAS necesita reinventarse porque está en una crisis profunda, pero muchas ideas del planteamiento político nacional popular no han muerto", dijo el analista."La idea de desarrollar un Estado Plurinacional que reconozca el mundo indígena, campesino, popular en Bolivia, no ha muerto. Y estos liderazgos políticos del MAS que hoy ingresan al PDC van a enarbolar esas banderas", advirtió.

