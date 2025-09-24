https://noticiaslatam.lat/20250924/de-oveja-negra-a-lider-propalestino-de-la-ue-claves-y-contradicciones-de-espana-en-naciones-unidas-1166829914.html

De oveja negra a líder propalestino de la UE: claves y contradicciones de España en Naciones Unidas

Pedro Sánchez gana prestigio internacional y consolida su posición a nivel doméstico. El discurso de Felipe VI lo refrenda. Pasa de ser un caso aislado en la... 24.09.2025, Sputnik Mundo

En el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció en Nueva York en dos eventos previos a la reunión anual de esta organización.Durante la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la solución de los dos Estados, acto celebrado el día 22 en la sede de la ONU bajo la égida de España, Francia y Arabia Saudita, Sánchez exhortó a la comunidad internacional a que asuma a la mayor prontitud la membresía del Estado de Palestina en la Asamblea General y en igualdad de condiciones que el resto de los miembros. También llamó a adoptar medidas que frenen las matanzas en Gaza.Horas antes, en la Universidad de Columbia, cuyo campus ha sido un foco del activismo propalestino en EEUU, Sánchez pronunció un discurso con el que presentó una visión progresista ante los desafíos globales. Defendió la migración como una fuente de "esperanza y oportunidades", abogó por un comercio sin barreras y reafirmó su compromiso con el multilateralismo en un contexto de retirada unilateral de organismos internacionales. Además, calificó el "genocidio" en Gaza como "el peor crimen posible".Es decir, el presidente español ofreció un contrapunto a las políticas dominantes en EEUU y criticó a Donald Trump, sin nombrarlo, dada la postura de Washington respecto a Oriente Medio y la cuestión migratoria, así como su salida unilateral de organizaciones como la OMS y la UNESCO.El rey dice lo mismoLa postura defendida por el presidente del Gobierno español durante la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas y que el jefe de Estado, el rey Felipe VI, ha replicado durante su discurso oficial ante la Asamblea General, confirma un tono asertivo en la cuestión palestina y una tendencia a la que varios países occidentales parecen estar sumándose.En su discurso, que pronunció en tanto que jefe de Estado y también para jalonar el 70.º aniversario del ingreso de España en la ONU, el monarca defendió "la existencia de los dos Estados" y recordó el pasado común de los pueblos español y judío. "España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes", subrayó. Y sin llegar a calificar de genocidio las acciones de Israel, denunció "la masacre" en Gaza. No es baladí la confluencia de posiciones entre Felipe VI y Pedro Sánchez. Aunque los discursos están previamente consensuados entre el Gobierno y la Casa Real, en el momento actual, el pronunciado por el rey de España funciona como un espaldarazo a la posición del Gobierno. "El rey, que siempre ha sido un referente para la derecha, acaba defendiendo ante la Asamblea General lo mismo que el presidente, lo cual opera como una legitimación de la posición de Sánchez", explica a Sputnik el politólogo y autor Manuel Monereo. Simbolismos y opinión públicaLa posición de Pedro Sánchez a nivel interno y europeo venía siendo cuestionada por su reconocimiento del Estado palestino en 2024 y por sus reticencias a invertir el 5% del PIB en defensa. Pero ahora, luego de alinearse con las posiciones propalestinas de buena parte de la opinión pública española y tras aprobar un embargo de armas a Israel, cabe preguntarse si su prestigio internacional sale fortalecido, en tanto que líder influyente y socialmente empático.Para Monereo, es "evidente" que Sánchez puede jactarse de ejercer cierta influencia en otros líderes internacionales, habida cuenta de los reconocimientos del Estado palestino a cargo de numerosos países occidentales. "Pero ha sido la opinión pública europea y mundial, y sus movilizaciones, las que están cambiando la posición de las élites políticas", matiza.En realidad, añade este politólogo, los reconocimientos al Estado palestino "solo tienen un efecto simbólico", cuyo efecto es nulo sobre las pretensiones de Israel "a menos que haya una presión económica, tecnológica y militar".Un embargo con excepcionesUna de las medidas que consolida jurídicamente la postura de España respecto a Israel, es el embargo de armas, primero anunciado y finalmente aprobado el 23 de septiembre mediante un real decreto-ley durante la reunión del Consejo de Ministros. Pero el texto también prevé la aplicación de "excepciones para salvaguardar el interés general nacional".Es decir, determinados contratos seguirán vigentes, dada la imposibilidad de encontrar otros proveedores y repuestos para las tecnologías militares de fabricación israelí con las que cuenta España. "Una parte fundamental de los instrumentos de la seguridad nacional tienen que ver con tecnología israelí", recuerda Monereo.El socio de Gobierno de Sánchez, la coalición Sumar, pide eliminar la cláusula del real decreto-ley que habilita las excepciones en el embargo, así como ampliar el ámbito de aplicación de la norma para dificultar las operaciones ya en tránsito. "Dada la polarización política que hay en España, Sumar va a seguir alineado con el Gobierno, aunque podrán levantar la voz en este punto", asegura Monereo.Sánchez se refuerza en EspañaEl olfato político de Pedro Sánchez ha posibilitado que se hiciera eco de la presión social, indignada por la masacre en Gaza. El resultado es que el presidente español ahora también conecta con la opinión pública situada ideológicamente a la izquierda.Y esto sucede, sostiene Monereo, en un momento en que "no hay ningún proyecto alternativo de izquierda viable", por lo que Sánchez se garantiza apoyos "desde dentro y desde fuera". La posición del opositor Partido Popular (PP), contrario a calificar de genocidio los acontecimientos en Gaza, reticente a reconocer al Estado palestino y con una actitud más contemporizadora con las acciones de Israel, queda ahora comprometida."Sánchez se refuerza porque neutraliza al PP frente a la opinión pública y evidencia su espacio común con Vox", explica Monereo, que resalta que el coste de tal estrategia política es "prácticamente nulo", al satisfacer a un "electorado amplio". Además, tras el discurso del rey ante la Asamblea General de la ONU, la posición del Gobierno se reviste de un carácter institucional estructural. Pero el reconocimiento a un Estado que en la práctica no existe, revela las limitaciones de los apoyos simbólicos, sin alcance efectivo, sobre el Gobierno de Netanyahu, a menos que deriven en un boicot económico, tecnológico y armamentístico que contribuyan a detener la matanza."Esto tiene más que ver con las opiniones públicas en los países europeos que con un cambio real de política. Por decirlo de otra manera, me viene a la cabeza la frase del canciller alemán Friedrich Merz: ‘Israel hace el trabajo sucio de los europeos’", apunta Monereo. A su juicio, la catástrofe en Palestina es una derivación de la reestructuración de Oriente Medio en el marco de una transición a un mundo multipolar que "deja líneas de fractura en todo el mundo".

