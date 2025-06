https://noticiaslatam.lat/20250617/la-corrupcion-le-estalla-en-la-cara-a-pedro-sanchez-por-que-ahora-y-que-se-ganaria-con-su-caida-1163502581.html

La corrupción le estalla en la cara a Pedro Sánchez: ¿por qué ahora y qué se ganaría con su caída?

La revelación de que en el seno del PSOE se cobraron mordidas para adjudicar obra pública, pone en aprietos la continuidad del presidente español. La oposición... 17.06.2025, Sputnik Mundo

El escándalo de corrupción de grandes proporciones detectado en las estructuras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) amenaza la supervivencia del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, que depende de su socio Sumar y de apoyos parlamentarios externos.Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en torno a las actividades del último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de su antecesor en esa secretaría y también exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y uno de sus asesores ministeriales, Koldo García, indican la existencia de una trama urdida por altos cargos del partido para lucrarse con el cobro de comisiones ilegales durante la adjudicación de contratos para acometer la construcción, reparación o gestión de carreteras y vías férreas.Pese a que la investigación del llamado "caso Koldo" todavía no está concluida, la Fiscalía estima que el monto de las adjudicaciones amañadas de contratos públicos asciende a 654 millones de euros (cerca de 750 millones de dólares). Entre las empresas implicadas destacan Acciona, LIC y OPR, aparte del empresario Víctor de Aldama. Acciona presuntamente abonó 620.000 euros (alrededor de 711.000 dólares) en concepto de comisiones a los figurantes de la trama, a quienes esta y otras compañías aún debían transferir otros 450.000 más (516.000 dólares), según las comunicaciones intervenidas por la UCO.El 12 de junio, en su primera comparecencia oficial para dar cuenta de la situación, Pedro Sánchez pidió perdón a la ciudadanía y a los militantes de su partido. En la segunda, el día 16 del mismo mes, afirmó que el caso de corrupción es puntual y no estructural, descartó la convocatoria de elecciones anticipadas, expresó el deseo de agotar la legislatura, y anunció una auditoría externa del PSOE, la apertura de una comisión de investigación en el Congreso y la expulsión de José Luis Ábalos del partido.Al igual que en otoño de 2024, el opositor Partido Popular (PP) pide la dimisión de Sánchez y Vox intenta recabar apoyos para una moción de censura. Pero no está claro que pueda prosperar en caso de activarse: el miedo entre los apoyos externos de Sánchez en el Parlamento a un gobierno de PP y Vox juega en favor de la supervivencia del presidente, si bien la formación Podemos escenificó su pérdida de confianza al negarse a asistir a la ronda de contactos que Sánchez organizó para ofrecer explicaciones a los grupos políticos. Su socio de coalición, Sumar, aún no se plantea retirarle el apoyo.Los movimientos de SánchezPor el momento, se desconoce el alcance real de la trama de corrupción en el seno del PSOE. Mientras tanto, Pedro Sánchez está actuando como si la información revelada por la UCO fuese la totalidad del caso y no hubiera ramificaciones.A juicio de este experto Sánchez no puede permitirse dejar el poder cuando, aparte de la situación creada en el PSOE, hay procesos abiertos contra su esposa y su hermano. "De alguna manera, les sobrevuela una amenaza de cárcel. Y la mejor defensa es hacerla desde el Gobierno, aunque eso le suponga un desgaste"."El problema es que la corrupción es un mal endémico de la democracia capitalista, pero agravado por un problema nuevo que hace 20 años no había en España: el determinante peso de los poderes económicos sobre la vida pública", afirma, en alusión a la "enorme" pérdida del peso mediático de Sánchez en el último par de meses. "El grupo Prisa ya no le apoya, [el canal] La Sexta tampoco. Sánchez está prácticamente aislado en los medios. Solo le queda la televisión pública".Más allá de la superficieLa crisis política que puede acabar con la etapa de Sánchez al frente del Gobierno español cabe situarla en el contexto de la última fase del proceso de reacción contra los fenómenos surgidos en España durante la crisis de régimen a partir de la crisis financiera de 2008: el movimiento 15-M y la formación Podemos, ambos agotados. El surgimiento del secesionismo catalán es el punto, según Monereo, que concreta la reacción frente a la enmienda al sistema bipartidista en España."En su discurso del 3 de octubre de 2017 [dos días después del referéndum de independencia], el rey Felipe VI hizo un llamamiento a los poderes fácticos y a las instituciones, a lo que se llama ahora el Estado profundo, para que se organizaran", recuerda.En su opinión, la prueba de que la reorganización de los poderes fácticos ya es adversa también para Sánchez es el "periodo de reflexión" que se tomó en abril de 2024 para decidir si dimitía o no, presionado por el impacto mediático de los supuestos casos de corrupción de su esposa y su hermano. "Lo que ahora ocurre es que ha explotado lo que de alguna forma ya se sabía; los movimientos de ciertas personas en los bajos fondos del PSOE", asegura.El hecho de que la UCO llevara desde 2014 vigilando los movimientos de algunos figurantes de la trama del PSOE, como Santos Cerdán, indica que el proceso se ha hecho estallar a conveniencia. En concreto, para acelerar el advenimiento de una nueva fase política que asegure un cambio que consolide la gobernanza de los poderes fácticos.En esta situación, Sánchez, cuyo Ejecutivo se resiste a seguir incrementando el gasto militar, ya no sería la persona adecuada para dirigir el país en un momento en que la UE está cambiando de naturaleza para complacer a la OTAN y Donald Trump. "Pero no solamente eso –añade Monereo–. Lo que viene va a cambiar la naturaleza del sistema político".Solo derecha, como en la UEEl viraje en el sistema de partidos de buena parte de los miembros de la Unión Europea se distingue por albergar, básicamente, opciones solo derechistas. Es un cambio operado sin necesidad de reforma constitucional alguna y que Monereo califica de "proceso destituyente"."Pedro Sánchez ya ha cumplido su papel: impedir que el bipartidismo desapareciera en España y que una cosa tan compleja como Podemos pudiera hacer un sorpaso, algo que asustó al sistema. Ahora el sistema quiere ir más allá y adaptarse a los nuevos criterios de una situación política que gira hacia la derecha en la UE, y hacia una militarización de las relaciones sociales y de la política internacional", concluye Monereo.

