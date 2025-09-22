https://noticiaslatam.lat/20250922/la-opcion-mas-sencilla-podria-el-reconocimiento-de-palestina-por-paises-occidentales-tener-exito-1166757612.html

"La opción más sencilla": ¿Podría el reconocimiento de Palestina por países occidentales tener éxito?

El reconocimiento del Estado palestino por parte de los países occidentales debe ir más allá de los gestos simbólicos, declaró a Sputnik el politólogo... 22.09.2025, Sputnik Mundo

Subrayó que es necesario brindar apoyo a la Autoridad Nacional Palestina y ejercer presión sobre Israel mediante sanciones, para completar con éxito el proceso de paz. "Para que el reconocimiento palestino tenga éxito en la práctica, se deben seguir dos caminos: primero, apoyar a la Autoridad Nacional Palestina y sus instituciones estatales, y segundo, aplicar sanciones contra Israel para obligarlo a cumplir con las condiciones de la solución de dos Estados. De lo contrario, tales reconocimientos serán meramente simbólicos", añadió.Además, señaló que no debe olvidarse en este asunto el papel de Estados Unidos, socio clave de Israel en Oriente Medio, destacando que todas estas acciones no tendrán un efecto significativo "si Israel continúa cometiendo atrocidades en la región con el apoyo político y militar directo de Washington".Al mismo tiempo, a pesar de que la guerra sigue en curso en la Franja de Gaza, el experto destacó que los países occidentales están demostrando su impotencia para ponerle fin y están tomando medidas demostrativas.El 21 de septiembre, Australia, Canadá, Reino Unido y Portugal reconocieron al Estado de Palestina. Además de los países enumerados, Palestina es reconocida por 147 de los 193 Estados miembros de la ONU.

