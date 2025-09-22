"La opción más sencilla": ¿Podría el reconocimiento de Palestina por países occidentales tener éxito?
© AP Photo / Khalil HamraManifestantes sostienen banderas palestinas y corean consignas durante una manifestación propalestina en Estambul, Turquía, 6 de octubre de 2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Síguenos en
El reconocimiento del Estado palestino por parte de los países occidentales debe ir más allá de los gestos simbólicos, declaró a Sputnik el politólogo palestino Ismat Mansur. Agregó que se necesitan medidas efectivas, incluidas sanciones contra Israel, para obligarlo a cumplir con los términos de un acuerdo de paz.
"Occidente se ha convencido de que Israel carece de un Gobierno comprometido con una solución de dos Estados para el conflicto. Por el contrario, la coalición gobernante [liderada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu] está socavando los principios de una resolución pacífica", destacó.
Subrayó que es necesario brindar apoyo a la Autoridad Nacional Palestina y ejercer presión sobre Israel mediante sanciones, para completar con éxito el proceso de paz.
"Para que el reconocimiento palestino tenga éxito en la práctica, se deben seguir dos caminos: primero, apoyar a la Autoridad Nacional Palestina y sus instituciones estatales, y segundo, aplicar sanciones contra Israel para obligarlo a cumplir con las condiciones de la solución de dos Estados. De lo contrario, tales reconocimientos serán meramente simbólicos", añadió.
Además, señaló que no debe olvidarse en este asunto el papel de Estados Unidos, socio clave de Israel en Oriente Medio, destacando que todas estas acciones no tendrán un efecto significativo "si Israel continúa cometiendo atrocidades en la región con el apoyo político y militar directo de Washington".
20 de septiembre, 00:31 GMT
Al mismo tiempo, a pesar de que la guerra sigue en curso en la Franja de Gaza, el experto destacó que los países occidentales están demostrando su impotencia para ponerle fin y están tomando medidas demostrativas.
"Existe el temor de que el reconocimiento de Palestina por parte de los países occidentales sea solo una demostración para limpiar su conciencia tras haber apoyado a Israel en el genocidio del pueblo palestino. Al parecer, en Occidente se ha considerado que el reconocimiento es la opción más sencilla, pero eso no les exime de responsabilidad por su inacción ante los crímenes que se cometen a diario en Gaza", concluyó.
El 21 de septiembre, Australia, Canadá, Reino Unido y Portugal reconocieron al Estado de Palestina. Además de los países enumerados, Palestina es reconocida por 147 de los 193 Estados miembros de la ONU.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.