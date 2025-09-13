https://noticiaslatam.lat/20250913/tension-entre-espana-e-israel-por-las-medidas-de-sanchez-simbolismo-temor-a-eeuu-y-clave-domestica-1166447070.html

Tensión entre España e Israel por las medidas de Sánchez: simbolismo, temor a EEUU y clave doméstica

Tensión entre España e Israel por las medidas de Sánchez: simbolismo, temor a EEUU y clave doméstica

Netanyahu califica de "amenaza genocida" las razones del presidente Sánchez para activar sanciones contra Israel. Tras el veto mutuo de varios ministros, la... 13.09.2025

Las relaciones entre Madrid y Tel Aviv han registrado un drástico deterioro desde que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara el 9 de septiembre la adopción de nueve medidas para tratar de contener a la maquinaria que alimenta las acciones letales del Ejército de Israel en Gaza y de fortalecer iniciativas humanitarias a favor de Palestina.La reacción casi automática de Israel, consistente en verter acusaciones de "antisemitismo" y vetar a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, fue contestada por el Ministerio de Exteriores español con la llamada a consultas de su embajadora en Tel Aviv. Mientras tanto, las acciones masivas propalestinas durante la disputa de la Vuelta ciclista a España, protagonizadas por miles de personas a lo largo de la geografía española en protesta por la presencia de un equipo israelí en la competición, han caldeado la atmósfera.El Gobierno de Pedro Sánchez, en boca de varios de sus ministros (empezando por el titular de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares), también ha terminado por defender la expulsión del equipo Israel Premium Tech, consciente de que, de otra forma, se incurriría en una política de evidente doble rasero en comparación con los deportistas rusos, cuyos equipos ciclistas están vetados en la Vuelta desde 2022.Posteriormente, mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red X, Benjamín Netanyahu interpretó a su manera parte del discurso de Sánchez durante el anuncio de las medidas adoptadas contra Israel, cuando señaló que España, al carecer de "bombas nucleares", "portaviones" y "grandes reservas de petróleo", no podía "detener la ofensiva israelí", al tiempo que subrayó "el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar".Tales acusaciones, así como las menciones a la Inquisición y la expulsión de los judíos en el siglo XV, valieron la réplica del Ministerio de Exteriores español en forma de comunicado oficial, donde se tildaron de "falsos y calumniosos" los comentarios vertidos desde la oficina del primer ministro de Israel. El organismo también recordó la adopción en 2023 del Plan Nacional contra el Antisemitismo y la acogida en los últimos años de "72.000 sefardíes, como resultado de una legislación específica para ellos".Medidas como reflejo de la presión socialLa actitud del Gobierno español cabe inscribirla en un contexto donde la UE parece estar variando su posición respecto a las matanzas protagonizadas por Israel en Gaza. El mismo día en que Netanyahu calificaba al Ejecutivo de Sánchez de "amenaza genocida", el Europarlamento adoptó una resolución en la que condena la "catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza, aunque no la calificó de "genocidio".En España, la adopción de medidas como el embargo de armas a Israel o el veto al tránsito de transportes con combustible para sus Fuerzas Armadas significa también el reconocimiento de que, contrariamente a lo que venía afirmando, el Gobierno no había interrumpido las relaciones armamentísticas. Con todo, el cambio de postura "es evidente y no es casual", dado que la causa palestina "siempre ha sido importante y popular en España", explica la socióloga Nahia Sanzo, del grupo de investigación multidisciplinar GeopolitikaZ de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).Ursula von der Leyen ha llamado a suspender "parcialmente" el Acuerdo UE-Israel, consciente de que ante la imposibilidad de lograr la unanimidad necesaria en el Consejo Europeo, se puede animar a los Estados a variar la relación bilateral con Israel."Pero Von der Leyen propone a los Estados miembros que aprueben la suspensión, algo que no va a ocurrir", matiza Sanzo, que califica la iniciativa de "postureo". Ante la imposibilidad de seguir sosteniendo el mismo discurso, "se realizan declaraciones más parecidas a la opinión de su población", asegura. "Pero es difícil que se vaya más allá. Fundamentalmente, porque enfrentarse a Israel es enfrentarse también a EEUU".El temor a enojar a EEUUTambién en la misma semana, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la creación de un Estado palestino que conviva con el de Israel. Pero surgen dudas. "Estaría rodeado de muros y puestos de control, regido por la Autoridad Palestina, completamente desacreditada ante la población y en la que solo creen los Gobiernos occidentales", apunta Sanzo.A su juicio, todas estas votaciones, anuncios y reconocimientos comparten una característica común. "Son actos simbólicos de Gobiernos que no quieren enfrentarse a Israel ni, sobre todo, a EEUU, principal patrón de Tel Aviv", afirma.Mientras tanto, Israel sigue instruyendo acciones de represalia ante la menor iniciativa. Por ejemplo, su Ministerio de Comunicaciones anunció su boicot al Barcelona World Mobile Congress de 2026, debido a las "medidas antiisraelíes" del Gobierno español, "su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un Estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de genocidio", alegó el titular Shlomo Karhi en una carta al diario Haaretz."Cualquier amago de condena a Israel, por muy simbólica que sea, implica el riesgo de sufrir represalias de EEUU. En el caso de España, la situación es recurrente, pues Donald Trump ya tenía entre ceja y ceja al Gobierno de Sánchez por su postura ante el aumento de la inversión militar de la OTAN", añade Sanzo.El móvil político interno del Gobierno españolLas movilizaciones y protestas masivas continúan en España, difíciles de ocultar, y crean una atmósfera determinada. En el País Vasco, la presión social ha logrado que los siete participantes israelíes del Torneo Internacional de Ajedrez de Sestao 2025, que cuenta con más de 250 jugadores de 33 países, se dieran de baja de la competición. La organización se negó a desplegar sus banderas nacionales en los tableros de juego.Este estado de las cosas puede ayudar a explicar el ímpetu mostrado por el Gobierno español en favor de la causa palestina en un momento de debilidad política. Las encuestas no le son favorables a Sánchez, la corrupción le pasa factura, tiene desavenencias con sus socios y prevalece la imposibilidad de aprobar nuevos presupuestos generales del Estado."El Gobierno está prácticamente acorralado, no puede contar siquiera con todos los votos de su coalición para sacar adelante medidas básicas. Con dificultades internas, el Gobierno se aferra a una causa de política exterior que sabe que es popular, es humanitaria y responde a los principios liberales que defiende con la esperanza de ganar algo de crédito con su población. Así que hay algo de dramatización de una preocupación que es real, pero que también se está utilizando para objetivos políticos", concluye Sanzo, que no cree que tal actitud le baste a la población española, "que ha demostrado estar muy por delante de su Gobierno en su exigencia de actuar claramente en favor de la población palestina".

