Perspectivas tras la renuncia de España al armamento israelí: los posibles sustitutos y sus riesgos

Perspectivas tras la renuncia de España al armamento israelí: los posibles sustitutos y sus riesgos

05.06.2025

España canceló a principios de junio la adquisición de misiles antitanque Spike LR2 de fabricación israelí. Por consideraciones éticas, el Ministerio de Defensa rescindió un contrato de 285 millones de euros para suministrar al Ejército de Tierra 168 unidades de este sistema misilístico.Se revocó así la licencia para su fabricación en el país ibérico, pues PAP Tecnos, filial española de la compañía armamentística israelí Rafael Advanced Defense Systems, era la adjudicataria de un contrato, concedido a principios de octubre de 2023. España busca ahora reorientar su programa de armamentos, esquivando a Israel como proveedor. Pero la búsqueda de un sustituto implica riesgos, también condicionados por el contexto de las negociaciones arancelarias entre EEUU y la UE.Después de que Donald Trump amenazara con subir los aranceles para la UE al 50% y a pesar del alza efectiva, también al 50%, sobre el aluminio y el acero europeos, el eurocomisario de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó que las conversaciones están avanzando "a buen ritmo y en la dirección correcta". Su comentario se produjo en el margen de una reunión en la sede en París de la OCDE, donde se entrevistó con Jamieson Greer, embajador comercial de la Casa Blanca ante esta organización.Para Washington, esas "otras áreas" incluyen el ámbito armamentístico; Trump desea que los miembros de la OTAN eleven su gasto militar al 5% de sus PIB nacionales y que este rearme se dote precisamente de sistemas de armas de fabricación estadounidense.Pero tal ambición choca con el propio plan de rearme en sí de la UE, que prevé que una parte (150.000 millones de euros a base de créditos) de este dispendio se dedique a la compra de armamentos que integren al menos un 65% de sus componentes fabricados en territorio comunitario. Esta condición no es del agrado de EEUU, por mucho que Bruselas active la otra parte (650.000 millones) mediante mecanismos de relajación fiscal y de deuda para invertir en defensa a gusto de cada Estado.La cuestión de incrementar las importaciones de la industria armamentística estadounidense se dilucidará en la cumbre anual de la OTAN a finales de junio en La Haya. En sus preparativos, el embajador de EEUU ante la alianza, Matthew Whitaker, afirmó que el gasto del 5% "no es una sugerencia, es un punto de partida". El mensaje alude a todos los países, "incluidos nuestros amigos de España", dijo.¿Sustitución problemática?Para España, el problema es doble. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que mayores reticencias pone en el seno de la OTAN de cara al incremento del gasto militar al 5%. Pero tras incrementar su presupuesto de defensa en 10.400 millones de euros para 2025, el país sigue aumentando sus arsenales. Y ahora deberá buscar un sustituto para sus sistemas de misiles anticarro.Las opciones tienen ofrecer características similares a los sistemas Spike LR2: portabilidad, alcance efectivo de unos 5 km, ojivas avanzadas o perfil de vuelo ampliado. Entre los sistemas estadounidenses, destaca el FGM-148 Javelin. Es ligero, de funcionamiento aparentemente sencillo, y su misil de dos ojivas presenta dos modos de ataque: directo y en ascenso-descenso. Su uso está extendido entre los aliados de EEUU, no solo de la OTAN. En 2024, por ejemplo, Washington autorizó la venta a Marruecos de 200 lanzadores y más de 600 misiles.Sin embargo, no es un sistema nuevo. "Es un diseño de los años 90 y en el teatro de operaciones ucraniano no ha dado un resultado exageradamente bueno", explica a Sputnik Juan A. Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y oficial de alta graduación del Ejército de Tierra en la reserva activa, que señala una desventaja inherente al armamento de fabricación estadounidense.Otra opción norteamericana es el sistema TOW LWL. Pero es un armamento muy voluminoso que el Ejército de Tierra está dando de baja paulatinamente tras casi tres décadas de servicio, precisamente al que el Spike LR2 venía a sustituir. "Es muy pesado, no es apto para que un soldado lo lleve cargado a la espalda", añade este especialista.¿Un concepto ya obsoleto?Fabricado por el consorcio europeo MBDA, el sistema antitanque MMP presenta un tubo lanzador, un trípode y un misil de quinta generación de apenas 15 kg en conjunto. Su alcance supera los 4 km."Es más moderno, aunque en algunas características está por debajo del Javelin y del Spike. Una de las ventajas, por ejemplo, es que se podría fabricar en España en función del plan de rearme europeo", dice Aguilar, que subraya como aspectos positivos la "transferencia de tecnología" y la repercusión económica "creando un poco de riqueza" en el país. "Algo que con el Javelin no ocurriría", recuerda.El elevado precio de estos sistemas de armas es otro factor crucial, también en comparación a otros sistemas de armas antitanque.En esta situación, el fulgurante desarrollo de la tecnología de drones de combate acelera la obsolescencia de los sistemas ligeros de misiles antitanque. "Porque hay algunos dotados con inteligencia artificial que buscan y seleccionan ellos mismos los objetivos", señala Aguilar, que recuerda que para los casos en que la línea de frente abarque el campo visual, el sistema C-90 de fabricación española, más simple, "es bueno y nunca ha dado malos resultados".En cualquier caso, el Ejército de Tierra lleva operando con sistemas Spike más antiguos desde hace casi 15 años, con la subsiguiente adaptación del software, vehículos y otros sistemas a esta tecnología israelí.

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

