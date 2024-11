https://noticiaslatam.lat/20241113/veta-o-no-veta-espana-la-escala-a-barcos-mercantes-cargados-de-armas-para-israel-1158995173.html

¿Veta o no veta España la escala a barcos mercantes cargados de armas para Israel?

Pese a que España reitera que el comercio de armas con Israel está en suspenso, el tránsito hacia ese país de buques cargados de suministros militares que...

El tránsito por puertos españoles de barcos sospechosos de portar armamentos y material de uso militar con destino a Israel sigue causando indignación entre diversos actores sociales y políticos, toda vez que el Gobierno de España asegura que desde el 7 de octubre de 2023 ya no se permite que hagan escala, ni tampoco se autoriza ninguna compra o venta de armas al Estado hebreo.El Ministerio de Defensa español reconoció, a finales de octubre, la existencia en 2024 de contratos aún "pendientes" y no especifica en qué fecha exacta se procedió a su suspenso. En mayo, producto de la denuncia y presión por parte de diversas organizaciones sociales, se abortó la escala en Cartagena de dos cargueros con armas a bordo y con destino a puertos israelíes. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijo entonces que era el "primer barco" detectado por las autoridades españolas cuyo arribo podía infringir la Ley de comercio de armas.En julio, la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras denegó la entrada al Overseas Santorini, un buque que transportaba keroseno para los aviones de combate israelíes F-16 y F-35. Y el 6 de noviembre, el Gobierno hizo lo propio con otros dos barcos procedentes de EEUU, el Maersk Denver y el Maersk Seletar, sospechosos de transportar material bélico para Israel. La segunda nave tenía prevista su llegada el día 14. ¿Están actuando con prestancia las autoridades españolas en todos los casos?En relación con estos dos buques y con otros anteriores, el Gobierno español deniega las escalas una vez se entablan protestas y denuncias. En el caso actual del Maersk Denver y del Maersk Seletar, las autoridades actúan con posterioridad a la publicación de una investigación de las organizaciones Progressive International y Palestinian Youth Movement.Valiéndose de estas informaciones, varios partidos políticos, como Sumar y Podemos, pidieron explicaciones en el Parlamento. Izquierda Unida (IU) presentó además una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para solicitar una investigación.Es decir, la presión que emana de la publicación de esos datos generó un eco político que el Gobierno español terminó por no obviar, máxime cuando IU integra la coalición Sumar y esta, a su vez, el Gobierno de coalición junto al PSOE de Pedro Sánchez. Como resultado, los dos buques denunciados desviaron su ruta, luego de elegir para su escala el puerto de Tánger Med, en Marruecos.Sin protocolo de inspecciónLa conclusión es evidente: apenas se investiga un poco, se constata que las escalas de estos buques en puertos españoles no se reducen a casos aislados."Los datos evidencian un problema estructural, el tránsito de todos estos barcos no responde a hechos puntuales y estamos convencidos de que hay muchos más", explica a Sputnik Ana Sánchez, portavoz de la Red Española de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), organización que alertó en mayo de la intención del carguero Borkum de recalar en el puerto de Cartagena y que tiene "documentado", incluso, el transbordo de cargamentos militares "en los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona"."Llevamos semanas insistiendo en que necesitamos responder de una manera sistemática a este tránsito sistemático", afirma esta portavoz. A juicio de RESCOP, los tránsitos se realizan "de forma fraudulenta", dado que el Gobierno español afirma que no los autoriza.Tal mecanismo es un protocolo de inspección de los barcos con destino a Israel. Dado el contraste entre las afirmaciones del Gobierno y la tozudez de los datos, el día 12 una veintena de sindicatos españoles, entre los que destacan CCOO, CGT, UGT, ELA, SAT y LAB, terminaron por hacerse eco de esta demanda y dirigieron una carta al ministro de Transporte para reclamar la puesta en marcha de un "protocolo de inspección sistemática" y un "embargo de armas completo e inmediato a Israel".Este mecanismo podría poner fin a una situación "de opacidad y desconocimiento", tal y como la describen en RESCOP. "Porque uno de los problemas que nos comentan los propios trabajadores portuarios es que ellos tampoco saben cuál es la carga, porque el manifiesto de cargo no siempre refleja de manera transparente lo que hay en los contenedores", explica Ana Sánchez.¿Qué transportan los buques?Su armador, la naviera danesa Maersk, negó que los barcos rechazados transporten armas para Israel, más allá de un cargamento "legal" en virtud de un programa de cooperación en materia de seguridad entre Washington y Tel-Aviv. En un comunicado dirigido a la prensa francesa, Maersk afirma haber preguntado a las autoridades españolas por qué deniegan el transbordo de un cargamento "no distinto al de envíos anteriores, que de manera rutinaria se venía transfiriendo a otros buques en el mismo puerto sin incidentes".Sin embargo, las conclusiones de los investigadores son otras y pueden extraerse a partir de bases de datos de acceso público, como Census, ImportInfo, ImportGenius o incluso las páginas web de los puertos de Valencia y Barcelona. Como afirma Alejandro Pozo, analista del Centro de Estudios por la Paz Mariano Delàs de Barcelona, la suscripción a las bases de datos a las que "presumiblemente" recurrió Progressive International para su acopio de información "apenas cuesta 184 euros", declaró a Eldiario.es.Reforma de la leySituaciones semejantes se dan en otros países. En el mismo Marruecos, organizaciones contrarias a la apertura de relaciones diplomáticas con Israel entablaron el 3 de noviembre una protesta en las inmediaciones del puerto de Tánger Med contra la llegada del buque Maersk Denver. En Grecia también se han venido sucediendo paros y bloqueos por parte de los trabajadores portuarios ante la llegada de buques sospechosos.La información sobre los barcos, su seguimiento y la complicidad de puertos y navieras se comparte mediante plataformas de coordinación a nivel global. "Por ejemplo, a través del movimiento global de boicot, desinversión y sanciones [BDS], o mediante la campaña Ningún puerto para el genocidio, que se lanzó el verano pasado", explica Sánchez.Entre los partidos de oposición, la reacción más clara fue escenificada por Podemos. "España está siendo país de tránsito, el Gobierno lo sabe y no hace nada. Hipocresía", escribió en X la líder de la formación, Ione Belarra. "Esto reafirma nuestra demanda de ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel y que se decrete un embargo total de armas", afirmó en rueda de prensa su secretario de organización, Pablo Fernández, que recordó que la exigencia es clave para aprobar los presupuestos generales del Estado."El problema es que el Gobierno asegura que ya no se compran armas a Israel, pero son declaraciones que no se traducen en actos administrativos", señala Ana Sánchez, que conviene en la necesidad de imponer un embargo de armas integral que también impida el tránsito de buques cargados de armamento. A tal fin, en julio, recogiendo el sentir de medio millar de organizaciones sociales, los partidos Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron una proposición de ley, todavía en trámite parlamentario, para modificar la actual Ley 53/2007 del comercio de armas.

