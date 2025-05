https://noticiaslatam.lat/20250527/el-mas-es-el-unico-partido-de-izquierda-que-contiende-en-las-elecciones-de-bolivia-1162781844.html

El MAS es el único partido de izquierda que contiende en las elecciones de Bolivia

El MAS es el único partido de izquierda que contiende en las elecciones de Bolivia

Lejos de encontrar su rumbo, el camino hacia las elecciones generales de agosto en Bolivia continúa entorpecido por recursos judiciales. La sala constitucional...

Y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) tuvieron algunas horas en que creyeron que podrían inscribir a su líder, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no lo permitió.En estos días se resuelven la decena de recursos judiciales interpuestos por varios ciudadanos, interesados en que Morales y Rodríguez, entre otros precandidatos, no tuvieran sigla política para presentarse en los comicios. Los seguidores del exmandatario fueron los que reflejaron mayor molestia: el 27 de mayo advertían con quemar la sede del TSE, en el barrio paceño de Sopocachi.Los seguidores de Rodríguez asumieron otra estrategia: los apoderados de Alianza Popular (que se amparaban en la personería del MTS) retiraron la postulación del TSE, aún antes de que esta instancia se pronunciara a favor o en contra del fallo emitido por la sala de Beni. Mientras nadie de este espacio se manifestaba públicamente, se especulaba que el líder de la cámara alta boliviana se postularía por otro partido político ya inscripto.Rodríguez se expresó en sus redes sociales: "Rechazamos la intromisión de instancias judiciales y del Órgano Ejecutivo en las elecciones generales, una práctica propia del viejo sistema político que pretendemos superar. No puede ser que la decisión de una sala judicial, influenciada políticamente, intente frenar el avance de un nuevo proyecto político legítimo y la voluntad soberana del pueblo".Desde Alianza Popular indicaron a Sputnik que no darían declaraciones sobre este tema. Pero "cuando todo esté encaminado" lo darían a conocer. Esta respuesta avala la hipótesis de que Rodríguez dialoga con otro partido para inscribirse. Una de las estimaciones es que esa fuerza política se trate de Unión Cívica Solidaridad (UCS), que actualmente tiene como candidato a la presidencia a Johnny Fernández, alcalde de la ciudad de Santa Cruz y cercano al presidente del Senado.Según la justicia beniana, MTS perdió su personería porque no renovó su directiva tal como le exigió en cinco oportunidades el TSE.Ideas y vueltas de PAN-BolEl 19 de mayo, cuando finalizaron las inscripciones de candidatos, los seguidores de Morales intentaron postularlo por PAN-Bol (Partido de Acción Nacional Boliviano), pero esta sigla había sido inhabilitada por la justicia. El 26 de mayo, otra sala determinó que PAN-Bol podía seguir funcionando.El 27 de mayo, cuando los evistas fueron al TSE con la documentación que avalaba la candidatura de Morales, les informaron que el plazo de inscripción ya había concluido el 19 de mayo. En medio de la protesta, los seguidores de Morales propusieron incendiar la sede del tribunal. "Arderá el TSE", dijo Ruth Nina, líder nacional de PAN-Bol.Sin embargo, en caso de que el tribunal hubiera aceptado la inscripción, restaba el paso de habilitar a Morales. Y, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ningún ciudadano puede acceder a más de dos mandatos presidenciales, sean o no continuos. En este caso, aspiraba a un cuarto período, lo cual no está permitido.Además, sobre Morales pesa una orden de detención, imputado en un caso de trata agravada de personas por una presunta relación sentimental sostenida en 2015 con una menor de edad, con la cual habría tenido una hija en 2016, cuando todavía era presidente.Para los seguidores de Morales, tienen tiempo para postularlo hasta el 6 de junio, cuando el TSE anunciará qué candidatos siguen en carrera y cuáles tienen observaciones. En agosto, además de presidente y vicepresidente, se elegirán 166 diputados y senadores para la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).La diputada María Cristina Choque llegó a la Asamblea por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Actualmente está en la lista de candidatos a legisladores de PAN-Bol que no pudo ingresar al TSE.La diputada criticó que la actual campaña proselitista no arranque porque "hay una guerra judicial en Bolivia. Lamentablemente, los líderes y los partidos de izquierda están pasando esta suerte. Pero creo que el tribunal de La Paz se ha expedido a favor de nosotros por la presión que hacemos a nivel nacional. Como parte del movimiento político Evo Pueblo vamos a seguir con esa presión, hasta que nuestro líder participe de las elecciones del 17 de agosto".Solo el MASCon este panorama, la única opción de izquierda vigente es la oficialista, con el exministro Eduardo Del Castillo y el líder campesino Milán Berna como sus candidatos. Ajeno a estas incertidumbres y protestas, el candidato a la presidencia por el MAS publicó en sus redes sociales que el 27 de mayo pasó por su antigua oficina para recoger sus pertenencias y saludar a quienes eran sus compañeros de trabajo. También felicitó a las mujeres porque en Bolivia se celebra el Día de la Madre.Vidal Gómez es dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), una de las organizaciones fundadoras del MAS. En una charla con Sputnik, consideró que ya se deben resolver los recursos que afectan a otros partidos minoritarios, además de PAN-Bol y la Alianza Popular. A finales de 2024, cuando Morales decidió encarar este proceso democrático fuera del MAS, podría haber reunido las 105.000 firmas necesarias para crear su propio partido. En cambio, optó por ir con alguna agrupación ya constituida, lo cual finalmente se volvió en su contra, al punto de que el 19 de mayo no tenía sigla que lo respaldara. En el mismo sentido, Rodríguez aplazó hasta último minuto su decisión sobre su candidatura, por lo cual, en este momento es incierto que siga en carrera, según la opinión de Gómez."El año pasado nos hemos reunido con Andrónico porque, como jóvenes, sabemos que tenemos responsabilidad en continuar el proceso de cambio y el desarrollo de la industrialización. Le habíamos sugerido que llame a la unidad, pero lamentablemente las personas que lo rodean le hacen equivocarse", dijo el dirigente campesino. Las negociaciones del MAS con Rodríguez continuaron hasta mediados de mayo."Creo que los partidos políticos deben cumplir con sus estatutos, como lo ha hecho el Movimiento Al Socialismo, o tendrán que responder o aceptar las decisiones judiciales que tengan que salir", afirmó Gómez.Desde las seis agrupaciones políticas de la oposición tradicional que siguen en pie, no se pronunciaron sobre estos últimos fallos judiciales y determinaciones del tribunal electoral. Esperan a que pase el temblor para evaluar si aumentaron sus posibilidades de triunfar en los comicios de agosto.

