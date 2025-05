https://noticiaslatam.lat/20250520/tribunal-electoral-boliviano-advierte-peligros-contra-la-democracia-por-acciones-legales-1162643356.html

Tribunal electoral boliviano advierte peligros contra la democracia por acciones legales

Tribunal electoral boliviano advierte peligros contra la democracia por acciones legales

Sputnik Mundo

Una serie de recursos legales impidieron la normal inscripción de tres partidos políticos para participar de las elecciones generales del 17 de agosto... 20.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-20T02:00+0000

2025-05-20T02:00+0000

2025-05-20T02:06+0000

américa latina

política

andrónico rodríguez

bolivia

movimiento al socialismo (mas)

evo morales

elecciones

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/14/1162643063_0:193:2990:1875_1920x0_80_0_0_e95e8d20a88b500e5b3cf2f69f9c89be.jpg

Francisco Vargas, uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó "al país y a la comunidad internacional que se está poniendo en riesgo el sistema democrático mediante la aplicación de acciones legales que pretenden afectar el normal desarrollo de las elecciones, pretendiendo subordinar las competencias y decisiones del tribunal".Asimismo, exhortó "a todos los operadores de justicia, como se comprometieron públicamente, a respetar el principio de preclusión y las resoluciones que emite el TSE como máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional en materia electoral".Peter Beckhauser es candidato a diputado por Unidad, la agrupación que pretende llevar al empresario Samuel Doria Medina a la presidencia. Semanas atrás se tomó la tarea de denunciar ante la justicia a varios partidos que podían candidatear al exmandatario Evo Morales (2006-2019) y al líder del Senado, Andrónico Rodríguez.Primero logró la anulación de las personerías jurídicas del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), que estaban en tratos con Morales para postularlo. El candidato de Unidad argumentó que ninguno de los partidos había renovado sus directivas, tal como los había apercibido el TSE en varias ocasiones.Y este 19 de mayo, a horas de finalizar el plazo para la inscripción de candidatos, logró que el Movimiento Tercer Sistema (MTS) no pudiera postular a Rodríguez.Beckhauser también obró contra un partido muy lejano a los ideales de Morales y Rodríguez, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que iba a postular a Rodrigo Paz Pereira, actualmente diputado por la opositora Comunidad Ciudadana (CC) e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).Ante este contexto, los seguidores de Morales adelantaron que comenzarán a manifestarse en la ciudad de La Paz a partir del 20 de mayo.Por su parte el diputado Freddy López, del Movimiento Al Socialismo (MAS) devenido androniquista, sostuvo: "Llamo a la unidad de las organizaciones y clases populares para estas elecciones, de aquí a tres meses. Si ellos (el TSE) van a seguir provocando con estas maniobras e intenciones, el pueblo tiene derecho a levantarse. La sublevación es un derecho porque están haciendo que el pueblo se levante".En el mismo sentido se expresó la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin RL)."Las cooperativas mineras de Bolivia se han declarado en estado de emergencia y movilización en caso de que se diera un fallo en contra (de la candidatura de Rodríguez). Se va a volver un caos", advirtió su presidente, Richard Caricari.Un panorama fracturadoEl analista Carlos Saavedra explicó a Sputnik este difícil panorama: "Tenemos un escenario político donde se ha derrumbado la hegemonía que ha ordenado la política en los últimos 20 años. Hubo una fractura al interior del MAS, que se ha cobrado factura: tener a Evo inhabilitado, con [el presidente Luis] Arce que ha renunciado a su candidatura".Saavedra comentó que a los bloques del evismo y el arcismo se le acaba de sumar el androniquismo. Para mayor dispersión de votos, este 19 de mayo se inscribió también la alcaldesa de El Alto, Eva Copa (exsenadora del MAS) por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena).Enfrente hay "un [grupo] conservador de centroderecha, también altamente fragmentado. Ahora diría que todo está muy líquido, para usar un concepto sociológico en lo político. Es un escenario muy endeble, no hay nada sólido y esto genera mucha incertidumbre".Trabas a RodríguezMediante la jugada jurídica de Beckhauser, un tribunal del departamento de Beni evitó la postulación de Rodríguez. Si alguna instancia superior no resolvía este entuerto de inmediato, al anochecer del 19 de mayo se preveía que el 20 se iniciaría con protestas."Creo que lo que no se logra solucionar por la vía política, en Bolivia tiende a solucionarse en la calle", dijo Saavedra.En el caso de Morales, además de su falta de partido se sumó su inhabilitación a postularse a un cuarto mandato presidencial, porque según sentenció el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ningún ciudadano puede acceder a más de dos mandatos presidenciales, sean consecutivos o separados.Además, sobre el expresidente pesa una orden de detención: se le acusa por el delito de trata agravada de personas. Según la Fiscalía, en 2015 supuestamente tuvo una relación con una menor de edad, con quien presuntamente habría tenido una hija al año siguiente.El candidato oficialistaA minutos de finalizar el 19 de mayo, se esperaba la llegada al TSE de una marcha encabezada por el candidato del MAS, Eduardo Del Castillo, quien hasta el 16 de mayo fue ministro de Gobierno de Arce.Previamente, el MAS había intentado postular a Arce por un segundo mandato. Pero las idas y venidas de la dirigencia del partido para intentar candidatear a Rodríguez provocaron que el presidente renunciara irrevocablemente a su aspiración.En el MAS "todavía el panorama es muy incierto. Es más: ni tenían medido a Del Castillo en muchos estudios de opinión pública. Es evidente que el Gobierno de Arce ha enfrentado complots de todo tipo, así como problemas en la economía. Eso le ha cobrado una factura electoral muy fuerte. Con Del Castillo, la idea del MAS es refrescar la candidatura. El partido viene golpeado, es innegable, pero intenta salir al paso a ese ataque permanente que ha tenido".Ante este paisaje fragmentado, "hoy la mayor posibilidad es que haya una segunda vuelta [en octubre] por las divisiones en el campo popular y la oposición tradicional. Todo apunta a que un representante de cada uno de los bloques podría ir [a ese período electoral]".Pero "siento que en segunda vuelta se puede complicar mucho el escenario para el bloque popular. En los últimos 20 años de Gobierno del MAS hubo una acumulación de crispaciones y reclamos. En ese contexto, la oposición tradicional tiene una posibilidad de tomar el poder por el voto".Además de Doria Medina, los candidatos mejor posicionados de la oposición son el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (de la agrupación Sumate) y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) candidateado por Libre.Sputnik intentó dialogar con representantes del MAS, pero hasta el cierre de esta edición lo impedían sus actividades.De Arce a AndrónicoMeses atrás, Teresa Rivera era presidenta de las Juventudes del MAS del departamento de Chuquisaca. Hoy milita por Rodríguez.La joven dirigente se mostró escéptica por el rol que juegan los partidos en la actualidad en el país sudamericano."Es un momento muy álgido aquí. Tanto en la izquierda como en la derecha se manejan con mucha improvisación para la selección de candidatos. No hay [aspirantes] genuinos, que tengan una propuesta para salir de las crisis coyunturales en política y economía", declaró ante Sputnik."En la izquierda estamos muy divididos. No sé cómo vamos a recuperar la hegemonía. Faltan minutos para la medianoche y por ahora Andrónico no va a poder participar de esta contienda electoral", agregó.Con este y otros problemas aún sin solución a la vista, este 19 de mayo todavía seguían el proceso de inscripción varios partidos políticos. Además de abanderados a presidente y vicepresidente, cada sigla debía entregar la lista de 175 aspirantes titulares para la Asamblea Legislativa Plurinacional: 36 senadores, 130 diputados y nueve asambleístas supraestatales.Más los 175 suplentes suman 350 candidatos. Con el binomio por la presidencia y la vicepresidencia, totalizan 352 postulantes por partido.

https://noticiaslatam.lat/20250517/estamos-molestos-simpatizantes-de-evo-morales-se-enfrentan-a-la-policia-durante-protestas--video-1162594421.html

https://noticiaslatam.lat/20250409/la-politica-boliviana-una-bolsa-de-grillos-de-cara-a-las-elecciones-1161957152.html

https://noticiaslatam.lat/20250518/el-mas-eligio-a-su-candidato-a-la-presidencia-de-bolivia-cuales-son-sus-posibilidades-1162611396.html

https://noticiaslatam.lat/20250424/indigenas-exigen-participar-en-las-elecciones-presidenciales-de-bolivia-1162194818.html

https://noticiaslatam.lat/20250328/es-importante-conocer-esas-versiones-arce-y-morales-deben-declarar-por-golpe-en-bolivia-de-2019-1161760208.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, andrónico rodríguez, bolivia, movimiento al socialismo (mas), evo morales, elecciones, 💬 opinión y análisis