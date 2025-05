https://noticiaslatam.lat/20250517/estamos-molestos-simpatizantes-de-evo-morales-se-enfrentan-a-la-policia-durante-protestas--video-1162594421.html

"Estamos molestos": Simpatizantes de Evo Morales se enfrentan a la policía durante protestas | Video

"Estamos molestos": Simpatizantes de Evo Morales se enfrentan a la policía durante protestas | Video

Sputnik Mundo

Una movilización de seguidores de Evo Morales llegó a la ciudad de La Paz para exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habilite al expresidente a... 17.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-17T04:00+0000

2025-05-17T04:00+0000

2025-05-17T04:00+0000

américa latina

política

evo morales

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/11/1162595411_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_3771837b46925e2fd86e51c7880f37da.jpg

Pero antes de que este trámite pudiera concretarse, los manifestantes se enfrentaron con la policía, lo cual generó su dispersión por las calles paceñas. Horas más tarde, los simpatizantes del expresidente analizaban si permanecían o se retiraban de la capital boliviana.La marcha llegó en medio de amenazas y advertencias. Dirigentes del Trópico de Cochabamba habían asegurado que no se realizarían las elecciones si no participa su líder. Pero, por el momento, el exmandatario no tiene un partido que respalde su postulación.Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo que se cumpliría con la orden de detener al expresidente si se le veía en la capital de facto. Morales está imputado por los delitos de trata de personas agravada, ya que en 2015 habría tenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija en 2016.Pero Morales no fue capturado. A quien sí arrestaron fue a Ponciano Santos, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al exjefe de Estado. Sobre él también pesaba una orden de detención, acusado de "terrorismo y alzamiento armado" en el marco de los bloqueos nacionales realizados en octubre de 2024.El enfrentamiento tuvo lugar en el barrio paceño de Sopocachi, a dos cuadras de la sede del TSE. Una columna de la marcha de Morales llegó a la avenida Sánchez Lima, que fue contenida por un cordón policial que no llegaba a los cien uniformados. Adelante tenían cinco cuadras de movilización.Luego de algunos minutos de discusión y forcejeo, los evistas pasaron por encima de los policías, quienes se limitaron a lanzar gas lacrimógeno. Por instrucción del Ministerio de Gobierno, ningún elemento iba armado.El bloque de marchistas avanzó hasta la esquina de la plaza Abaroa, donde se encuentra el TSE. El espacio público está cerrado hasta el 19 de mayo, porque la alcaldía de La Paz ordenó su cierre para proceder a su fumigación.En medio del tumulto, varios simpatizantes sobrepasaron los precintos e ingresaron a la plaza. Entonces, se sumaron al enfrentamiento más policías, lo que llevó a los seguidores a dispersarse por la ciudad. Al atardecer, ya todo estaba en calma.Límites para MoralesEl Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que ningún ciudadano boliviano puede acceder a más de dos mandatos presidenciales. Morales ya fue presidente tres veces (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).Para los seguidores de Morales, están ante un caso de lawfare, como lo vivieron líderes de la región, entre los que figuran la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner o el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva."El expresidente sufre de un caso de lawfare. Pero la gente está llegando desde los nueve departamentos para reclamar nuestro derecho a elegir", agregóPara los seguidores del expresidente, el TCP no tiene potestad para manifestarse sobre el caso de Morales. Sostienen que, para establecer el límite de una sola reelección, debe modificarse la Constitución boliviana.Más tensionesVictoria Chino Mamani es una campesina de la provincia Camacho, departamento de La Paz, señaló a este medio que reprobaban que Morales no pudiera inscribirse.Según su opinión, cuando gobernaba Morales "nuestra patria siempre tenía riqueza y dinero. Todo había. Pero ahora con este hermano Arce no hay nada. Por eso estamos molestos". El plazo para el registro de candidaturas finalizará el 19 de mayo a las 23:59 horas (04:00 GMT). El TSE prevé publicar el 6 de junio la lista oficial de las postulaciones habilitadas.El vocal Francisco Vargas, integrante del órgano electoral, escribió en sus redes sociales: "Pido a las autoridades y a la fuerza pública que garanticen el libre tránsito de los delegados políticos para que registren sus candidaturas en el @TSEBolivia".

https://noticiaslatam.lat/20250515/declinacion-de-arce-abre-una-ventana-de-oportunidad-para-que-el-oficialismo-se-mantenga-en-bolivia-1162560012.html

https://noticiaslatam.lat/20250517/ministro-de-gobierno-de-bolivia-sera-candidato-presidencial-por-el-oficialista-mas-1162595122.html

https://noticiaslatam.lat/20250501/el-aumento-salarial-para-los-obreros-de-bolivia--no-compensa-la-perdida-de-poder-adquisitivo-1162299038.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, evo morales, luis arce, movimiento al socialismo (mas), bolivia, 💬 opinión y análisis