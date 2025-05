https://noticiaslatam.lat/20250518/el-mas-eligio-a-su-candidato-a-la-presidencia-de-bolivia-cuales-son-sus-posibilidades-1162611396.html

El MAS eligió su candidato a la presidencia de Bolivia: ¿Cuáles son sus posibilidades?

Finalmente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene a su abanderado a la Presidencia, luego de que dirigentes campesinos insistieran al actual mandatario, Luis...

A pesar de que tienen una tarea difícil por delante, la dirigencia del partido confía en que podrán triunfar en las elecciones generales del 17 de agosto.El 'plan A' del masismo era postular a Arce a un segundo mandato. En las últimas semanas, el presidente fue proclamado en más de 40 poblaciones de Bolivia. Pero el apoyo que cosechó quedó en duda cuando el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que también buscaría ser candidato para encabezar el Poder Ejecutivo del país sudamericano.El presidente del MAS, Grover García, reconoció que mantuvieron negociaciones para que el líder de la cámara alta aceptara presentarse por el oficialismo. En ese contexto, Arce renunció a su deseo de volver a postularse para que Rodríguez avance en la unión del partido, dividido desde hace dos años por diferencias entre el Gobierno nacional y el expresidente de la fuerza política, Evo Morales (2006-2019).Ante la negativa del senador de presentarse por el MAS, la dirigencia volvió a pedirle a Arce que aceptase una nueva candidatura. Pero, para el presidente, su decisión ya no tiene retorno.Del Castillo, quien ya habría renunciado a su Ministerio para dedicarse a la campaña, fue anunciado como candidato del MAS el 16 de mayo. Lo acompañará en la fórmula para encabezar la vicepresidencia Milán Berna, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las organizaciones fundadoras del partido."Saludamos con entusiasmo y optimismo esta decisión y llamamos a las organizaciones sociales, a las fuerzas progresistas y de izquierdas, y al pueblo en general, a crear una estrategia unitaria para asegurar la continuidad del Proceso de Cambio, la existencia del Estado Plurinacional y resguardar los logros de la revolución democrática y cultural ante las amenazas de una derecha retrógrada y neoliberal", publicó Arce en sus redes sociales.El trasfondoGery García, dirigente de la CSUTCB, participó del proceso que concluyó con el nombramiento del binomio Del Castillo-Berna en el MAS. En una charla para Sputnik, comentó que en los últimos días tuvieron varias reuniones con Arce para pedirle que aceptara repostularse.Una de las resoluciones que firmó el partido decía: "Se determinó que el candidato del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) a la Presidencia en las elecciones generales 2025 sea nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora. Por votación secreta se proclama como candidata a la vicepresidencia a la hermana Deisy Judith Choque Arnez, quien ganó la elección por voto secreto".Choque es diputada por el departamento de Santa Cruz. Quedó afuera de la carrera porque Del Castillo también es cruceño, y en el MAS querían que hubiera equilibrio entre un integrante del binomio de la región andina y otro de las tierras bajas.El presidente del MAS apeló a la obediencia partidaria de Arce: "Él es un militante y tiene que obedecer el mandato de las bases, todos somos militantes y obedecemos a nuestras bases, hay que ser orgánicos". Pero no hubo manera de convencerlo.Según García, Arce le dijo a la dirigencia del MAS "que su decisión era muy personal y no iba a dar vuelta atrás. Nos dijo que lo hacía por su familia, porque ya necesitaba estar un momento más tranquilo. Él va a ser nuestro jefe de campaña y va a apoyar en todo".Y agregó que "a pesar de que las organizaciones se lo pidieron, él ha sido firme en su postura. Ha dicho: 'No voy más'".Del Castillo tiene 36 años. García recordó que, en los primeros años del Gobierno actual, este ministro era muy cuestionado. "Se decía que era muy joven para asumir la cartera de Gobierno. Se decía que era necesario tener en ese cargo a alguien con poder de decisión".El dirigente de la CSUTCB también valoró que, cuando le dijeron que lo querían como candidato a la Presidencia, Del Castillo "decidió rápido. No tuvo los titubeos de Andrónico, quien no vino a pesar de que el presidente le pidió unificar toda la izquierda". García adelantó que el 19 de mayo inscribirán las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).Malos auguriosLos seguidores de Morales y de Rodríguez le auguran una mala elección al MAS. "Eduardo Del Castillo no va a sacar ni el 0,1%, pero está en todo su derecho [de presentarse], no nos interesa", dijo en conferencia de prensa el senador Leonardo Loza, cercano al expresidente Morales.En el evismo no es querido Del Castillo. En octubre de 2024 dirigió a las fuerzas policiales para desbaratar los bloqueos de seguidores del exmandatario, que mantuvieron gran parte del país incomunicado durante un mes. Para Loza, el próximo 17 de agosto será "el fin del MAS".Hugo Valverde, asambleísta departamental por Santa Cruz, milita la candidatura de Rodríguez. "Les deseamos mucha suerte con el 1%. Sabemos que es una postulación desesperada por cumplir, por presionar y darle vigencia. Les sugerimos que replanteen su decisión y que lo mejor es que el MAS pueda optar por una licencia y sumarse a la unidad de Andrónico, pero sin condiciones, sin presiones", aseveró.Del Castillo, por lo pronto, está enfocado en ganar las elecciones. "El pueblo boliviano está pidiendo orden en nuestro país. Los problemas económicos, independientemente de las recetas neoliberales o los modelos que podamos construir, no se van a solucionar si en el país no existe orden. Lo primero que necesitamos en nuestro país es orden", dijo en su primer discurso como aspirante presidencial, en la plaza Murillo.

