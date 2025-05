https://noticiaslatam.lat/20250514/tribunal-constitucional-de-bolivia-ratifica-que-evo-morales-no-puede-contender-por-la-presidencia-1162552172.html

Tribunal Constitucional de Bolivia ratifica que Evo Morales no puede contender por la presidencia

Tribunal Constitucional de Bolivia ratifica que Evo Morales no puede contender por la presidencia

Sputnik Mundo

El alto tribunal boliviano decretó este miércoles 14 de mayo que la reelección presidencial es por una sola vez de forma continua, por lo que el exmandatario... 14.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-14T21:52+0000

2025-05-14T21:52+0000

2025-05-14T21:52+0000

américa latina

evo morales

bolivia

luis arce

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/01/1158718934_0:127:2428:1492_1920x0_80_0_0_dd082b9f19aa47ea4f52598b5a1833e3.jpg

En ese sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que el artículo 168 de la Constitución boliviana establece que el presidente y vicepresidente del Estado pueden ser reelectos "por una sola vez de manera continua", rechazando la posibilidad de una reelección discontinua y así cerrándole las puertas a Evo Morales para volver a presentarse.De acuerdo a la sentencia, este criterio contrario a la reelección no sucesiva incluye también a legisladores, gobernadores y alcaldes, además de asambleístas y concejales.Según la prensa local, la decisión del tribunal ya ha sido recurrida por dos diputados cercanos a Morales, quienes presentaron acción de inconstitucionalidad. Además, el equipo del exmandatario reaccionó a la noticia afirmando que Morales sigue con sus planes de inscribirse como candidato a presidente ante el Tribunal Supremo Electoral el próximo viernes 16 de mayo.La decisión del tribunal llega un día después que el presidente boliviano Luis Arce anunció que no se presentará a la reelección. En su mensaje, el mandatario llamó a Morales a abandonar sus propias ambiciones electorales para no dividir el voto de la izquierda.Sin embargo, Morales cuestionó los dichos de Arce, respondiendo que "solo el pueblo" puede pedirle reclamarle bajar su candidato presidencial.

https://noticiaslatam.lat/20250514/con-el-modelo-economico-de-bolivia-mucha-gente-pobre-paso-a-la-clase-media-1162538107.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

evo morales, bolivia, luis arce