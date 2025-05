https://noticiaslatam.lat/20250523/partidos-politicos-piden-al-senado-de-bolivia-aprobar-una-ley-para-blindar-las-proximas-elecciones-1162687808.html

Partidos políticos piden al Senado de Bolivia aprobar una ley para blindar las próximas elecciones

23.05.2025

El camino hacia las elecciones generales del 17 de agosto aún no está asegurado, ante una batería de recursos judiciales que afectan a nueve de los 12 partidos en carrera. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió a la Cámara de Senadores la aprobación de un proyecto de Ley de Preclusión, que imposibilitaría a los tribunales departamentales entrometerse en el desarrollo de estos comicios. Sin una solución concreta a la vista, los seguidores del expresidente Evo Morales y los del senador Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia por Alianza Popular, anunciaron la realización de protestas en varios puntos del país.En el caso de Morales, sus perspectivas lucen muy cerradas. A finales de 2024, el expresidente (2006-2019) había anunciado que cinco partidos querían llevarlo de nuevo a la presidencia. Finalmente, fueron dos: el Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol). Pero semanas atrás, el ciudadano Peter Beckhauser interpuso recursos ante la justicia para que se anulen las personerías de ambas siglas, ya que en las últimas elecciones (en 2020) no pasaron del 3% de votos exigido por ley para mantener la personería jurídica.Morales no se pudo inscribir porque no consiguió partido que lo respaldara. Pero en caso de que lo hubiera logrado, debía todavía enfrentar la inhabilitación establecida por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según la cual ningún ciudadano boliviano puede acceder a más de dos mandatos, ya sean consecutivos o discontinuos. El expresidente deseaba postular a su cuarta presidencia.En cuanto al caso de Rodríguez, la resolución se pospuso para el próximo 27 de mayo, cuando la justicia del departamento de Beni decidirá sobre su candidatura. El partido con el cual se postula, el Movimiento Tercer Sistema (MTS) enfrenta una demanda de Maziel Terrazas (integrante de la directiva y expareja del fundador del partido, Félix Patzi) quien denunció que la apartaron irregularmente de su cargo.Beckhauser, quien hasta el momento dio de baja a dos partidos, era candidato a diputado por la Alianza Unidad, cuyo postulante a la presidencia es el empresario opositor Samuel Doria Medina. Finalmente, el denunciante no fue inscripto, porque la dirección de esta agrupación no estuvo de acuerdo con la serie de denuncias desperdigadas por tribunales de todo el país.Beckhauser lloró por televisión cuando recibió la noticia de su expulsión de la Alianza Unidad y advirtió que se vengaría de Doria Medina. El excandidato también buscó en los recovecos legales para denunciar al MAS, hasta el momento sin el resultado que esperaba. Ante esta situación, el presidente Luis Arce advirtió que varios políticos recurrieron a la justicia para entorpecer el proceso.Pero aclaró que su política de proteger la vida de las personas logró que durante su gestión "no tenemos un solo fallecido en conflictos sociales. La vida de ningún boliviano vale el dinero de los objetivos de las intenciones personales", advirtió.También la oposiciónLa judicialización de estas elecciones también afecta a los partidos de la oposición. Uno de ellos es Autonomía Para Bolivia (APB)-Súmate, del alcalde de la ciudad de Cochabamba y candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa. Según la ley, para que un partido pueda inscribirse a las elecciones debe tener al menos 120 días de conformación. De acuerdo a la denuncia de un abogado, este partido se anotó cuando tenía 119 días.Desde APB-Súmate declararon que esta sigla "ha cumplido con todos los requisitos legales en tiempo y forma para obtener su personería. Nuestro equipo jurídico está realizando las actuaciones jurídicas necesarias para defender los intereses de nuestra organización". Y concluyeron: "Confiamos en que esta controversia se resuelva en los próximos días y se declare improcedente esta acción sin fundamento jurídico".Claudia Mallón es primera candidata a senadora por APB-Súmate en el departamento de Cochabamba, donde más apoyo tiene Reyes Villa, por lo cual es muy probable que ella ingrese a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a finales de 2025.Desde hace dos años, cuando se iniciaron los enfrentamientos internos en el MAS entre los seguidores de Morales y de Arce, en la Asamblea ningún partido tiene la mayoría, por lo cual quedó trabada la aprobación de varios proyectos de ley para permitir el ingreso de créditos internacionales, así como la aprobación de proyectos productivos, que totalizan más de 3.800 millones de dólares.Y agregó: "Esta Asamblea no ha tenido capacidad de llegar a consensos. Esa falta de capacidad para dialogar ha hecho que hoy los bolivianos estemos en incertidumbre sobre la realización de las elecciones del 17 de agosto".La candidata al Senado observó que "no se ha aprobado la Ley de Preclusión, que implicaba blindar y garantizar las elecciones, pero no ha habido tal cosa. Esperemos que en las próximas horas se la pueda aprobar, porque esa ley es importantísima para dar certidumbre a la población sobre la fecha de las elecciones generales".Rodríguez, quien es presidente del Senado, debería convocar a la sesión. Desde su entorno indicaron que están analizando el proyecto, ya aprobado en Diputados. Lo tratarían la próxima semana.¿El fin de la hegemonía?En los últimos 20 años, el MAS se impuso en todas las elecciones presidenciales. En 2025 por primera vez no está garantizado su triunfo. Para Mallón, Bolivia está ante un momento histórico: "Tenemos la posibilidad de decidir con nuestro voto el futuro del país".Al respecto, cuestionó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) impulsado por el Gobierno de Arce, con fuerte presencia del Estado en la economía nacional.Para la candidata opositora, "este modelo fracasó, nos ha llevado a vivir en esta profunda crisis económica. ¿Quién iba a pensar que, en Bolivia, productora de hidrocarburos, hoy tenemos que hacer seis horas de fila porque no hay gasolina ni hay diésel?".Internas por las listasTanto Rodríguez como Eduardo Del Castillo (candidato a la presidencia del MAS) enfrentan cuestionamientos internos que se hicieron públicos. Al presidente del Senado le critican la elección de su candidata a la vicepresidencia, Mariana Prado, porque fue ministra de Planificación durante el Gobierno de Morales. También le reprochan haber declarado a favor de su exnovio William Kushner durante el juicio por el femicidio de Andrea Aramayo, en el cual lo condenaron a 30 años de prisión.En el MAS, por su parte, hubo declaraciones de varios dirigentes y diputados, quienes mostraron su disconformidad porque finalmente no quedaron en las listas de candidatos a diputados y senadores.Grover García, presidente del MAS, aclaró que las listas presentadas al TSE (para 166 legisladores más sus suplentes) fueron armadas a partir de lo informado por las organizaciones departamentales que conforman el Pacto de Unidad: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).García indicó que también decidieron candidaturas las federaciones de Transporte, las asociaciones de gremiales, las juntas vecinales: "Todos ellos han seleccionado sus candidatos y han remitido una lista a la dirección nacional del MAS. Nosotros solo hemos enviado esas listas al TSE sin modificación", dijo a Sputnik.Y remarcó que "en el MAS hacemos respetar lo orgánico. No hay dedazos ni manos negras. Lo que las bases han elegido se va a hacer respetar hasta el final, a no ser que alguno de esos cuadros políticos no cumpla con algún requisito o falle en alguna cuestión". Hasta el próximo 6 de junio, el TSE definirá qué candidatos están habilitados y sobre cuáles habrá alguna observación.Reinicio de las protestasEn este contexto, desde el evismo avisaron que a partir del 26 de mayo iniciarán protestas en La Paz hasta conseguir la renuncia del presidente Arce: "Vamos a empezar a masificar desde el día lunes 26 de mayo con una concentración de los nueve departamentos aquí en la ciudad de La Paz hasta que se vaya este Gobierno", dijo el dirigente campesino Enrique Mamani en conferencia de prensa.Y agregó: "Tiene que irse este Gobierno. Hasta que renuncie, hasta que se vayan sus magistrados prorrogados, hasta que se vaya su TSE. Todos tienen que irse".Según el referente del evismo, "si tenemos que quedarnos un día, una semana, un mes, dos meses, lo tenemos que hacer. Es ahora o nunca".Los seguidores de Rodríguez también adelantaron que iniciarán protestas este 23 de mayo, ante la falta de respuesta de la justicia para garantizar la candidatura de Alianza Popular."Nosotros, como Alianza Popular, desde mañana (viernes) ya no solamente nos declaramos en emergencia, sino ya convocamos para la movilización", sostuvo Patzi.

2025

