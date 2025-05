https://noticiaslatam.lat/20250515/declinacion-de-arce-abre-una-ventana-de-oportunidad-para-que-el-oficialismo-se-mantenga-en-bolivia-1162560012.html

Declinación de Arce abre "una ventana de oportunidad" para que el oficialismo se mantenga en Bolivia

Declinación de Arce abre "una ventana de oportunidad" para que el oficialismo se mantenga en Bolivia

Sputnik Mundo

La sorpresiva renuncia del presidente boliviano a postularse a la reelección dejó el camino abierto para que el candidato Andrónico Rodríguez se presente en... 15.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-15T08:22+0000

2025-05-15T08:22+0000

2025-05-15T08:22+0000

américa latina

luis arce

evo morales

política

la paz

movimiento al socialismo (mas)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/16/1161275676_0:235:1542:1102_1920x0_80_0_0_0ee96cb7a7d3f704b5c7a6f339b4d0e5.jpg

La renuncia del presidente Luis Arce a un segundo mandato sacudió profundamente el escenario hacia las elecciones de agosto próximo. Su gesto no conmovió al candidato Andrónico Rodríguez, quien ahora tiene el camino libre para postularse con el Movimiento Al Socialismo (MAS). El todavía presidente del Senado culpó al mandatario por la crisis que vive el país. Mientras el expresidente Evo Morales, quien lo inició en la política, aún mantiene su objetivo de candidatearse por cuarta vez, aunque no tiene partido ni lo avala el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)."No puede haber un dirigente o líder cuyos intereses individuales estén por encima del pueblo. O defendemos el Estado Plurinacional y sus conquistas populares o con la división facilitamos el retorno de la derecha", dijo Arce en su mensaje en la Casa Grande del Pueblo."He tomado la decisión de seguir junto al pueblo desde donde me toque seguir luchando. Por estas razones, honrando la memoria de nuestros mártires, líderes y lideresas que son ejemplos a seguir, hoy doy a conocer al pueblo boliviano mi decisión de declinar mi candidatura a las elecciones generales de agosto próximo", dijo Arce.Y agregó: "No facilitaré que se haga realidad un proyecto de derecha con el que se pretende destruir el Estado Plurinacional, el modelo económico socioproductivo y restringir los derechos conquistados por la clase trabajadora y el movimiento originario campesino".En el último mes, Arce fue proclamado para un segundo mandato en más de 40 poblaciones bolivianas. El pasado 11 de mayo se iba a anunciar el binomio del MAS, que lo tenía como candidato con más apoyo. Pero el presidente del partido, Grover García, suspendió la reunión a horas de su inicio.García reconoció en una entrevista con La Razón Radio que estaba en contacto con Rodríguez para que fuera candidato del MAS, considerando que llegó al Senado por este partido. A la vez, otra decena de postulantes aparecieron apoyados por organizaciones de todo el país."Ninguno quiere ceder", comentó a Sputnik Adalberto Ticona, experimentado dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las organizaciones fundadoras del MAS. Recordó que cuando Morales fue desplazado de la presidencia del partido, el año pasado, Arce bajó la línea de que se había acabado el "dedazo", como se llamó a la tradicional forma de elegir candidatos ejercida únicamente por el expresidente (2006-2019).Por ello, Ticona consideró que "habríamos necesitado seis meses para organizarnos desde las comunidades para elegir candidatos a la presidencia, la vicepresidencia y la Asamblea Legislativa", donde se renovarán los asientos de 166 legisladores, entre diputados y senadores.La renuncia de Arce también repercutió en el MAS, donde un sector critica el accionar de García. Ticona observó que entre los postulantes a la presidencia se incluye al gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien llegó a ese cargo por una agrupación ciudadana; y como su potencial vicepresidente a John Arandia, un periodista que tampoco tuvo militancia conocida en el oficialismo.El llamado a Andrónico"Hago un llamado al compañero Andrónico Rodríguez, que en su proclamación en la ciudad de Oruro (el pasado 3 de mayo) habló de la necesaria unidad, así como al resto de las fuerzas populares y democráticas, a asumir el desafío de pensar y actuar en función de la unidad del pueblo y trabajar sin descanso para profundizar nuestra revolución", dijo Arce en su sorpresivo mensaje.Sostuvo que los sectores sociales deben unirse en torno al candidato que tenga mejores posibilidades, con la finalidad de evitar un triunfo de la oposición tradicional.Arce también solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de créditos internacionales por más de 1.800 millones de dólares, necesarios para el funcionamiento de la economía boliviana. Afirmó que, al estar fuera de carrera presidencial, los legisladores de la oposición y del evismo ya no tenían excusas para trabar el ingreso de divisas al país.Además, el presidente pidió a Morales dejar de lado su interés electoral para apoyar la unidad alrededor de Rodríguez, porque "constitucionalmente no puede serlo (candidato) y porque la dispersión y la fragmentación del voto solo favorecería a la derecha".Respuestas de Rodríguez y MoralesPrimero respondió Rodríguez desde sus redes sociales: "Reafirmamos nuestro compromiso con una unidad verdadera y transparente, construida de cara al pueblo y no mediante pactos oscuros o acuerdos a espaldas del pueblo".Apuntó hacia Arce y en segunda instancia a Morales: "Lamentablemente, las extralimitaciones, el abuso del poder, los casos de corrupción, los hermanos campesinos encarcelados, las acusaciones y ataques incesantes, la división de organizaciones sociales y las movilizaciones a favor y en contra han erosionado la credibilidad orgánica, política e institucional y en consecuencia llevándonos a una profunda crisis económica"."Mantendremos firme nuestra consecuencia y coherencia política, haciendo un llamado sincero a la unidad del bloque nacional popular, apelando principalmente a nuestras organizaciones y sectores sociales, antes que a una dirigencia política que ha perdido conexión con las bases", publicó Rodríguez.Morales, por su parte, aseguró que solamente dejará de lado su candidatura si "el pueblo" se lo pide. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibirá inscripciones de postulantes hasta el 19 de mayo, pero el expresidente tampoco tiene partido político para presentarse. Además, este 14 de mayo el TCP reafirmó que ningún ciudadano boliviano puede acceder a más de dos mandatos presidenciales.Morales ya tuvo tres mandatos: de 2006 a 2009, de 2010 a 2014 y de 2015 a 2019.De todos modos, las bases del expresidente aseguraron que se movilizarán en la ciudad de La Paz el próximo 16 de mayo para presionar al TSE a aceptar la candidatura de Morales.Aún no se sabe si Morales participará de la movilización, porque pesa sobre él una orden de detención, imputado por el delito de trata y tráfico de personas, ya que en 2015 habría tenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija en 2016.Una oportunidadEl analista político Marcelo Arequipa dijo a Sputnik que con la renuncia de Arce "la izquierda en Bolivia tiene una oportunidad de reconducir un proceso político colectivo". Evaluó que, con su decisión, el presidente "demostró que por encima de cualquier interés está el proyecto colectivo. Creo que ese elemento no es menor".Para Arequipa, el anuncio de Arce abre "una ventana de oportunidad" para que el bloque popular siga en el Gobierno luego de las elecciones de agosto.Ticona también se mostró esperanzado en que el MAS se fortalezca con una sola candidatura en agosto. Pero todo dependerá del rumbo que tome el partido, con García cuestionado y con Arce fuera de la contienda.Para el referente de la CSUTCB está por verse "la madurez política y personal de Andrónico para construir unidad". El presidente del Senado tiene el gran desafío de conciliar con los bandos de Morales y el de Arce, que estuvieron fuertemente enfrentados en los últimos dos años. "Va a ser difícil limar asperezas. Pero la coyuntura frente a la derecha nacional e internacional nos obliga a unirnos", reflexionó Ticona.

https://noticiaslatam.lat/20250514/tribunal-constitucional-de-bolivia-ratifica-que-evo-morales-no-puede-contender-por-la-presidencia-1162552172.html

https://noticiaslatam.lat/20250514/luis-arce-declina-de-buscar-la-reeleccion-como-presidente-de-bolivia-1162540001.html

https://noticiaslatam.lat/20250507/oficialismo-en-bolivia-negocia-con-el-lider-del-senado-para-ir-en-unidad-a-la-eleccion-presidencial-1162391137.html

https://noticiaslatam.lat/20250514/con-el-modelo-economico-de-bolivia-mucha-gente-pobre-paso-a-la-clase-media-1162538107.html

la paz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

luis arce, evo morales, política, la paz, movimiento al socialismo (mas)