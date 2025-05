https://noticiaslatam.lat/20250514/con-el-modelo-economico-de-bolivia-mucha-gente-pobre-paso-a-la-clase-media-1162538107.html

Con el modelo económico de Bolivia "mucha gente pobre pasó a la clase media"

14.05.2025

El Ministerio de Economía desmintió información publicada en medios privados que resaltaban el aumento de la deuda externa durante el Gobierno de Luis Arce. Desde la dependencia consideraron que para evaluar el grado de endeudamiento es fundamental tomar en cuenta el porcentaje de crecimiento del país. "Circula información sesgada en medios de prensa respecto al supuesto crecimiento de la deuda externa, sin considerar que la economía boliviana ha crecido en más de 400% desde 2005, pasando de 9.574 millones de dólares a un estimado de 47.315 millones en 2024", señaló la cartera mediante un comunicado.El ministerio subrayó: "La deuda externa se mide en proporción al PIB (Producto Interno Bruto) conforme a estándares internacionales, lo cual permite evaluar su sostenibilidad".Y agregó: "Los recursos provenientes del financiamiento externo se han destinado mayoritariamente a proyectos de inversión pública con alto impacto social y económico, como la construcción de carreteras, dobles vías, puentes, sistemas de riego, saneamiento básico, infraestructura energética y minera, además de obras en Salud, Educación y atención a emergencias climáticas. Estas inversiones fortalecen el aparato productivo, generan empleo y dinamizan la economía".Con estas declaraciones, la dependencia respondió a los reportes de prensa que el pasado 8 de mayo afirmaron que la deuda externa "subió desde 2005 a 2024 en más del 150%. (Pasó) de 5.000 millones de dólares a más de 13.400 millones".La información se apoyó en datos del Banco Central de Bolivia (BCB), según el cual, en 2005 (año en que ganó las elecciones el expresidente Evo Morales), la deuda externa llegaba a 4.941,7 millones de dólares. Para junio de 2024, la cifra se había incrementado a 13.364 millones, según la prensa.El Gobierno de Arce incluyó un dato importante: en este periodo, el PIB "creció 400% gracias a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que amplió la capacidad de endeudamiento del país en condiciones responsables"."Faltaron medidas"El analista político Gabriel Campero recordó, en diálogo con Sputnik, que varios candidatos de la oposición a la presidencia ya avisaron que, en caso de llegar a la Casa Grande del Pueblo, van a dejar atrás el modelo económico impulsado por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) desde su primer mandato, en 2006, caracterizado por una fuerte participación del Estado en la economía.El analista marcó diferencias en la aplicación de este modelo entre los gobiernos de Morales (2006-2019) y el de Arce, iniciado en 2020: "En un primer periodo, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo iba orientado sobre todo a la nacionalización y a la venta de materia prima, mientras el excedente se redistribuía".Campero resaltó que en este periodo "había buenos precios internacionales para nuestra principal materia prima, el gas. Tuvimos un ingreso económico sustancial que se invirtió en obras sociales que sacaron de la pobreza a más de tres millones de personas. Así, mucha gente pobre pasó a la clase media, que se consolidó con el grueso de la población nacional. Entonces, el modelo mostró su éxito".Con el inicio del Gobierno de Arce, "se tomaron medidas estructurales cruciales para que nuestro modelo tenga continuidad y sea sostenible en el tiempo, fundamentalmente mediante la industrialización".El analista recordó que la bonanza por la venta de hidrocarburos empezó a decaer hacia 2015, en parte por la caída de los precios internacionales. En parte porque el Gobierno de Morales no realizó las operaciones necesarias para descubrir nuevos pozos petrolíferos y gasíferos.Bloqueo legislativoEn su comunicado, el Ministerio de Economía mencionó otro factor que afecta negativamente a la economía boliviana: el bloqueo que desde hace dos años ejercen la oposición y los legisladores leales a Morales para evitar el ingreso de créditos internacionales, que en el actual contexto permitirían mitigar el faltante de dólares."El bloqueo legislativo promovido por sectores de oposición impidió el acceso a 16 créditos externos por un total de 1.849 millones de dólares, afectando una de las fuentes de divisas para el país", indicó el ministerio.Campero agregó que también están frenados en la Asamblea Legislativa los contratos con empresas de China y de Rusia para la instalación de plantas procesadoras de litio en el salar de Uyuni, departamento de Potosí. Ambos proyectos implican una inversión mayor a 2.000 millones de dólares, que contribuirían sobre todo al desarrollo de la región.El analista recordó que el Gobierno de Arce no solamente tuvo que enfrentar a la oposición de Morales y de los políticos tradicionales. "También influyeron negativamente factores climáticos, como sequías, inundaciones, el fenómeno de 'La Niña', guerras en el contexto internacional, cuyos efectos se han sentido en toda América Latina".Campero destacó que, pese a todas las dificultades, el Gobierno de Arce logró que la economía boliviana continuara creciendo: "Esto definitivamente tiene su razón en la aplicación del modelo económico".Y sostuvo: "El Estado debe ser el actor principal de la economía nacional, porque permite el control y la regulación para que no se generen excesos en el mercado nacional".

