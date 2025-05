https://noticiaslatam.lat/20250507/oficialismo-en-bolivia-negocia-con-el-lider-del-senado-para-ir-en-unidad-a-la-eleccion-presidencial-1162391137.html

Oficialismo en Bolivia negocia con el líder del Senado para ir en unidad a la elección presidencial

Oficialismo en Bolivia negocia con el líder del Senado para ir en unidad a la elección presidencial

Sputnik Mundo

Desde el partido oficialista confirmaron a Sputnik que aún dialogan con el presidente del Senado para conformar un "bloque de unidad" que garantice la... 07.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-07T09:12+0000

2025-05-07T09:12+0000

2025-05-07T09:12+0000

américa latina

andrónico rodríguez

evo morales

luis arce

política

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/07/1162391371_0:109:1080:717_1920x0_80_0_0_0424d0a6ecd948a8342d196e07cabdea.jpg

El panorama hacia las elecciones generales se transformó radicalmente con el anuncio de que Andrónico Rodríguez, presidente del Senado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), buscará para la presidencia de Bolivia. El joven líder, de 36 años, se inició en la política de la mano del expresidente Evo Morales, quien expresó su molestia por la pérdida de su pupilo. Desde las organizaciones sociales que apoyan al Gobierno de Luis Arce confirmaron a Sputnik que mantienen diálogos de última hora con Rodríguez para consolidar un bloque de unidad.El MAS presentará el próximo 11 de mayo su binomio para las elecciones presidenciales a celebrarse el 17 de agosto. Si bien el presidente Luis Arce ha recibido apoyo al interior del partido para buscar la reelección, su candidatura aún no está garantizada."El consenso y la unidad tiene que primar ante cualquier interés personal o grupal. Ayer invitamos a Andrónico a dialogar, por la unidad de las organizaciones sociales", dijo a Sputnik Gery García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cercana al Gobierno nacional.Y agregó: "Aquí tiene que primar siempre el respeto a nuestra militancia y al voto popular que nos ha mantenido vigentes". El MAS está en el Gobierno desde 2006, salvo la interrupción a la democracia perpetrada entre 2019 y 2020 por la exsenadora Jeanine Áñez, quien está presa por este motivo.Mientras tanto, el presidente Arce cosecha proclamaciones en todos los departamentos. Días atrás lo avalaron para un nuevo mandato las organizaciones sociales de Tarija y Oruro."Convocamos a los partidos de izquierda, al Movimiento Tercer Sistema (MTS), a Morena (Movimiento de Renovación Nacional) y a otros para hablar de unidad. No se pudo alcanzar (hasta ahora), pero hermanas y hermanos: no es tarde. Hay que seguir intentando conformar el bloque de unidad que beneficie al pueblo boliviano", dijo Arce en Tarija.En Bolivia, las encuestas no han demostrado un alto índice de confiabilidad. Baste recordar las elecciones de octubre de 2020, en las que varias medidoras de opinión aseguraban que ganaría en primera vuelta el candidato Carlos Mesa (2003-2005), de Comunidad Ciudadana (CC). Finalmente, se impuso Arce con el 55,1%, una diferencia de hasta 20 puntos, con lo que preveían algunas encuestadoras.En este sentido, las actuales encuestas no dan más de 20% de intención de voto a ningún candidato, ya sea de derecha o izquierda. El único que parece romper ese techo es Rodríguez, seguido del empresario opositor Samuel Doria Medina. El ingreso del presidente del Senado a la lid electoral da esperanzas al MAS de encontrar la unidad del arco popular en una eventual segunda vuelta, a realizarse en octubre próximo.Malestar en el TrópicoMorales, por su parte, no pudo disimular su molestia por la decisión de Rodríguez. "Las Bartolinas (la organización de mujeres campesinas), en su último Congreso, aprobaron: 'Único candidato, Evo presidente'. En congresos departamentales, ampliados departamentales, el pliego único: candidato Evo a presidente. Esa es la línea. Si alguien quiere alejarse, solo va a ser instrumento del imperio, solo va a intentar dividirnos. Por eso primero es unidad y más unidad", dijo.Desde octubre de 2024, Morales no sale de las poblaciones del Trópico de Cochabamba (centro) donde cuenta con apoyo mayoritario de los sindicatos campesinos. Está imputado por el delito de trata y tráfico de personas, porque en 2015 habría iniciado una relación con una menor de edad, con quien habrían tenido una hija en 2016. Si se aleja de su bastión político, corre el riesgo de terminar en prisión.A finales de abril, la jueza cruceña Lilian Moreno anuló los obrados en esta causa, incluida la orden de detención emitida contra Morales. A pesar de que el expresidente lo celebró en sus redes sociales, a los pocos días Moreno fue detenida y la Justicia nacional rechazó su resolución.Morales anunció que llegará a la ciudad de La Paz el próximo 16 de mayo junto a miles de sus seguidores, para presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de modo que acepte su cuarta postulación a la presidencia. Según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, ningún ciudadano boliviano puede aspirar a más de dos mandatos, sean consecutivos o separados.El expresidente sostuvo en conferencia de prensa: "Todavía el hermano Andrónico tiene tiempo para reaccionar, reflexionar y estar con su pueblo".Para García, el expresidente Morales "ha sido un líder en su momento, pero de un tiempo a esta parte nos ha empezado a destruir al mismo sector campesino popular, que siempre hemos buscado mantener la soberanía de nuestro Estado".El referente de la CSUTCB, una de las organizaciones fundadoras del MAS, comentó que hasta el próximo 9 de mayo se acordarán los candidatos a diputados y senadores de todo el país. Mientras que el 11 de mayo en la ciudad de El Alto se presentarán a los candidatos orgánicos.Rodríguez aún no definió con qué partido se presentará en agosto próximo. En sus redes sociales explicó sus motivos para aceptar el mandato de las organizaciones: "Siempre he manifestado que seré orgánico y respetaré las decisiones de nuestras bases. Y hoy (el 3 de mayo), al recibir a numerosas delegaciones que llegaron con tanto esfuerzo a esta convocatoria espontánea para entregarnos sus resoluciones de respaldo, tomé la decisión de aceptar este mandato y pedido popular, asumiendo la gran responsabilidad que se me encomienda en nombre de la unidad de todos nuestros sectores y organizaciones sociales del país".

https://noticiaslatam.lat/20250506/evo-morales-denuncia-flagrante-vulneracion-de-la-independencia-judicial-en-bolivia--1162369155.html

https://noticiaslatam.lat/20250501/el-aumento-salarial-para-los-obreros-de-bolivia--no-compensa-la-perdida-de-poder-adquisitivo-1162299038.html

https://noticiaslatam.lat/20250215/polemica-oferta-de-empresario-para-capturar-a-morales-tensa-el-escenario-politico-en-bolivia-1161169306.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

andrónico rodríguez, evo morales, luis arce, política, movimiento al socialismo (mas), bolivia