https://noticiaslatam.lat/20250508/militarizacion-de-la-frontera-entre-argentina-y-bolivia-puede-generar-mas-violencia-1162418173.html

Militarización de la frontera entre Argentina y Bolivia puede generar "más violencia"

Sputnik Mundo

El Gobierno argentino anunció el envío de hasta 10.000 militares a su frontera con Bolivia, con el objetivo de combatir el narcotráfico y la trata de personas... 08.05.2025, Sputnik Mundo

Además de haber gobernado Argentina durante 12 años (1880-1886 y 1898-1904) —siendo el mandatario que más tiempo duró al frente del país sudamericano—, Julio Argentino Roca es recordado por implementar una férrea política de fronteras y encabezar la denominada Conquista del Desierto, con la que buscó ganar terreno frente a los pueblos indígenas que a finales del siglo XIX todavía controlaban muchas áreas del actual territorio argentino.El nombre de Roca es reflotado ahora por el Gobierno de Javier Milei, que decidió bautizar con el nombre del exmandatario al operativo que implicará, según consignó La Nación, el envío de unos 10.000 efectivos del Ejército Argentino a la frontera entre Argentina y Bolivia, entre los meses de abril y diciembre de 2025. La primera tanda de efectivos —unos 1.900 agentes— comenzó a desplegarse este 6 de mayo en la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, con la excusa de combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en la frontera argentino-boliviana.El secretario de Estado informó que los militares controlarán el paso en "zonas inhóspitas" de la frontera norte del país y aseguró incluso que los soldados podrán "detener" a delincuentes y "expulsar" del país a personas que sean detenidas en infracción.¿Un enfoque de EEUU?La iniciativa del ministro Petri despertó, sin embargo, el nerviosismo en organizaciones sociales y de derechos humanos, que advierten que la tarea encomendada excede las tareas militares y facilitará los abusos en una zona con amplia actividad económica binacional.En diálogo con Sputnik, el doctor en Ciencia Política y especialista en Defensa y seguridad internacional Sergio Eissa advirtió que ya existe "evidencia empírica" de que el uso de las Fuerzas Armadas para el combate del narcotráfico y otros delitos produce resultados negativos en las zonas fronterizas.Eissa señaló que el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico es "un enfoque que América Latina ha importado de EEUU, pero que EEUU no utiliza" y que termina quitando a las Fuerzas Armadas de sus funciones propias como "la defensa de la soberanía y la integridad territorial".Además de los problemas de coordinación con las fuerzas policiales y de Gendarmería que ya cuidan la zona en la actualidad, el despliegue militar en la frontera con Bolivia parece no tener, de acuerdo al analista, demasiada correlación con las rutas de ingreso del narcotráfico al país.En ese sentido, Eissa apuntó que el ingreso de drogas por vía aérea o a través de zonas inhóspitas de las fronteras es minoritaria, ya que la evidencia indica que el grueso de la droga llega a Argentina a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que conecta la producción de drogas en Bolivia o Paraguay con Buenos Aires y, desde allí, a los mercados de Europa o EEUU.Una medida efectistaEl analista recordó además que, en sentido contrario a lo afirmado por Petri, los funcionarios militares no están autorizados a hacer detenciones ni procedimientos policiales, por lo que incluso si el uso de Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico tuviera efectos positivos, la institución castrense debería tener "muy aceitados los contactos con Gendarmería y el Poder Judicial" para lograr actuaciones efectivas, algo que no parece estar sucediendo de acuerdo a los datos divulgados del operativo.Así, destaca el experto, el envío de tropas a la frontera norte parece tener más que ver con una búsqueda "efectista" que en Argentina ya tuvo antecedentes durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), cuando se anunció una medida similar pero finalmente "fueron muy poquitos efectivos y bien resguardados por iniciativa de la propia Fuerza, que procuró que no los efectivos no entraran en contacto con nada que se parezca a narcotráfico".La búsqueda coincide con el perfil del actual ministro Petri, a quien Eissa caracterizó como "muy afecto a las fotografías". De hecho, el analista no descartó que el despliegue no se concrete de la manera en la que fue anunciada, ya que resulta "prácticamente imposible" que pueda enviar a unos 10.000 militares a la zona, algo así como el 20% del total de integrantes del Ejército argentino.

