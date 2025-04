https://noticiaslatam.lat/20250430/magistrado-richard-mendez-el-cuidado-ambiental-en-bolivia-requiere-conciencia-colectiva-y-moral-1162287871.html

Magistrado Richard Méndez: El cuidado ambiental en Bolivia requiere "conciencia colectiva y moral"

Magistrado Richard Méndez: El cuidado ambiental en Bolivia requiere "conciencia colectiva y moral"

Richard Méndez, presidente del Tribunal Agroambiental, ordenó al Estado maximizar sus esfuerzos para proteger a los jaguares.

El Tribunal Agroambiental (TA), uno de los altos organismos de la justicia de Bolivia, ordenó al Gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional maximizar sus esfuerzos para proteger a los jaguares, una especie en peligro de extinción presente en los departamentos de las tierras bajas. Esta medida fue bien recibida por activistas ambientales y pueblos indígenas, quienes desde hace años exigían la intervención judicial ante las amenazas que enfrentan los felinos.La resolución del TA también generó sorpresa. La Justicia es el órgano del Estado más cuestionado en las últimas décadas por la población boliviana, dada su baja confiabilidad.Como en la mayoría de los países, los jueces de los máximos tribunales de Bolivia eran elegidos en el Congreso, donde se normalizaron las negociaciones por debajo de la mesa para instalar magistrados que pudieran beneficiar a uno u otro sector político.En un intento de devolver la credibilidad a la Justicia, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) se instauró la elección de magistrados por voto popular. Un método que solamente se aplica en Japón y últimamente en México, con variaciones según el país.En Bolivia el camino fue difícil. Las primeras elecciones judiciales, realizadas en 2011 y en 2017, tuvieron una mayoría de votos nulos y en blanco, porque en esas ocasiones la oposición había llamado a boicotear el escrutinio, con el argumento de que los candidatos a las máximas magistraturas eran "masistas".En este contexto, entre debates y retrasos, finalmente se volvieron a realizar las elecciones judiciales en 2024. Pero en esta oportunidad participó todo el electorado para renovar a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Consejo de la Magistratura y del TA.Sputnik dialogó con Richard Méndez Rosales, presidente de ese último Tribunal, quien compartió sus impresiones sobre el rol que la Justicia boliviana deberá desempeñar para recuperar la confianza de la población. Los nuevos magistrados iniciaron su mandato en enero pasado."Estamos marcando una línea jurisprudencial"Según Méndez, los recién llegados cuentan con una ventaja: "Hemos sido elegidos por gran número de la población. A diferencia de nuestros predecesores, tenemos una votación que nos legitima, por tanto, nos debemos al pueblo".El presidente del TA indicó que desde 2020 se quemaron 16 millones de hectáreas en Bolivia y advirtió que el Tribunal hará lo necesario para evitar que en 2025 se incremente esta cifra."A partir de ahora estamos marcando una línea jurisprudencial de protección directa, siempre y cuando se identifique que la magnitud del daño ambiental puede tener consideraciones que no puede tramitar un juez agroambiental", dijo Méndez.Y agregó: "El derecho al medio ambiente sano es un derecho humano, es un derecho colectivo y de interés de toda la humanidad".En este sentido, el presidente del TA sostuvo que quedó atrás la inoperancia de los anteriores tribunales. "Hay un sinnúmero de problemas en Bolivia que no han sido resueltos y menos han merecido un pronunciamiento oportuno. Lo que queda de aquí en adelante es trabajar en la reparación del daño ambiental", explicó el magistrado, quien antes de postularse había trabajado durante ocho años como letrado del TA."Somos técnicos, no somos políticos"El presidente del Tribunal también se refirió a las elecciones judiciales en el país, las cuales consideró que es una idea "muy buena", pero destacó cuáles son las dificultades que enfrentan."Entendemos que en alguna medida también debemos tener una visión política, pero no política partidaria, sino política en beneficio de la población", reflexionó.En las elecciones judiciales de diciembre de 2024, una serie de recursos impidieron la elección de magistrados para el TCP en algunos departamentos. De modo que de sus nueve integrantes, cuatro son nuevos, mientras cinco siguen desde 2017. Les llaman "autoprorrogados", porque ellos mismos decidieron extender sus mandatos.Se había hablado de realizar las elecciones de los magistrados que faltan renovar en los comicios generales de agosto próximo. Pero Méndez ve lejos esa posibilidad, que no volvió a abordarse desde que asumieron las nuevas autoridades.Conciencia colectivaPara Méndez, la protección de la naturaleza boliviana requiere "no solamente de ciencia, sino también de conciencia colectiva y moral popular. Porque lo que ocurre en Bolivia es realmente un daño moral. Hemos destruido nuestra naturaleza, hemos destruido el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Esto es lo que me ha motivado como presidente del TA a activar nuestra competencia directa" en el caso de los jaguares.Pero un TA que intervenga de oficio ante cada afectación al medio ambiente requiere una amplia espalda de recursos: "Necesitamos mayor capacitación y contratar a personal especializado. Necesitamos biólogos, ingenieros en recursos naturales, ingenieros forestales, profesionales que sepan de prevención ambiental y daño calificado ambiental".Mencionó que, en la resolución sobre los jaguares, fue necesario apoyarse en los datos y los conocimientos que ya tenían varias instituciones de la sociedad civil. "Necesitamos tener nuestro propio personal especializado, porque estos temas no son solamente de interés de los bolivianos, sino de toda la humanidad. Debemos evitar el cambio climático, la destrucción de nuestra biodiversidad, y así generaremos un desarrollo sostenible a favor de las futuras generaciones".

