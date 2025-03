https://noticiaslatam.lat/20250312/estan-primando-los-intereses-extranjeros-bolivia-presiona-para-concretar-los-contratos-de-litio-1161523449.html

"Están primando los intereses extranjeros": Bolivia presiona para concretar los contratos de litio

El Gobierno de Luis Arce advirtió que si la Asamblea Legislativa no viabiliza los acuerdos con empresas de Rusia y China para la extracción de litio, el país...

La Administración federal sigue en negociaciones contrarreloj para lograr la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de los contratos suscritos con empresas de Rusia y China para industrializar el litio del salar de Uyuni, en Potosí. A la vez, continúa en diálogo con otros países e instituciones para desarrollar tecnologías que permitan una mejor explotación. "Hay un potencial fuerte"En un año de elecciones generales, el debate político logró entorpecer el desarrollo de esta industria. Los legisladores de la oposición y los que responden al expresidente Evo Morales (2006-2019) no viabilizan la aprobación de los contratos en la Asamblea, los cuales disponen una inversión de 2.000 millones de dólares para la construcción de tres plantas procesadoras de litio en Uyuni.Sumado a ello, fuerzas políticas de la ciudad de Potosí también rechazan los contratos. Por este motivo, el Gobierno nacional advirtió que se avanzará en la construcción de plantas en el salar de Coipasa, que está en el departamento de Oruro, donde no se registra la conflictividad política vigente en Potosí.En un diálogo con Sputnik, el analista Martín Moreira señaló que el Gobierno nacional negocia con empresas de Australia, Francia y Alemania para avanzar en la extracción de litio en Coipasa, que tiene una extensión de 2.200 kilómetros cuadrados.También hay litio en los salares de Pastos Grandes, con 120 km², y en Empexa, con 400 km², ambos en Potosí. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el país cuenta con una reserva de 23 millones de toneladas de litio. El experto destacó que "se están haciendo los contratos en este momento. El alcalde de Coipasa ya solicitó emplazar allí las plantas acordadas con empresas de Rusia y China", la Uranium One Group y la Hong Kong CBC, respectivamente.Si hay otros tres contratos en redacción, podrían correr la misma suerte que los documentos que se encuentran detenidos en la Asamblea desde hace seis meses. Según Moreira, "la misma población de Coipasa va a presionar para su aprobación. Es un escenario muy diferente al que tenemos en Uyuni, donde hay oposición porque gran parte de su población está captada por las ONG (organizaciones no gubernamentales) y por partidos políticos".De acuerdo con el analista, "hay un potencial fuerte para generar productividad en Bolivia. Pero hay un nivel de politización y angurria de poder que trunca las aspiraciones que tenemos como bolivianos".En febrero pasado las organizaciones de la sociedad civil Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Club de Ginebra, la Fundación Jubileo y la Fundación Solón publicaron un pronunciamiento en el que llamaron a que los contratos en la Asamblea no se aprueben porque no dejarían ganancias para Bolivia, además que afectarían al medioambiente.¿Cuánto obtendría Bolivia?Pero, según Moreira, los contratos estancados en la Asamblea "favorecen muchísimo al país, porque tienen las mismas características que los contratos de la nacionalización de los carburantes, por lo cual las regalías quedarían en un 51% para Bolivia y en un 49% para las empresas. No obstante, de ese 49% de las empresas, debemos considerar que gran parte son gastos recuperables para Bolivia".Explicó que un 19% de ese porcentaje de las empresas "se quedarían en Bolivia como impuestos y salarios de los trabajadores. Por ello, al final Bolivia se quedaría con el 70%, mientras un 30% se llevarían Hong Kong CBC y la Uranium One Group".Quienes se oponen a los contratos observaron las cantidades de agua que se utilizarían en el proceso de extracción del litio. "Por las características de la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL, a aplicar en la explotación), se usarían 56.000 litros por cada tonelada de carbonato de litio producido en el país. En Chile o Argentina, donde se aplican otras tecnologías (como las piscinas de evaporación) se utilizan 2,2 millones de litros por tonelada de carbonato de litio procesado". Además, el 70% del agua utilizada con la EDL se podría tratar y recuperar, comentó Moreira.El analista destacó que los contratos con Rusia y China prevén trabajar en el 2% del territorio del salar de Uyuni, de 10.582 km², por lo cual en el 98% no habría impacto.Moreira, quien leyó el pronunciamiento de las ONG, consideró que "hay interés en que vengan empresas a extraer la salmuera del salar, la suban a un barco y la procesen en Estados Unidos o Europa". En cambio, con el plan del Gobierno nacional, el 100% de la cadena productiva permanecería en Bolivia.Una de las propuestas del Gobierno de Arce es que Bolivia fabrique baterías de litio a mediano plazo. Moreira destacó que Hong Kong CBC es subsidiaria de la empresa china CATL, "que produce cuatro de cada 10 baterías de litio que hay en el mundo"."Nos guste o no, Estados Unidos mira a Bolivia como parte de un eje productivo muy grande y el litio entra en ese eje. Están primando los intereses extranjeros antes que los del país", ahondó el especialista.El presidente Arce adelantó que si en 2025 no se aprueban los contratos, Bolivia tendrá un retraso de 10 años más para iniciar esta industria. Según Moreira, "si se rechazan estos contratos vamos a tener que esperar tres años para nuevamente generar un proyecto. Otros tres años para encontrar tres o cuatro empresas que vengan a invertir con las mismas regalías de 51%-49%, sin que nosotros invirtamos un solo peso".Sumado a los tiempos para la firma de contratos y ejecución de proyectos, "hablamos en total de otros 10 años. Vamos a llegar al cambio de matriz energética en 2035 o 2040, cuando ya el litio será historia y tendremos otras alternativas energéticas, como el hidrógeno verde", ejemplificó.El debate por las regalíasEn las últimas semanas, instituciones de Potosí se manifestaron en contra de recibir el 3% de las regalías por la explotación de litio, conforme a lo establecido en la Ley de Minería. "El Estado genera un diálogo para subir estas regalías hasta en un 5%. Pero se necesita una Ley de Litio", comentó Moreira. Este proyecto de normativa no puede avanzar debido a las disidencias en la Asamblea, dominada por la oposición y legisladores evistas.Según Moreira, el porcentaje de regalías está sujeto al nivel de producción. Si el país alcanzara a procesar 50.000 toneladas anuales, "las regalías pueden subir hasta un 11%, que es lo máximo permitido por la Constitución".Al margen de las regalías, si se aprobaran los dos contratos, "Potosí va a recibir una inversión de 2.000 millones de dólares, además de la inversión en salarios de más de 1.500 personas con empleos directos, más el pago de impuestos". El Gobierno calculó que esta iniciativa generará 2.000 puestos de trabajo de manera indirecta.El precio internacional del litioEn 2023, la cotización internacional del litio llegó a 70.000 dólares la tonelada, sin embargo, su precio ha llegado a descender hasta los 10.000. Moreira evidenció que "ha bajado mucho, pero creo que es estacional. A partir del conflicto en Ucrania se han vuelto a consumir energías fósiles para potenciar la industria armamentística en Europa. Por eso ha bajado la demanda de litio".El analista pronosticó que hasta 2030 la cotización subirá progresivamente: "Brasil está en proceso de cambiar su matriz energética por medio de la electricidad. El precio del litio va a escalar a un nivel conveniente para los países productores".De todos modos, desde Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) afirmaron que la cotización internacional de 10.000 dólares es aún conveniente. Sandra Sánchez, gerenta de Fiscalización de Contratos de la empresa estatal, dijo a La Razón Radio que cada tonelada tiene un costo de producción que varía de 4.800 a 6.000 dólares, de acuerdo con el contrato con la CBC."Si hablamos de un precio de 10.000 o 12.000 dólares, tenemos un margen de ganancia alrededor del 100%", sostuvo.El documento firmado con la CBC establece la construcción de dos plantas. Una con capacidad de producción de 10.000 toneladas de carbonato de litio al año, además de una segunda de 25.000 toneladas. El contrato con Uranium One Group, por su parte, prevé la construcción de una planta capaz de producir 14.000 toneladas anuales.

