Arce resalta cooperación con Rusia en la explotación del litio: "Hoy estamos en mejores condiciones"

Arce resalta cooperación con Rusia en la explotación del litio: "Hoy estamos en mejores condiciones"

El mandatario boliviano y la representante en Bolivia de Uranium One Group, Larisa Lysova, aseguraron que la industrialización del litio es estratégica para... 11.09.2024, Sputnik Mundo

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con Uranium One Group, de Rusia, para instalar una planta de extracción directa de litio (EDL) en el salar de Uyuni, departamento de Potosí. La obra producirá 14.000 toneladas anuales de carbonato de este metal cuando esté en funcionamiento.El acto, realizado en la Casa Grande del Pueblo, contó con la participación del presidente Luis Arce y su gabinete. El mandatario resaltó que la construcción solamente se iniciará cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe este convenio.Para realizar este anuncio el presidente invitó a la Casa Grande del Pueblo a representantes de las comunidades indígenas campesinas que viven en la zona del salar. Aportaron al encuentro su música, que tocaron con instrumentos tradicionales y bailaron con sus vestimentas coloridas.El presidente indicó que el convenio firmado por YLB y Uranium One Group (empresa subsidiaria de la estatal Rosatom, de Rusia) "va a ser remitido a nuestra Asamblea Legislativa para su correspondiente tratamiento. Esperamos que participen con patriotismo todos los asambleístas, para acelerar este contrato que va a beneficiar a nuestro país".Arce deslizó que esta iniciativa contribuirá a dejar atrás la escasez de dólares palpable en estos días. La producción de 14.000 toneladas "va a significar ingresos para el Estado nacional. Se enmarca en nuestra política de formar una base ancha de economía nacional. Por ello hacemos inversiones en minería, hidrocarburos y ahora en litio", graficó.Y consideró "importante hacer notar que Bolivia ha decidido clara y soberanamente entrar en la etapa de la industrialización del litio boliviano".El presidente advirtió que "debemos apurarnos, porque hemos perdido tiempo tratando de producir y exportar carbonato de litio. Hoy estamos en mejores condiciones que cuando asumimos el Gobierno nacional, pero los precios internacionales han disminuido. Antes estaba a 70.000 dólares la tonelada, pero hoy se paga hasta 10.000 dólares la tonelada".La tecnología de EDL permitirá reducir los tiempos de producción. Asimismo, con este método el promedio de recuperación de litio llega al 80%, mientras que con el tradicional de piscinas de evaporación se conserva apenas el 20% del producto.Hombro con hombroLarisa Lysova, representante en Bolivia de Uranium Group One, firmó el convenio junto al presidente de YLB, Omar Alarcón. Se dirigió a las y los presentes para transmitir tranquilidad sobre la decisión del Gobierno. Al avanzar Bolivia en la industrialización del litio, "es sumamente importante optar por las mejores soluciones de ingeniería y de tecnología avanzada. Juntos nos dirigimos hacia esa meta, hombro con hombro, estructurando una cooperación a largo plazo, sobre la base del modelo soberano y el principio de respeto mutuo de nuestros intereses nacionales", afirmó.Según Lysova, "el contrato firmado hoy es resultado lógico del acuerdo vinculante de inversión suscrito en diciembre de 2023 entre Uranium Group One y YLB para crear de manera gradual una planta industrial con capacidad productiva de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Se espera que la primera producción comercial de litio comience el próximo año".Arce y Lysova coincidieron en que la nueva planta industrializadora reportará beneficios para el departamento de Potosí, uno de los más postergados de Bolivia.El presidente boliviano aseguró que la nueva planta estará completa dentro de dos años y medio, a partir del momento en que la Asamblea Legislativa viabilice este proyecto. "Hemos tomado la decisión de que los recursos naturales beneficien a la gente, al pueblo", sostuvo.Y agregó: "En el marco de nuestro modelo económico social comunitario, realizamos exploración en otros salares —como el de Coipasa— y resultado de ello tenemos cuantificadas 23 millones de toneladas métricas de litio. Eso nos ratifica como el país con la primera reserva mundial de litio".

