https://noticiaslatam.lat/20250322/la-asamblea-legislativa-de-bolivia-volvio-a-sesionar-para-contener-la-crisis-politica-y-economica-1161665340.html

La Asamblea Legislativa de Bolivia volvió a sesionar para contener la crisis política y económica

La Asamblea Legislativa de Bolivia volvió a sesionar para contener la crisis política y económica

Sputnik Mundo

Luego del acuerdo entre el presidente Luis Arce y la oposición para garantizar la gobernabilidad y la realización de las elecciones generales, legisladores de... 22.03.2025, Sputnik Mundo

2025-03-22T03:33+0000

2025-03-22T03:33+0000

2025-03-22T03:33+0000

américa latina

bolivia

evo morales

luis arce

santa cruz

movimiento al socialismo (mas)

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/16/1161666037_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_2263699e49a2d1296f1e2cf467f394e1.jpg

La Asamblea Legislativa Plurinacional volvió a sesionar luego del acuerdo entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición, con la finalidad de destrabar varios proyectos de ley y créditos que esperan en esta instancia desde hace más de dos años. El resultado fue desparejo. Mientras en la Cámara de Diputados se logró avanzar en normativas vinculadas a la realización de las elecciones generales de agosto próximo, el debate se cortó antes de que pudieran viabilizar el ingreso de financiamiento extranjero por más de 300 millones de dólares.En el Senado tenían que tratar el proyecto recién aprobado en Diputados para la creación del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP), pero no se alcanzó el quórum porque la mitad de legisladores puso como excusa motivos médicos o compromisos previos. En el oficialismo apuestan por reanudar el trabajo legislativo este fin de semana.El pasado 18 de marzo el presidente Luis Arce logró acordar con parte de la oposición para garantizar la gobernabilidad al menos hasta las elecciones generales del próximo 17 de agosto. En ese contexto volvió a sesionar la Asamblea la mañana del 20 de marzo. Pero al anochecer se declaró un cuarto intermedio hasta nuevo aviso.En la Asamblea hay cuatro partidos: el Movimiento Al Socialismo (MAS) con más del 50% de representantes. La primera minoría es Comunidad Ciudadana (CC), liderada por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y la segunda es Creemos, que pertenece al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente encarcelado por su presunta participación en el golpe de Estado de 2019.En 2022 se quebró el MAS entre un sector afín al Gobierno nacional y otro leal al expresidente Evo Morales (2006-2019). Desde entonces, los legisladores evistas combinados con los de CC y Creemos conforman una mayoría que impide el tratamiento de proyectos propuestos por el presidente Arce.Entre créditos internacionales y proyectos productivos (como las plantas industrializadoras de litio a construir en Potosí) suman más de 3.000 millones de dólares que no ingresan al país. La carencia de esta divisa causó al Gobierno una asfixia económica que provocó la falta de combustibles en toda Bolivia, porque no hay con qué importarlos.Y agregó: "Estamos a menos de cuatro meses de las elecciones y todavía la Asamblea no ha sido capaz de generar una ley de convocatoria. Esa falta de consensos políticos ha provocado una asfixia a la economía y al Gobierno nacional".Para Saavedra, el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia dejó señales positivas. Hasta el momento la Asamblea viabilizó un crédito por 75 millones de dólares, además de avanzar en la creación del TREP. En este sentido, consideró que a los legisladores "les quedan dos semanas para cumplir con los acuerdos de la Cumbre Multipartidaria", realizada en febrero pasado para "blindar" las elecciones de agosto.Condiciones del 'evismo'Antes de reiniciar el trabajo en la Asamblea, el evismo puso como condición que el Gobierno nacional diera un informe sobre el destino de los recursos de 40 créditos anteriormente aprobados, según este grupo de legisladores. Pero no detallaron a cuánto asciende el monto total.De todos modos, al momento de dejar de sesionar expusieron motivos personales, pero no mencionaron el previo condicionamiento esbozado por los seguidores de Morales.Según Saavedra, el evismo y la oposición decidieron dar algo de aire al Gobierno para prevenir una crisis mayor que afectaría también a largo plazo. "Su apuesta ha sido generar asfixia económica y lo han logrado. Sin embargo, creo que empiezan a entender que esta asfixia puede generar secuelas graves para el próximo Gobierno, sea cual sea".Además, "continuar sin el ingreso de estas divisas puede efectivamente llevarnos a un default, con el cual no podríamos acceder a ninguno de los desembolsos de créditos internacionales. Ahí sería más compleja la crisis, que implicará una larga resolución para el Gobierno que sea", opinó el analista.La nacionalización descuidadaEl presidente Arce participó de un encuentro de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", donde reiteró que la actual falta de carburantes se debe a que en el pasado Gobierno de Morales no se realizaron las obras necesarias."El país vivía del gas, pero no se cuidó la nacionalización. No se invirtió en exploración para encontrar nuevos pozos que reemplazaran los que se agotaban. En lugar de eso, el Gobierno de entonces se dedicó únicamente a distribuir los recursos", dijo Arce.La investigadora Licy Tejada explicó a Sputnik que el país "llegó al agotamiento de un ciclo de bonanza en nuestra economía, con precios altos de los recursos naturales que históricamente exportamos, como combustibles fósiles y petróleo, los cuales nunca hemos tenido en grandes reservas desde los años '70, aunque sí tenemos todavía de gas".Y agregó: "Nuestra crisis se agrava por el agotamiento de las poquísimas reservas monetarias internacionales que teníamos". El Gobierno de Arce trata de lidiar con la falta de combustibles y de dólares.Pero "todos los gobiernos se han desanimado por el costo que tiene para la gestión política quitar la subvención".Ante este contexto, Tejada destacó "la inmadurez de la oposición, que en los últimos 20 años no ha podido construir una alternativa política". Por ello, "en este momento les vino como anillo al dedo centrar su agenda en el desprestigio al Gobierno a partir del tema de los combustibles y la no disponibilidad de dólares".También observó que "el evismo quiere llevar agua para su molino, reaccionando de la manera más irresponsable al exigir la renuncia del presidente Arce, cuando en agosto tenemos las elecciones generales".La investigadora consideró que "si renuncian el presidente y el vicepresidente, por sucesión constitucional asumiría en su lugar el presidente del Senado (Andrónico Rodríguez, de línea evista), quien habilitaría otra vez la candidatura de Morales, que está vetada por razones legales".Según el Tribunal Constitucional Plurinacional, todo ciudadano boliviano puede acceder a un máximo de dos mandatos presidenciales, ya sean continuos o discontinuos. Si Morales volviera a postularse iría por su cuarto mandato.También pesa sobre él una orden de detención por el delito de trata agravada de personas, ya que en 2016 habría tenido una hija con una menor de edad. Por ello desde finales de 2024 Morales está recluido en las poblaciones del Trópico de Cochabamba (centro), donde su liderazgo es más fuerte.Tejada destacó la capacidad del Gobierno de Arce para enfrentar adversidades, como el paro cívico indefinido de 36 días en el departamento de Santa Cruz en 2022; así como los bloqueos nacionales motorizados por el evismo en 2024, que en total dejaron más de 40 días las vías centrales del país incomunicadas, con un costo millonario para el comercio."Han sabido resistir, no se han dejado llevar por el fragor de las provocaciones. Han sabido manejar conflictos muy complicados sin caer en el uso de la violencia, a pesar de que del otro lado no han tenido el mismo comportamiento", dijo la investigadora y recordó episodios de Santa Cruz en 2022, cuando grupos de la oposición tomaron oficinas públicas por la fuerza. Similar a lo ocurrido en 2024, cuando grupos evistas incluso ingresaron violentamente a cuarteles militares.El dilema de la repostulaciónReferentes de la oposición pidieron públicamente a Arce que desista de pensar en un segundo mandato mientras en el país persistan los problemas mencionados. De todos modos, desde el Gobierno nacional advirtieron que el presidente aún no oficializó ninguna candidatura en el MAS.Para los próximos 29 y 30 de marzo está prevista la realización de un nuevo congreso del partido oficialista, en el cual podrían alcanzar definiciones sobre la cuestión de las candidaturas.Para el analista es de prever que habrá una candidatura que responda a Morales. Más la eventual repostulación de Arce y una posible movida de último momento de Rodríguez, "el campo popular de izquierda se puede dividir en tres".

https://noticiaslatam.lat/20250319/luis-arce-acuerda-una-tregua-con-la-oposicion-en-bolivia-rumbo-a-los-proximos-comicios-1161616689.html

https://noticiaslatam.lat/20250122/el-presidente-boliviano-advierte-que-habra-conflictos-en-el-pais-por-los-comicios-1160671945.html

https://noticiaslatam.lat/20250314/esta-es-la-ruta-del-gobierno-de-bolivia-ante-la-crisis-por-la-falta-de-dolares-y-combustibles-1161554943.html

https://noticiaslatam.lat/20250313/el-mas-es-de-las-organizaciones-anomalias-en-inmuebles-avivan-pugna-en-el-oficialismo-de-bolivia-1161539834.html

https://noticiaslatam.lat/20250307/un-ciclo-politico-de-mas-de-20-anos-finaliza-en-bolivia-con-la-renuncia-de-evo-morales-al-mas--1161465636.html

bolivia

santa cruz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, evo morales, luis arce, santa cruz, movimiento al socialismo (mas), política, 💬 opinión y análisis