Esta es la ruta del Gobierno de Bolivia ante la crisis por la falta de dólares y combustibles

El presidente boliviano Luis Arce destacó que la actual falta de dólares se debe a la inoperancia en la Asamblea Legislativa, dominada por la oposición y los... 14.03.2025, Sputnik Mundo

El Gobierno de Luis Arce denunció el "boicot" y "sabotaje" a su gestión, con la finalidad de que no pueda cumplir su mandato, también para perjudicar la eventual postulación de un segundo mandato presidencial. Desde hace más de dos años, los partidos de oposición y los seguidores del expresidente Evo Morales en la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueban varios créditos internacionales por más de 1.600 millones de dólares. Estas divisas serían esenciales para evitar la carencia de combustibles que en estos días se registra en todo el país.En conferencia de prensa, el presidente Arce anunció un paquete de 10 medidas para salir de esta crisis causada por la falta de dólares. Previamente, había firmado un decreto para permitirle a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) la compra de esta divisa y así adquirir gasolina y diésel, porque la producción interna de carburantes no alcanza a satisfacer la demanda nacional.Mientras se regulariza la provisión de combustibles, el presidente dispuso el trabajo en horario continúo, la posibilidad de que los alumnos cursen de manera virtual, incluso ordenó a la empresa estatal Mi Teleférico que incremente su tiempo de servicio, desde las 5 hasta las 23 horas. De esta manera procurará reducir el consumo de gasolina y diésel.Entidades empresariales solicitaron al Gobierno que permita la importación de carburantes por parte de privados, de modo que ya no esté centralizada en YPFB.Esta situación reaviva el debate sobre la conveniencia de que el Estado subsidie la venta de gasolina y diésel. En 2024, se tomaron más de 3.000 millones de dólares de fondos públicos para adquirir millones de litros de combustibles.Con los sectores políticos ya en campaña hacia las elecciones generales de agosto próximo, todos los candidatos de oposición advirtieron que darían de baja el subsidio a los combustibles. En diálogo con Sputnik, Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), analizó que el Gobierno se dirige a la desregulación de los precios de los carburantes.Rodríguez comentó que este incremento se generará porque la petrolera estatal "comprará dólares que el Banco Unión (utilizado para operaciones estatales) adquiere de los exportadores, a precio de mercado, y no al tipo de cambio oficial como YPFB hacía desde el Banco Central de Bolivia", el BCB.Por ello, evaluó que "poco a poco el país va camino a la desregulación de los precios de los combustibles líquidos, salvo que el Gobierno decida incrementar más aún el alto gasto que hace en subvención, importando caro para seguir vendiendo barato". Actualmente, el litro de combustible subsidiado cuesta alrededor de 50 centavos de dólar, mientras en otros países de la región este precio llega a duplicarse.Peligra la cosechaSectores agroindustriales del oriente boliviano, nucleados en el departamento de Santa Cruz, advirtieron que está en peligro el recojo de la actual cosecha porque no hay combustibles para movilizar tractores y camiones. En caso de que se incrementen los precios, adelantaron que también aumentará el costo de los alimentos.En este contexto, los empresarios pidieron "que se permita la libre importación de diésel y gasolina, no solo para consumo propio, sino también para su comercialización", dijo Rodríguez.Además requirieron "que se facilite el trámite, también que se abarate la importación: vale decir, que no se cobre ningún tributo para su importación, así como para su comercialización en el país".Los empresarios presentaron "un pedido adicional: que el diésel, la gasolina y el etanol sean retirados de la lista de 'sustancias controladas' por el alto riesgo que supone tal hecho, ya que por ello ocurren muchos excesos y casos de extorsión lo que desanima a los empresarios a entrar al negocio".Estas "sustancias controladas" están fuertemente reguladas, ya que se las desvía para utilizarlas en la producción de cocaína."Momentos difíciles"Cuando presentó las 10 medidas en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Arce aseguró que todas ellas "están dirigidas a mejorar la organización en nuestra sociedad, apoyar a la producción y cuidar la economía nacional. Nosotros, como estamos viendo en algunas redes sociales, no vamos a tomar medidas como devaluación y levantar la subvención, que esa medida no resuelve el problema que hoy enfrenta nuestro país".El presidente atribuyó estos "momentos difíciles" a "fuerzas que quieren aprovechar y generar un escenario de convulsión".El gerente del IBCE opinó sobre este contexto: "Hay una pulseta política al interior del partido de Gobierno que se reproduce en la Asamblea Legislativa, con la no aprobación de créditos por más de 1.600 millones de dólares de deuda contratada, que si bien son para proyectos y apoyos específicos, estrictamente hablando, tales dólares, luego de ingresar al país, podrían ser dispensados desde el BCB a YPFB al tipo de cambio oficial para importar combustibles, ya que la ejecución de proyectos y la contratación de obras no se hace en dólares, sino en pesos bolivianos".Sin dólaresEl pasado 10 de marzo, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, avisó que el país ya no contaba con dólares para comprar combustibles y garantizar el 100% de la provisión nacional. Arce, por su parte, reconoció que apenas se llega a proveer al 50% de estaciones de servicio bolivianas. Con las últimas medidas anunciadas, se espera que se pueda cubrir el 80% de la demanda.El Gobierno nacional apuesta a la construcción de plantas de biodiésel, también a la búsqueda de nuevos pozos petroleros para incrementar la producción nacional de combustibles. Pero son medidas a mediano y largo plazo, mientras las largas filas de vehículos ante las estaciones de servicio del país persisten.La subvención es un punto central en la actual crisis de combustibles. Son miles de millones de dólares anuales que representan gran parte del presupuesto nacional. Divisas que podrían destinarse a otras actividades productivas. Pero levantar las subvenciones puede trastocar el frágil equilibrio de la economía nacional. Tiempo atrás, el presidente Arce propuso realizar un referéndum para que el electorado boliviano decida qué hacer con la sangría de dólares que representa la subvención.Rodríguez recordó que en 2010, durante la presidencia de Morales (2006-2019), se intentó eliminar la subvención de un día para el otro. Ello provocó al instante movilizaciones nacionales que finalmente hicieron dar marcha atrás con esta medida.Afirmó que es necesario "sincerar la situación del sector" y presentó cuatro razones: "Permitirá atraer inversión externa al país para hacer exploración petrolera y gasífera; permitirá disminuir el gasto del Estado en subvención; eliminará los cupos en las entregas de YPFB al sector productivo y evitará que los combustibles salgan de contrabando a países vecinos por su bajo precio, producto de la subvención estatal".Según YPFB, en 2024 se perdieron 600 millones de dólares por el contrabando de combustible boliviano (a precio subsidiado) para venderlo a mayor precio en los países vecinos. Este problema es abordado en uno de los 10 puntos presentados por Arce el pasado 12 de marzo.Las 10 medidasLas medidas planteadas por Arce son:

