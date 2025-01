https://noticiaslatam.lat/20250122/el-presidente-boliviano-advierte-que-habra-conflictos-en-el-pais-por-los-comicios-1160671945.html

El presidente boliviano advierte que habrá conflictos en el país por los comicios

SANTA CRUZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que habrá conflictos en el país por las elecciones presidenciales previstas para el 10 de... 22.01.2025

"En un año donde festejaremos 200 años, viviremos actividades de suma importancia como las elecciones presidenciales. Es de esperarse que habrá conflictos en medio de un clima electoralizado, pero de lo que se trata es que estos conflictos no pongan en riesgo la democracia", afirmó Arce, en su discurso por los 16 años del Estado Plurinacional, realizado en la ciudad de La Paz. Bolivia celebra 16 años de su refundación como Estado Plurinacional, con el reconocimiento de los 36 pueblos indígenas que habitan el país, dejando atrás la República que excluía a las minorías, según el mandatario boliviano."Tenemos que blindar nuestro proceso de cambio, su continuidad ante los enemigos internos y externos que nos acechan. Es importante que el pueblo boliviano identifique que en las próximas elecciones hallaremos dos proyectos de país incompatibles: la izquierda que defiende a todos y la ultraderecha que plantea la privatización de las empresas", advirtió.La denominación de Estado Plurinacional de Bolivia fue instituida en la reforma constitucional de 2009, impulsada por el expresidente Evo Morales (2009-2019), dejando atrás la República vigente desde su fundación en 1825.Presidente boliviano pide al Congreso que apruebe contratos de litioArce también pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar los dos contratos de litio con empresas de Rusia y China."Sobre el litio, requerimos actuar responsablemente y aprobar los dos contratos que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional [ALP], evitando los bloqueos y sabotajes al pueblo boliviano. Está en manos de los legisladores bloquear el desarrollo de Bolivia o viabilizar el ingreso de beneficios para el pueblo boliviano", exigió en su discurso.En 2024, la empresa estatal Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) firmó dos contratos de explotación e industrialización de litio con las empresas Hong Kong CBC de China y Uranium One Group de Rusia, cuya inversión conjunta supera los 2.000 millones de dólares.Los dos contratos firmados con YLB deben ser aprobados por el Congreso boliviano para hacer efectiva la inversión extranjera en Bolivia.Bolivia, con reservas de 23 millones de toneladas, forma parte del "Triángulo del Litio" junto a Argentina, con 19 millones de toneladas, y Chile, con 9 millones de toneladas, que concentran en conjunto las mayores reservas del mundo.Luis Arce exige al Congreso de Bolivia desbloquear créditos externos por $1.600 millonesAdemás, el presidente boliviano exigió a la ALP desbloquear y aprobar créditos externos por un monto de 1.600 millones de dólares."Durante la gestión enfrentamos un bloqueo económico por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se tienen paralizados más de 1.600 millones de dólares de financiamiento externo, saboteando no a la gestión de Gobierno, sino a la economía de las familias bolivianas", lamentó Arce en su discurso con motivo de los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia, realizado en la ciudad de La Paz.Arce admite "presión inflacionaria" en algunos productosEl presidente de Bolivia admitió una "presión inflacionaria" en la economía boliviana, principalmente, en productos importados de consumo masivo y algunos productos nacionales."Sobre el incremento de precios de algunos productos de consumo masivo, es importante puntualizar que la presión inflacionaria se concentra en los precios de productos importados y algunos de producción nacional, donde se evidenció ocultamiento y especulación, que daña la economía popular", explicó.Bolivia registra en una subida de precios de alimentos de la canasta básica familiar, pese a que existen subsidios estatales, que en criterio del Gobierno es por el contrabando, a la inversa a otros países de Sudamérica, donde se duplican sus precios."El Gobierno boliviano, para defender el bolsillo de los bolivianos, ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, industrial, comerciante y productor, ni busca confiscar la mercadería, por el contrario, usar la norma contra los que cometen delitos de agio y especulación", aseguró Arce.Estas medidas de control, fiscalización, confiscación de alimentos, previstos en la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, en vigencia desde el 1 de enero en el país, desataron una ola de rechazo por parte de los industriales y los gremios de comerciantes, quienes consideran que vulnera sus derechos por posibles decomisos de productos.

bolivia

