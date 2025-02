https://noticiaslatam.lat/20250226/evo-morales-abandona-el-mas-mientras-luis-arce-propone-aliarse-con-otros-partidos-1161332982.html

Evo Morales abandona el MAS, mientras Luis Arce propone aliarse con otros partidos

Evo Morales convocó a sus seguidores a desafiliarse del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido con el que gobernó durante 14 años y cuya presidencia mantuvo hasta noviembre de 2024, cuando una sentencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó quitársela para reconocer al dirigente campesino Grover García como nuevo presidente. Morales pretende postularse con otra tienda política a un cuarto mandato presencial en las elecciones de agosto próximo, pero tiene impedimentos legales.Según el TSE, el MAS es el partido más grande de Bolivia con 1.082.645 militantes inscriptos. En el primer día de desafiliaciones "masivas", entre las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba no superaron los 1.000 evistas desengañados con el MAS, disconformes porque ahora está bajo la órbita de un dirigente cercano al presidente Luis Arce.Morales envió un apoderado a desafiliarse en la ciudad de Cochabamba, pero el TSE rechazó este trámite porque debería realizarse en persona. Desde octubre pasado el expresidente está recluido en las poblaciones del Trópico de Cochabamba (centro), donde su liderazgo es indiscutido.Desde octubre de 2024 pesa sobre Morales una orden de detención, acusado por presunta trata agravada de personas. Según la Fiscalía, en 2015 habría tenido una relación con una menor de edad, con la cual habrían tenido una hija que ahora tendría ocho años.Desde el MAS y el Gobierno de Arce consideraron que los legisladores evistas, quienes llegaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el partido gobernante, deberían renunciar a sus curules. Pero algunos de los señalados abogaron por evitar el quiebre de este movimiento, mientras otros sostuvieron que no dejarán sus bancas para defender los lineamientos de Morales en el Órgano Legislativo.El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña, dijo a Sputnik que le resulta "indignante" que hoy convoquen a abandonar al MAS los mismos que durante varios años se beneficiaron de los cargos gubernamentales obtenidos gracias a este partido.En este sentido, "no va a haber una renuncia masiva, porque la mayoría no milita por una persona, sino que milita por lograr la igualdad de oportunidades, por principios ideológicos".La actual directiva del MAS observó que Morales dejó el partido sin realizar el correspondiente informe económico, para conocer el destino de los fondos orgánicos administrados por él en las últimas décadas."En nuestra visión orgánica es esencial rendir las cuentas centavo a centavo cuando toca dejar el cargo. Es lo que pide la sociedad", evaluó el dirigente de la CSUTCB, una de las organizaciones fundadoras del MAS."Somos muy respetuosos de nuestras bases"Mientras el sector evista propuso debilitar al MAS, el presidente Arce recomendó establecer alianzas con otros partidos de izquierda y sectores políticos que comulgan con el ideario del partido oficialista, que en el actual Gobierno apuntó a generar desarrollo e industrialización de los recursos sin dejar de lado el respeto a la soberanía nacional.Para Seña, la propuesta de Arce "es totalmente coherente. Como organizaciones necesitamos volver a unificarnos si queremos refundar nuestro instrumento político", el MAS. Y agregó: "Para las próximas elecciones debemos militar con quienes tienen nuestra misma ideología".En las últimas semanas, el presidente Arce fue proclamado para un segundo mandato por organizaciones sociales de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni. ¿Ya es un hecho que se repostulará para gobernar hasta 2030? El referente de los campesinos optó por la cautela. Reafirmó que el binomio del MAS será anunciado en abril próximo, luego de que se llegue a un consenso entre todas las organizaciones que hacen al partido.Y comentó que Arce "está en pleno derecho para volver a postularse. Está habilitado. Estamos analizando esta posibilidad. Algunos sectores ya lo han proclamado, pero es un tema que se debe debatir en los nueve departamentos".¿Divisiones en el evismo?Entre los legisladores evistas hay posturas encontradas. Ramiro Venegas, diputado afín al expresidente Evo Morales (2006-2019) sostuvo que "en la bancada evista hay mucha división y egoísmo". En declaraciones a la Agencia de Noticias Fides (ANF) reconoció: "Cuando las cosas no están bien, hay que decirlas por su nombre".El asambleísta se mostró abierto a dialogar para mantener la unidad del MAS en la Asamblea. En las elecciones de agosto se elegirán nuevos ocupantes para los 166 asientos de la instancia legislativa, quienes asumirán en octubre próximo.Desde 2022, cuando se hizo público el enfrentamiento dentro del MAS entre el bando evista y el ala arcista, ya no fueron aprobados los proyectos de ley enviados por el Órgano Ejecutivo. Por este motivo millones de dólares en créditos e inversiones están trabados, ya que la oposición tradicional, sumada a los legisladores evistas, conformaron una mayoría que obstaculiza la labor gubernamental.Según el diputado evista Renán Cabeza, no dejarán sus curules para no facilitarle las cosas al Gobierno: "Si renunciamos podrían quitarnos los escaños (para que asuman los legisladores suplentes), podrían apropiarse de la Asamblea Legislativa y aprobar todas las normas sin ninguna resistencia. Nosotros vamos a hacer una estrategia para mantenernos hasta el final de la gestión", dijo al portal Visión 360.Según Morales, con las renuncias "masivas" el MAS perderá su millón de militantes. Pero el Tribunal Electoral Departamental (TDE) de Santa Cruz, el departamento más habitado de Bolivia, registró 186 desafiliaciones desde el 24 de febrero, cuando llegó la instrucción de desafiliación.Y aseguró: "Vamos a vaciar el MAS, lo vamos a dejar sin militantes. Ni los funcionarios públicos van a quedarse con él".Seña, lo mismo que varios funcionarios del Gobierno nacional, consideró que los legisladores evistas deberían dejar sus asientos en la Asamblea: "Ellos decían que eran radicales y que darían la vida por el instrumento político. Pero ahora están traicionando, yéndose a otro partido. Y no quieren soltar los curules que corresponden MAS, que son fruto de la lucha del pueblo", destacó el dirigente campesino.Y subrayó que los legisladores evistas (un cuarto de los 166 asambleístas) "han perjudicado desde 2020 la gestión del hermano Lucho. Gracias a ese bloqueo, esa desestabilización a su propio Gobierno, hemos tenido dificultades económicas y productivas".Seña continuó: "No hay Gobierno que pueda llegar al éxito cuando te bloquea la Asamblea Legislativa. Pero el pueblo es sabio y en su momento sabrá juzgar como corresponde".

