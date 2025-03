Luis Arce acuerda una tregua con la oposición en Bolivia rumbo a los próximos comicios

https://noticiaslatam.lat/20250319/luis-arce-acuerda-una-tregua-con-la-oposicion-en-bolivia-rumbo-a-los-proximos-comicios-1161616689.html

El Gobierno de Luis Arce tuvo un gran acierto político al reunirse con la mayoría de los sectores de la oposición, con quienes acordó una tregua hasta las elecciones generales de agosto próximo. Todos los presentes consensuaron respetar el cumplimiento del actual mandato presidencial, así como impulsar la aprobación de créditos internacionales trabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.En este contexto, se hizo notoria la ausencia de varios referentes opositores que rechazaron el diálogo, quienes en reiteradas ocasiones ya habían exigido el acortamiento del actual mandato e incluso la renuncia del presidente.En la Casa Grande del Pueblo se reunieron autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También participaron candidatos a la presidencia, como el alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el evangélico Chi Hyun Chung. Al finalizar la cumbre convocada por el Gobierno los dos opositores anunciaron su alianza hacia las próximas elecciones. El cochabambino es uno de los que mejor figura en las últimas encuestas.El consenso alcanzado entre actores políticos tan disímiles fue tomado como un triunfo por el Gobierno nacional, que obtuvo así un nuevo aire para enfrentar las dificultades económicas surgidas fundamentalmente por el quiebre del Movimiento Al Socialismo (MAS) dentro de la Asamblea, entre una vertiente afín al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otra leal a Arce.La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dio lectura al acuerdo de 12 puntos acordado entre la mayoría de las fuerzas políticas bolivianas. "Rechazamos todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del Gobierno legal y legítimamente constituido, cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025, y de socavar el orden democrático y constitucional vigente", dice uno de los párrafos.Quienes participaron la Cumbre por la Estabilidad y la Democracia "ratificamos la necesidad de buscar consensos que garanticen estabilidad política, económica y social, no solamente porque debemos enfrentar en nuestro país un proceso electoral que renovará el sistema político, sino también porque cualquiera sea el siguiente Gobierno (...) debe empezar un nuevo periodo constitucional en un contexto de paz social".Asimismo, los presentes exhortaron a "la aprobación inmediata de los créditos necesarios y priorizados que se encuentran pendientes en la Asamblea, que contribuirán a enfrentar desastres naturales, el voto en el exterior y contar con divisas para el abastecimiento normal de combustible".Dólares y gasolinaLas últimas semanas, el Gobierno boliviano reconoció que se había quedado sin dólares por cumplir con los pagos de deuda externa. Por este motivo no había divisas para la importación de combustibles, lo cual ocasionó nuevamente largas colas ante las estaciones de servicio, también perjudicó el normal funcionamiento del aparato productivo.El Gobierno de Arce volvió a pedir la habilitación de créditos internacionales trabados en la Asamblea desde hacía más de dos años. La tarde de ayer, finalizada la cumbre en la Casa Grande del Pueblo, el Senado dio una señal positiva: viabilizó el ingreso de 75 millones de dólares destinados a atender la emergencia climática que afecta a parte del país.Adalberto Ticona, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) dijo a Sputnik que este amplio acuerdo político "trae tranquilidad a la población, que clama por un tiempo de certidumbre. Es importante que todos los tomadores de decisión de los cuatro poderes del Estado finalmente lleguen a acuerdos".El referente campesino criticó que varios líderes de la oposición, precandidatos presidenciales, no concurrieran a la invitación: "Si ellos lograran ser Gobierno, van a modificar la Constitución y volver a la era republicana. Pero el pueblo está empoderado con la Constitución aprobada en 2009. Tenemos que aprovechar este proceso electoral para que siga en vigencia".Desistieron del diálogo los expresidentes Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), además del empresario Samuel Doria Medina. También el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien está detenido en la cárcel de Chonchocoro por su presunta participación en el golpe de Estado de 2019, pero de todos modos no asignó a ningún representante.Un mandato complicadoPara el analista Gabriel Campero, la oposición que rechaza el diálogo "desea desgastar el modelo económico y al partido de Gobierno (el MAS), que históricamente ha llevado adelante transformaciones sociales, aunque en esta temporada le ha tocado bailar con la más fea", dijo en referencia a los múltiples problemas que enfrenta el presidente Arce por los conflictos en la Asamblea.Recordó que el Gobierno tuvo que enfrentar adversidades de diferente intensidad, como "la postpandemia de COVID-19, el postgolpe de Estado de 2019, conflictos bélicos en Europa y el genocidio en Gaza", que representaron desastres humanitarios, pero también generaron dificultades económicas en varias partes del mundo.Campero reflexionó que la realidad económica de Bolivia sería muy distinta si el Gobierno no hubiera tenido que enfrentar variados intentos de desestabilización internos, sumado al sabotaje económico. Consideró que la oposición no apoya el plan de industrialización de Arce, porque implicaría dejar de depender de productos y políticas de naciones extranjeras.La oposición ayer ausente "se opone al control del aparato estatal de los medios de producción. Era de esperar que pusieran tantas trabas mientras se aproximan los comicios electorales. Boicotean la gestión presidencial porque ellos tienen el plan de frenar el proceso de industrialización y pretenden vender las empresas estatales", dijo el analista.Más acuerdosPor lo pronto, el Gobierno de Arce seguirá dialogando con otros partidos para destrabar 16 créditos internacionales por más de 1.667 millones de dólares. En este sentido, en la reciente cumbre participaron varios legisladores de Comunidades Ciudadana (CC), aunque no estuvo el líder de la agrupación, el expresidente Mesa. Según Campero, esto obedece a que hay divisiones también en la oposición.Los opositores que no estuvieron en la cumbre, incluso varios que participaron de ella, sostuvieron que el presidente Arce no debería pensar en repostularse a un nuevo mandato mientras continúen las dificultades en Bolivia.Pero en las últimas semanas, decenas de organizaciones de todo el país se manifestaron a favor de que Arce ejerza su derecho a cumplir un segundo período, hasta 2030. No obstante, la ministra de la Presidencia dijo en conferencia de prensa que esa idea no está aún en el presidente.

