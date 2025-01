https://noticiaslatam.lat/20250129/excandidata-presidencial-los-panamenos-como-siempre-vamos-a-defender-nuestra-soberania-1160842319.html

Excandidata presidencial: "Los panameños, como siempre, vamos a defender nuestra soberanía"

Excandidata presidencial: "Los panameños, como siempre, vamos a defender nuestra soberanía"

La excandidata a la Presidencia de Panamá por la vía independiente, Maribel Gordón, asevera en entrevista exclusiva con Sputnik que América Latina debe apostar... 29.01.2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se alista para comenzar con su primera gira en el puesto y con la cual pretende visitar Panamá, en la capital del país latinoamericano algunos ciudadanos se preparan para recibirlo."Se va a repudiar, vamos a estar en la calle, estamos llamando a lo que hemos hecho históricamente: defender nuestra identidad, nuestra nación y nuestra patria", sentencia la también académica Maribel Gordón.Desde la Ciudad de Panamá, Gordón comparte con Sputnik su opinión sobre los dichos que han llegado desde Washington respecto al canal, recuerda la lucha histórica del pueblo panameño ante EEUU y hace un llamado a la región latinoamericana a hacer frente, en unidad, a la nueva Administración trumpista. "Aquí no hay nada que negociar"Durante su discurso de investidura el pasado 20 de enero, Donald Trump aseveró, de nueva cuenta, que su Gobierno buscará "recuperar" el Canal de Panamá, el cual, afirmó, EEUU "dio" a los panameños. Nada más alejado de la realidad, dice Maribel Gordón, quien recuerda algunos de los momentos que han marcado al pueblo panameño en su historia por alcanzar su soberanía e independencia, una lucha en la que el Canal juega un importante papel. "Históricamente hemos estado en la lucha [por lograr su soberanía ante EEUU]. Una de las jornadas más significativas fue la del 9, 10 y 11 de enero de 1964 donde la juventud estudiosa de Panamá se lanza a las calles con un solo propósito: izar la bandera panameña en lo que se conoció como la antigua zona del Canal", recuerda. Dicho movimiento, al cual se unieron otros sectores de la población, también planteó la salida de las tropas estadounidenses de territorio panameño, mismas que eran usadas como mecanismo de agresión incluso hacia otros pueblos latinoamericanos. Estas manifestaciones dejaron como saldo el asesinato de 22 jóvenes estudiantes. Como producto de las luchas sociales, sociales, Estados Unidos y Panamá crearon en 1977 una asociación para la administración, operación y mantenimiento del Canal. Fue así como se inició la transición de la emblemática obra que no tuvo sino hasta 1990 una administración panameña. Sobre los dichos de Trump respecto al Canal, la economista señala que el pueblo panameño está dispuesto hacer frente a las amenazas del republicano.EEUU es "un imperio en decadencia" Economista de profesión y académica de la Universidad de Panamá, Gordón asegura que Donald Trump es hoy por hoy el representante de un país con serios problemas internos que busca volver a fortalecerse por medio de la represión hacia otras naciones; sin embargo, dice, Washington deja de lado que el mundo no es el mismo. La nueva Administración estadounidense no solo tiene como blanco a Panamá. Durante sus primeras horas como presidente, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas en materia migratoria y las cuales están estrechamente vinculadas con países de la región y especialmente con México, nación con la que EEUU comparte miles de kilómetros de frontera.Además, declaró como organizaciones terroristas a los grupos del narcotráfico mexicanos y cambió el nombre para uso interno del Golfo de México a Golfo de América. Pero el primer roce fuerte de Trump con la región llegó con Colombia, esto luego de que el presidente Gustavo Petro se negó a recibir aviones con migrantes deportados que eran trasladados en condiciones infrahumanas y como si fueran criminales. Ante ello, EEUU impuso aranceles a Colombia, cuyo Gobierno respondió con la misma moneda hasta que finalmente llegaron a un acuerdo sobre el trato y el traslado de los migrantes. "La historia la escriben los pueblos"De acuerdo con Maribel Gordón, desde que se constituyó en el centro hegemónico del sistema capitalista, Estados Unidos tiene un "coeficiente marginal" de importaciones, lo que significa que es una economía proteccionista y que, paradójicamente, niega el libre comercio que incluso han impuesto a la mayor parte del mundo. Ahora, con Trump, la excandidata presidencial panameña, advierte que dicha política proteccionista podría ser aún más agresiva, esto ante los amagos del republicano de imponer aranceles y, ante ello, la región latinoamericana debe actual en correspondencia a los dictados económicos de Washington. "Tenemos que responder haciendo una relación al mismo nivel. Si nos establecen aranceles, pongamos aranceles a los productos norteamericanos también (...) EEUU tiene una industria de guerra y es innegable su pérdida de producción para abastecer a su mercado interno", asevera.Gordón considera que ante la amenazas económicas y migratorias de Estados Unidos hacia América Latina, la región debe unir fuerzas para frenar el pensamiento expansionista que se propaga desde Washington. Gordón hace también un llamado a la unidad regional frente a la agresión de EEUU y tener claro la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y, dice, debe quedar claro que se debe defender su producción, sus intereses y a su gente.

