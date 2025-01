https://noticiaslatam.lat/20250125/ante-las-amenazas-de-trump-sobre-el-canal-de-panama-la-solucion-es-la-integracion-latinoamericana-1160738965.html

Ante las amenazas de Trump sobre el canal de Panamá, "la solución es la integración latinoamericana"

Ante las amenazas de Trump sobre el canal de Panamá, "la solución es la integración latinoamericana"

"¡Nunca permitiremos que caiga en las manos equivocadas! Fue entregado como una muestra de nuestra cooperación con Panamá, no para el beneficio de otros. A menos que se acaten los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de entrega, exigiremos que se nos devuelva el canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos", dijo Trump semanas antes de regresar a la Presidencia de EEUU. El Gobierno de Panamá, liderado por José Raúl Mulino, ha dicho que defenderá la soberanía de su país y el derecho que tiene sobre el canal. Con esta postura se han solidarizado varios países de la región latinoamericana, entre ellos México, nación que también ha sido amenazada por Donald Trump con deportaciones masivas y aranceles del 25%. "Trump se creyó el cuento del Destino Manifiesto"En entrevista con Sputnik, el politólogo y analista venezolano, Martín Pulgar, afirmó que Trump es un empresario y un negociador en todos los ámbitos, por lo que sus amagues respecto al canal de Panamá son una forma de "embestir" para, luego, negociar políticamente. Pero aunque el escenario global ha cambiado y ha visto nacer nuevas potencias económicas, como China, Pulgar advirtió que tampoco es un mundo en el que se aplique auténticamente el derecho internacional. Ante la pérdida de su hegemonía, EEUU "es capaz de actuar y destruir"De acuerdo con Martín Pulgar, Washington es consciente de que, alrededor del mundo, tiene otros competidores, además de Rusia y China, por lo que buscará mantener su papel protagónico como potencia global a toda costa. Por otro lado, aclaró que hacer frente a Estados Unidos no es tarea fácil, pues implica costos que las naciones no siempre están listas para asumir. "La solución es una integración latinoamericana"Las amenazas de Trump respecto al canal de Panamá son tan solo "una primera aproximación" del republicano, ya que la zona es de alta importancia para el país norteamericano en la búsqueda de su reposicionamiento comercial. "¿Cómo disminuye el costo en una competencia comercial? Bajando los costos de traslado de las materias primas, de los canales y de la distribución que están en una costa (...) Bajando los costos de traslado, eso baja los costos de producción", explicó. Y es que, agregó, Estados Unidos se está planteando una reindustrialización, a pesar de que en el pasado fue este mismo país el que orilló a naciones como China a ser lugares de mano de obra. Sin embargo, recordó el experto, posteriormente China se forjó como una potencia comercial con tecnologías propias. Pero para poder competir con el gigante asiático, ponderó Pulgar, se necesita bajar los costos a través de una mano de obra barata, "y como quizás no puede lograrlo, porque no la tiene, entonces estos costos disminuyen si el canal de Panamá replantea una tarifa plana o barata, o regalada". Ante esta posibilidad, el analista apuntó que América Latina debe fortalecer sus capacidades. Sobre si la región podría consolidar esta unión, Martín Pulgar señaló que el mismo Trump y su visión expansionista podría acelerar este proceso, si es que América Latina comienza a sentirse cada vez más amenazada por la Casa Blanca. "No hay nada que impulse más un proceso de integración que una amenaza de un bravucón. La política es el arte de lo imposible", señaló.

