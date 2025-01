https://noticiaslatam.lat/20250120/ejerceremos-el-derecho-que-nos-ampara-mulino-responde-a-trump-sobre-control-del-canal-de-panama-1160624330.html

"Ejerceremos el derecho que nos ampara": Mulino responde a Trump sobre control del Canal de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a las declaraciones de Donald Trump, presidente de EEUU, ofrecidas en su primer discurso tras su... 20.01.2025

En su mensaje, el mandatario panameño aclaró que apelarán al derecho internacional para la protección de la soberanía del canal."Ejerceremos el derecho que nos ampara, la base jurídica del Tratado [Torrijos-Carter], la dignidad que nos distingue y la fortaleza que nos da el derecho internacional", ahonda el mensaje del mandatario.En su discurso inaugural de este 20 de enero, el magnate republicano aseveró que "China está operando el Canal de Panamá" y sentenció: "No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a retomar". Al respecto, Mulino indicó que ninguna nación del mundo interfiere con la Administración del canal y abundó que "el Canal no fue una concesión de nadie, fue el resultado de luchas generacionales que culminaron en 1999".De acuerdo con The Wall Street Journal, una empresa china ha operado dos puertos en cada extremo del canal durante décadas, pero la infraestructura en sí está gestionada por la Autoridad del canal de Panamá, una entidad estatal cuya junta directiva es seleccionada por el Gobierno panameño.El control del canal se devolvió gradualmente a Panamá a raíz de un tratado firmado en 1977 por los entonces presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos.

