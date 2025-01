https://noticiaslatam.lat/20250128/nunca-habiamos-estado-tan-desintegrados-crisis-entre-colombia-y-eeuu-exige-union-de-latinoamerica-1160823845.html

"Nunca habíamos estado tan desintegrados": Samper llama a unión regional ante la política de Trump

28.01.2025

La reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos refleja la necesidad de los países de América Latina de formar un frente común para abordar temas como la migración, fortalecer la integración regional y acercarse a economías del sur global como las de los BRICS, consideró en entrevista exclusiva con Sputnik el expresidente colombiano Ernesto Samper."Hay por lo menos ocho o 10 mecanismos subregionales de integración que podrían en la CELAC encontrar un punto de convergencia para definir una posición común frente a la política del señor Trump", afirmó el también expresidente de la Unasur respecto a la crisis diplomática entre Washington y Bogotá."Nunca habíamos estado tan desintegrados"Para el doctor en economía y derecho, los países latinoamericanos podrían presentar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada de manera urgente para este 30 de enero por la presidenta hondureña Xiomara Castro, un posicionamiento común en temas como las migraciones, la lucha contra las drogas, la defensa de la soberanía territorial bajo amenaza, el caso del Canal de Panamá y la defensa de la colaboración de China en América Latina.Esta política del nuevo Gobierno en Washington, dijo Samper, nos devuelve 50 años atrás a tiempos de la operación Cóndor, cuando la intención de los Estados Unidos era desestabilizar los países que eran considerados como enemigos y como muestra, ejemplifica, está la alianza del país norteamericano con las dictaduras militares del sur y el asesinato del expresidente chileno Salvador Allende, en septiembre de 1973.Brasil, clave en acercamiento a los BRICSEn este sentido, el exmandatario consideró que, a pesar de que no está de acuerdo con una diplomacia ideológica como la que ha adoptado el mandatario republicano, sí es necesario un acercamiento a países del sur global, como los BRICS."Sí es inevitable que si esta es la posición del señor Trump, pues va a ser necesaria una alianza del progresismo para contrarrestar esa nueva influencia, ese nuevo estilo de relaciones internacionales y en esa formación ideológica pues la primera palabra la tendrá el sur. Somos países del sur, especialmente de Sudamérica", consideró Samper.De acuerdo con Samper, Brasil podría liderar un acercamiento de toda la región con los BRICS, con los países no alineados o con los países que están identificados con las coordenadas del sur."De todas maneras, la región tiene que estar preparada o para un alineamiento regional en la CELAC o una segunda alternativa que sería una alianza ideológica", ahondó.Hacia una nueva arquitectura financieraPara el exmandatario, el regreso de Trump a la Casa Blanca representa una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento de una nueva arquitectura financiera que reduzca la dependencia del dólar y de Estados Unidos, así como para acercarse hacia una moneda —e incluso de criptomonedas— de la región.Para Samper, avanzar en la desdolarización es una forma de ir hacia otra globalización en la cual no haya una única moneda, un único patrón y un único país, sino que puedan haber otros factores de poder que se expresen regionalmente.Sobre la crisis diplomática que estalló el 26 de enero luego de la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir dos aviones militares con migrantes colombianos esposados de pies y manos, entre ellos mujeres embarazadas y menores de edad, Samper Pizano dijo que es el presidente estadounidense el que viola la ley, no los deportados."Él está pasando por encima de las leyes que tanto en los Estados Unidos o las convenciones internacionales sobre protección de los asilados y de los refugiados obligan a los a darle un tratamiento justo, digno y adecuado a las personas extranjeras que vivan en sus respectivos países", afirmó.

