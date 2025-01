https://noticiaslatam.lat/20250111/plan-nacional-de-desarrollo-en-mexico-por-que-aun-necesita-definirse-mas-1160342281.html

Plan Nacional de Desarrollo en México: ¿por qué aún necesita definirse más?

11.01.2025

"Lo preocupante del PND es que no queda claro cómo van a obtener los ingresos que el país utilizará para generar las condiciones de desarrollo económico. Tampoco hay detalles sobre el incremento en los niveles de empleo, que es un aspecto sumamente importante", destaca en entrevista para Sputnik.De igual manera, el especialista indica que, si bien el proyecto muestra una tendencia para recurrir a los programas sociales, mismos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, es necesario que el Gobierno puntualice cómo se mantendrán vigentes.Esto es fundamental porque "el Plan Nacional de Desarrollo marca la directriz de cómo será la política interior y exterior del país, con el fin de buscar las condiciones que nos lleven al desarrollo económico", dice Cruz.Sobre el tema, el también doctor en economía por la UNAM, Oscar Rojas, expresa que el plan recién anunciado es fundamental para evitar caer en prácticas propias de los períodos neoliberales, mismas que han causado condiciones de subdesarrollo en la nación latinoamericana.El 3 de enero de 2025, el Gobierno de México presentó el PND, mismo que estará vigente en el resto del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum."La idea es bajar a presupuesto los compromisos del Gobierno mediante la participación de toda la población en general", indicó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Edgar Amador.En el mismo evento, el coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que la estrategia está conformada para dar continuidad a los lineamientos de la cuarta transformación, etapa que inició con el mandato del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).¿De qué va la estrategia?El PND 2025-2030 de México contempla dos metodologías. La primera de ellas está regida por cuatro ejes generales:Dentro de ellos hay 14 extractos llamados repúblicas, mismos en los que se concentran gran parte del centenar de compromisos que realizó Sheinbaum al inicio de su mandato.Entre los temas que abarca están una reforma al sistema electoral, la consolidación del IMSS Bienestar, la instauración paulatina de la semana laboral de 40 horas y la soberanía alimentaria. Estos conceptos vincularán con tres ejes transversales:Una de las particularidades es la creación de foros donde se fomentará la participación de la población, ya sea de manera virtual o presencial, con el fin de conocer sus inquietudes y tomarlas en cuenta para las disposiciones que se lleven a cabo a lo largo del sexenio. Estos evento se harán entre el 6 y el 19 de enero en todas las entidades del país latinoamericano.Para este fin, refiere el Gobierno de México, estarán presentes dependencias como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Procuraduría Agraria y las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; de Salud, de Marina y de Trabajo y Previsión Social, entre otras."En cada foro de consulta se contará con la participación de autoridades, panelistas y expositores que en sesiones plenarias y en mesas de trabajo discutirán los problemas prioritarios, los temas sectoriales, así como los ejes generales y transversales del Plan Nacional de Desarrollo", señala.Más allá de la propuestaLos especialistas señalan que, más allá de lo que implica un PND, esta edición cuenta con algunas características especiales, como la búsqueda de la unificación de todos los sectores que conforman al país latinoamericano. "Lo que veo es que [la estrategia] está hecha para que volvamos a considerar que tanto la economía, la política y la sociedad estamos en el mismo barco (...). Se está recuperando el carácter público de la economía, que no está centrado solo en las ganancias, sino en otros procesos sociales", observa Rojas.Como muestra, el experto en temas económicos menciona los foros que se harán con la población durante este mes, ya que dan una oportunidad para que los mexicanos puedan decir cuáles son los problemas a atender y ayuden a definir una ruta para resolverlos.¿Qué más se puede hacer?Si bien ya existe el PND, aún hay algunas pautas que se pueden hacer para mejorar, refiere Cruz, quien también es docente en la UNAM."Se tendría que empezar [por perfilar] el apartado de economía, que se muestre lo que verdaderamente pueda generar crecimiento económico", asevera.Asimismo, el experto considera que también es pertinente definir algunos conceptos, como el de economía moral o humanismo, con el fin de que queden claros para la población.Esto también debe inclinarse hacia una protección frente a los posibles embates durante la presidencia de Donald Trump al frente del Gobierno de Estados Unidos."Tenemos tensiones con EEUU y aún no entra en funciones. Por ello, se debe trabajar a profundidad [la estrategia] para ayudar a la economía nacional [mexicana]", finaliza.

