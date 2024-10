https://noticiaslatam.lat/20241004/los-100-compromisos-de-sheinbaum-una-estructura-solida-que-privilegia-la-politica-publica--1157948383.html

Los 100 compromisos de Sheinbaum: una estructura sólida que "privilegia la política pública"

Los 100 compromisos de Sheinbaum: una estructura sólida que "privilegia la política pública"

Además, Rojas destaca que, en este listado, hay interconexión en los temas, cuestión que no se había observado previamente. "[Los compromisos] tienen valor tanto para la población en general como para el sector privado porque muestra un nuevo inicio que sí puede dar certeza en las acciones del Gobierno", puntualiza.El 1 de octubre, horas después de su toma de posesión ante el Congreso de la Unión mexicano, Sheinbaum tuvo una ceremonia con pueblos originarios en el Zócalo de la Ciudad de México y, posteriormente, leyó el centenar de compromisos que realizará a lo largo de su sexenio, que terminará el 30 de septiembre de 2030.¿En qué consisten los compromisos?Los 100 compromisos que dio a conocer la presidenta de México se dividieron en 13 bloques temáticos:En estos bloques, la mandataria mexicana desglosó propuestas como impulsar reformas en materia electoral y para frenar la reelección en todos los cargos de representación popular; respetar la autonomía del Banco de México (Banxico); cambiar la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, y continuar con las obras que inició López Obrador, como el tren que correrá de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).En otros rubros, también puso como metas el fortalecimiento del modelo de la Nueva Escuela Mexicana y hacer nacionales las universidades Rosario Castellanos y de Salud; la implementación del modelo de 40 horas laborales; garantizar el abasto y distribución de medicinas; promover la renta de inmuebles a bajo costo, y promulgar la ley 'El agresor sale de casa', con la que las víctimas de violencia doméstica podrán recibir apoyo.Objetivos que pueden alcanzarseDentro de los planes que se pueden realizar a corto y largo plazo, señala Rojas, están los temas medioambientales, sobre todo enfocados a las empresas, que deben reducir su huella de carbono y todo tipo de emisiones contaminantes, y a la generación de energías limpias."La infraestructura también es muy importante para todo el proceso logístico y de crecimiento del país. Fue una grata sorpresa la noticia sobre [el incentivo] a los trenes de pasajeros, que en ninguna parte del mundo son financieramente sustentables, aquí hay otro reto. Pero me parece que la estrategia de ser duales, es decir, que también sean de carga, puede ayudar a resolver esta barrera, con posibilidad de ser autosuficientes", expresa.En esta misma línea, el especialista también rescata las mejoras a carreteras, caminos y puertos del país.Otra apuesta que ve positiva y viable es el impulso a las becas, a la educación de nivel bachillerato y a los centros educativos como la Universidad Rosario Castellanos"Esta apuesta es una gran oportunidad para encontrar personal técnico con capacidades [extraordinarias], donde normalmente la mayoría de las empresas hacen convenios con las escuelas para encontrar a los mejores (...). Si bien es cierto que tenemos un gran número de personal técnico, ingenieros y demás, sí se va a requerir seguir avanzando para poder ser más atractivos a la inversión, sobre todo porque en algunos países como EEUU tienen un déficit de estos profesionales", asevera Rojas.Lo que difícilmente se conseguiráPara Rojas, quien también es socio fundador de JOFA Consultores, menciona que algunos de los compromisos que difícilmente podrían concretarse tienen que ver con la seguridad en todo el territorio mexicano, así como una mejora en los servicios de salud, incluido el abasto de medicamentos.En una charla para este medio, el profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt), Jesús López Almejo, comenta que si bien los compromisos planteados por la presidenta de la nación latinoamericana son positivos, se debe poner especial atención en las acciones que se realicen durante los primeros tres años de su mandato."Actualmente, [el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena] cuenta con mayoría calificada en las cámaras y de las 32 legislaturas, más de 20 [son de esa fuerza política]. Ya vimos que la oposición no está dispuesta a negociar y no claudican (...). Están muy bien los planteamientos del Gobierno porque sigue preocupándose y teniendo en el centro a los pobres, pero Sheinbaum solo tiene tres años para mostrar más resultados, porque todo puede cambiar en las elecciones intermedias", reflexiona.Otros planes que deben estar sobre la mesaAdemás del centenar de compromisos que Sheinbaum planteó en su primer día como presidenta de México, hay otros tópicos que debe precisar o tomar en cuenta a lo largo de su sexenio, afirman los expertos.Asimismo, el también doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara hace énfasis en la urgencia de no escatimar esfuerzos para mejorar la situación de seguridad en el territorio mexicano."Hay una debilidad institucional entre la cooperación entre los diferentes fuerzas de seguridad locales (...). Ahora veremos si la Guardia Nacional puede lidiar mejor y con más profesionalismo en México", concluye.

