¿Es factible que en México se pueda impulsar un aumento al salario mínimo de casi 70%?

¿Es factible que en México se pueda impulsar un aumento al salario mínimo de casi 70%?

19.11.2024

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó recientemente su iniciativa ‘Vida Digna’, con la que, entre otras cuestiones, busca lograr un salario mínimo de 12.500 pesos (611,02 dólares) mensuales, que representaría un incremento del 67% con respecto al valor actual de 7.468 pesos (365,05 dólares).El salario mínimo en México establece el pago base que todos los trabajadores en el país deben recibir. En el país latinoamericano, la cifra es por día, mientras que en otros países es por hora. Según explica Cano de la Fuente, la cifra de 12.500 pesos surgió después de un análisis realizado por la Coparmex, en el que calcularon que ese monto alcanza para cubrir dos canastas básicas alimentarias y no alimentarias. Además, se deja un excedente que podría ser utilizado para pagar una renta, hipoteca básica y hasta alguna emergencia médica.“Por dos veces la canasta alimentaria y la no alimentaria, esto nos da alrededor de 9.100 pesos (444,83 dólares), pero además tenemos estos elementos adicionales que consideramos en esta canasta de ‘Vida Digna’, que se refieren al pago de una pequeña hipoteca o de una renta, imprevistos de salud escolares, el dentista, etcétera, y es así como llegamos al monto de los 12.500 pesos”, agrega la integrante de Coparmex.Cano de la Fuente señala que la implementación de esta medida se perfila para ser de forma voluntaria por parte de las empresas e incluso paulatina, pues señala que sería difícil implementarlo de forma general e inmediata."La realidad es que no todas lo pueden hacer, sobre todo la micro pequeñas y medianas empresas, es difícil sobre todo micro, pequeñas que lo puedan lograr y aquí lo que proponemos es incrementar el salario mínimo de forma sostenida a lo largo de 5 años", agregó.¿Es factible esa propuesta?Aunque la cifra para el salario mínimo propuesta por la Coparmex significaría un crecimiento de casi el 70% del monto actual, Alexis Rodas, economista y analista de datos con investigaciones sobre el salario mínimo, considera que esa propuesta podría ser viable, pues se encuentra dentro de los márgenes en los que se evita generar daños a las empresas o a la economía."Para llegar a 12.500 pesos se requiere que una persona gane alrededor de 420 (20,77 dólares) pesos diarios. Si no mal recuerdo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) hizo un análisis sobre que la media del salario mínimo que podría alcanzar por día como tope era de entre 500 a 600 pesos (24,73 a 29,77 dólares) para no afectar al mercado laboral, como que no haya desempleo", dijo el analista en entrevista con Sputnik.Rodas considera que si el aumento se hace de manera paulatina durante el actual sexenio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podría funcionar sin afectaciones a las empresas o al mercado laboral, pues la cifra de los 12.500 pesos se podría alcanzar al final del actual Gobierno con incrementos anuales de alrededor del 11% y 12%, para llegar a un sueldo de 430 pesos diarios (21,27 dólares).El economista y analista de datos considera que llegar a ese monto de ingreso base podría ser factible para las empresas, las cuales podrían hacer el esfuerzo para lograrlo distribuyendo de mejor manera los recursos entre los empleados.¿Cómo beneficia a las personas?Los beneficios más tangibles de dicha medida además del incremento de la capacidad adquisitiva es que "mejora la productividad al interior de las empresas", aseguró la directora de Análisis y Propuesta de la Coparmex.Rodas, por su parte, asegura que el aumento al salario mínimo durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador trajo consigo mejoras en las condiciones de la población del país latinoamericano.“Hay muchos estudios empíricos que argumentan que el salario mínimo tiene un impacto en la felicidad de las personas, porque tienen un ingreso mayor, entonces puede comprar un poco más de cosas” agregó Rodas.Además, de acuerdo con un informe del Banco Mundial difundido en septiembre, la mejora en el ingreso de los trabajadores y el aumento en los niveles de empleo impulsó a 9,5 millones de mexicanos a salir de la pobreza entre 2018 y 2024.Un estudio de la Conasami titulado ‘El impacto del salario mínimo en la pobreza’ revela que el aumento en dicha medida, el cual pasó de 88,36 (4,37 dólares) a 248,84 (12,31 dólares) pesos diarios entre 2018 y 2024, contribuyó de manera importante en la disminución de los niveles de pobreza de la población mexicana en general."Encontramos que la elasticidad del salario mínimo sobre la pobreza es de -0,36; esto implica que entre 2019 y 2022, el número de personas en pobreza se redujo en 23,7% debido al salario mínimo. En otras palabras, de los 5,1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4,1 millones se pueden atribuir exclusivamente a los incrementos del salario mínimo", explicó la Conasami.La Conasami también detalla que dentro de los resultados principales del estudio está que por cada 10% de incremento en el salario mínimo en términos reales, la pobreza se redujo en 3,6% en todo el país.

