Gobierno de México estima crecimiento económico de al menos 2% para 2025: ¿es posible alcanzarlo?

El pronóstico de crecimiento económico para México estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 — 2% a 3%— es demasiado optimista, ya... 23.11.2024, Sputnik Mundo

"Sin duda el panorama planteado por la Secretaría de Hacienda mexicana es demasiado optimista, en contraste con las diferentes proyecciones realizadas por algunas otras organizaciones y empresas en donde apenas se vislumbra un crecimiento de 1%", señaló en entrevista la doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adriana Mitani Cruz.En este tenor, el doctor en economía de la UNAM, Arturo Huerta, señala que en caso de que Trump imponga aranceles a México y realice la deportación masiva de personas migrantes, esto se verá reflejado principalmente en menores remesas y exportaciones."La economía mexicana no tiene ninguna condición de crecer 2 a 3%. Hay quienes dicen que se llegará al 1%. Yo estimo que no vamos a crecer nada porque se dará una caída de la actividad económica", menciona.El también llamado paquete económico para 2025 fue elaborado por la Secretaría de Hacienda mexicana y entregado al Congreso de la Unión el 15 de noviembre de este año, órgano que lo discutirá, planteará modificaciones en algunos de los temas vertidos en el material y posteriormente aprobará.Desde que se dieron a conocer los lineamientos contenidos en el PEF, algunos llamaron la atención, como el recorte presupuestal a áreas como seguridad, ajustes en educación y la expectativa económica, todo ello en aras de reducir el déficit fiscal. Esto ha causado que, tanto en el Congreso de la Unión como en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, haya aclarado la ruta a seguir del proyecto para el siguiente año."Este conjunto de documentos refleja una política enfocada en priorizar al pueblo de México, impulsar la inversión en sectores estratégicos y reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la prudencia fiscal", destacó en la sede de la Cámara baja el 20 de noviembre.Los aspectos contrastantesUna de las cuestiones que más llamó la atención es la variación entre la previsión de la Secretaría de Hacienda mexicana y la de entes nacionales e internacionales sobre el crecimiento de la economía nacional.De acuerdo con Ramírez de la O, estas variaciones se dan porque las lecturas de los bancos y otras instituciones cambian cada mes."Tenemos que partir de lo que es, hasta esta fecha, razonable y eso es que la economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a julio, la inversión está [avanzando] 8% y el consumo [tiene un alza de] 3,3% (...). Nosotros tomamos en cuenta los gastos de combustibles, de tarjeta de crédito, nos estamos monitoreando todo el tiempo. Estamos todo el tiempo hablando con las empresas del sector privado, y no están planeando para esa estimación de crecimiento", declaró el 22 de noviembre.Estas declaraciones podrían estar enfocada realmente hacia aspectos como mantener una buena imagen hacia otras naciones y el impulso al nearshoring, reflexiona Cruz, especialmente por las inversiones que se contemplan para el próximo año.Otro aspecto que merma el avance planteado por el Gobierno de Sheinbaum es la inseguridad, la falta de creación de nuevos empleos y que no hay una política de sustitución de importaciones, destaca Huerta."Además, si se dan las deportaciones masivas y los aranceles, el Gobierno mexicano también debería responder con una política de urgencia nacional, donde debería bajar la tasa de interés y que el gasto público se destine para incrementar el mercado interno para impulsar la producción nacional y el empleo, de manera que se haga frente a estos embates", reflexiona.¿Qué sí se puede rescatar?Cruz, quien también es profesora en la UNAM, observa que dos aspectos positivos del PEF y que podrían ayudar a mejorar el crecimiento del PIB mexicano son la baja en las tasas de interés y el incremento de la inversión pública y privada."Por una parte, la baja en las tasas de interés beneficia a las exportaciones y la competitividad del país. Por otro lado, el incremento de la inversion pública y privada en sectores específicos eleva el nivel de empleo, además de proyectar un ambiente de confianza de los inversionistas en el país", detalla.Asimismo, la experta subraya que no se deben descuidar áreas como la de salud y educación, existan o no embates externos.En su opinión, Huerta, quien también es docente en la UNAM, refiere que si bien hay algunos planteamientos para que el país avance durante el primer año de la Administración de Sheinbaum, se necesitan crear nuevos puestos de trabajo y apostar a modificar las políticas de austeridad."La mejor política para distribuir el ingreso es generar empleos bien remunerados y, en este momento, eso no existe", expone.

