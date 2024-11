https://noticiaslatam.lat/20241126/ante-amagos-de-eeuu-y-canada-que-escenarios-podria-enfrentar-mexico-si-es-expulsado-del-t-mec-1159275485.html

Ante amagos de EEUU y Canadá, ¿qué escenarios podría enfrentar México si es expulsado del T-MEC?

Ante las tensiones actuales por el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC, donde políticos han solicitado la... 26.11.2024, Sputnik Mundo

"[El retiro de México del pacto comercial] no es un escenario deseable ni para nuestro país, ni para EEUU ni para Canadá. Lo mejor [para la Administración mexicana] sería que tendría un mayor abanico de opciones de inversión en distintas naciones, pero hay que recordar que el origen del T-MEC es el vínculo bilateral entre México y EEUU al que, posteriormente, se sumó Canadá", refiere el doctor en estudios económicos e investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Jenner Torrez Vázquez.El especialista explica que algunas áreas de oportunidad que tendría México están en el fortalecimiento de los lazos comerciales con Europa y Asia, sobre todo con China, que ya es el segundo exportador del país latinoamericano.Acerca de los BRICS, el economista recuerda que la posición del Gobierno mexicano ha sido mantenerse al margen del grupo, pero que si estuviera fuera del T-MEC, se podría abrir la puerta a reconsiderar esta decisión, sobre todo por el peso que tienen los integrantes de la organización en la economía global.En las últimas semanas, el T-MEC ha estado dentro de la agenda de los tres países que lo conforman, esto debido a que políticos canadienses, incluido el primer ministro Justin Trudeau, y el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, han hablado sobre él. En todos los casos, el factor por el que se ha hablado del pacto comercial, mismo que se revisará en 2026, es la penetración de los productos chinos a través de suelo mexicano.Pero el tratamiento de este tópico ha sido distinto. Por ejemplo, los ministros canadienses han pugnado por expulsar a México del acuerdo comercial, mientras que Trudeau ha referido que hay "preocupaciones" sobre la cercanía del país latinoamericano con Pekín, mismas que podrían derivar en que su nación solo tenga un tratado comercial con EEUU.En el caso estadounidense, Trump sugirió durante su campaña que renegociaría el T-MEC, debido a que contempla invocar la cláusula para ese trámite, con el fin de que se corrijan los "errores" cometidos anteriormente.Un México sin acuerdo comercialMás allá de la diversificación de relaciones, México pasaría por una etapa sombría si sale del pacto comercial, afirma en una charla para Sputnik el profesor en el Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe, Francisco Rueda.Entre estas secuelas, abunda, están la pérdida de confianza para inversiones extranjeras y la pérdida de empleos. Si a esto se le suman las amenazas de Trump para imponer aranceles, añade Rueda, México podría entrar en una recesión.Igualmente, "entre los sectores más afectados estarán primero el automotor y el agrícola, pero sobre todo en los productos que más exporta México a EEUU, como los aguacates, el jitomate y la cerveza", menciona.En este mismo sentido, Torrez Vázquez agrega que las exportaciones mexicanas caerían con Washington y Ottawa."Finalmente, existiría la posibilidad de que no solo impusieran aranceles y barreras comerciales a los productos mexicanos que lleguen a EEUU, sino a Canadá, lo que afectaría el nivel de precios y, en consecuencia, veríamos un alza en la inflación", observa.Los problemas latentes que deben atenderseMientras los tres países se dirigen a la revisión del T-MEC, que será en 2026, hay algunos temas que ponen "entre la espada y la pared" a México, como lo es China, especialmente por los comentarios tanto de políticos de Canadá como de EEUU.Ante esa situación, los expertos en economía indican que los señalamientos tienen un cariz más político-electoral, con el propósito de generar simpatías por parte de los votantes. No obstante, Rueda, quien también es maestro en economía por el Colegio de México (Colmex), sugiere que el Gobierno mexicano sí tome algunas medidas para disminuir su peso en la región y en la relación que se sostiene con Pekín.Esta es una de las cuestiones que han sido abordadas desde finales del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y el inicio de la Administración de la mandataria Claudia Sheinbaum, en las que se reflexiona sobre la disparidad en el vínculo México-China.Otro ámbito a tomar en cuenta es la desaparición de los órganos autónomos en México, la cual fue avalada por el Congreso de la Unión recientemente."Organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se crearon justamente como un requisito del T-MEC. Lo que está haciendo esta reforma pone en desventaja en México ya que, ante futuras negociaciones, está en riesgo el pacto comercial de manera innecesaria y el Gobierno debería estar dispuesto a darle autonomía a las nuevas propuestas para reabsorber esas instituciones", pondera Rueda.Quedándose o yéndoseSin importar si México se queda o es expulsado del T-MEC, los especialistas en temas económicos coinciden en que es relevante que el Gobierno mexicano forje una postura férrea frente a los embates de EEUU y Canadá.Torrez Vázquez afirma que los mensajes que ha dado tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre el estado del pacto comercial, han sido adecuados, ya que toman en cuenta los escenarios a los que podrían enfrentarse en los próximos dos años.Sin embargo, señala que la Administración mexicana debe poner la vista en los requisitos de origen, en la política energética y los subsidios al sector agroindustrial."EEUU se comprometió a no subsidiar a sus productores, pero no lo ha hecho, lo que abre una competencia desleal con México y con Canadá. También se deben evitar las cláusulas tramposas de Washington que han limitado la llegada de productos mexicanos y canadienses [a su nación], así como el tema laboral y su regulación", explora.Asimismo, el doctor en estudios económicos agrega que sería relevante buscar nuevas maneras de comunicación con Washington y Ottawa, esto para disminuir las tensiones existentes.Rueda opina que Sheinbaum y su equipo deben estar atentos a que, aunque la vigencia del T-MEC sea hasta 2036, todo lo que ocurra sobre el tema, incluidas las expectativas, tienen impacto en el acuerdo comercial.

