https://noticiaslatam.lat/20241109/trump-es-un-huracan-categoria-10-del-que-mexico-deberia-cuidarse-fortaleciendo-su-mercado-interno-1158871443.html

Trump es un "huracán categoría 10" del que México debería cuidarse fortaleciendo su mercado interno

Trump es un "huracán categoría 10" del que México debería cuidarse fortaleciendo su mercado interno

Sputnik Mundo

Donald Trump es un "huracán categoría 10" que se aproxima a México, y la única manera de proteger la economía del país latinoamericano es fortalecer el mercado... 09.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-09T04:05+0000

2024-11-09T04:05+0000

2024-11-09T04:05+0000

américa latina

donald trump

marcelo ebrard

claudia sheinbaum

méxico

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/01/1123893108_105:0:2048:1093_1920x0_80_0_0_857a4a7a85831df15eff38bf6dbe38af.jpg

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y otros funcionarios del Gobierno del país latinoamericano han afirmado que no hay de qué preocuparse por el regreso del republicano a la Casa Blanca."Se ve promisoria [la relación con el Gobierno de Trump]", dijo Ebrard luego de una reunión con Sheinbaum, dos días después del triunfo electoral del republicano. "La realidad se va imponer", aseguró por su parte hace unas semanas el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas. Antes, en una reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Ebrard destacó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, lo que de alguna manera blinda al país latinoamericano de los posibles embates Trump.De acuerdo con datos del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos, el intercambio comercial entre ambos países fue de 632.000 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, y las exportaciones de México a la nación norteamericana ascendieron a 382.000 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo, un aumento de 45% con respecto al mismo periodo de 2018.Según Ebrard, el crecimiento en las exportaciones de México a EEUU representa millones de empleos en ambos lados de la frontera y esa será una de las bases de la negociación con Trump en la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que se llevará a cabo el próximo año. Sin embargo, para Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, las afirmaciones de los funcionarios mexicanos muestran un desconocimiento —sorprendente en el caso de Marcelo Ebrard, dice— del comportamiento de Donald Trump y de lo que significa su regreso a la Casa Blanca.El analista explicó que al republicano no le interesa el intercambio comercial con México, sino las situaciones que, desde su punto de vista, ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, como la actuación de los grupos del crimen organizado, la migración ilegal y la presencia de China en América Latina. "Ellos hablan de temas comerciales [los funcionarios mexicanos], pero eso no está diciendo Trump; lo que está declarando Donald Trump es una exigencia en el sentido de que no se erosione la seguridad de Estados Unidos por el crimen organizado y la migración", dijo el académico.Pero, además, recuerda, México llega a estos momentos con varios frentes abiertos con Estados Unidos. Uno de ellos es la controversia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial sobre la importación de maíz transgénico después de que México prohibió la utilización del grano para la elaboración de la masa y la tortilla.Otro frente, dice, está en el mercado de la generación de energía, en la que México refrendó la política que da prioridad a las empresas del estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). También, afirma, está la presión de Washington sobre aspectos laborales en México y diferencias en torno a la propiedad industrial en el sector agrícola.Para el economista, la única manera de que México pueda protegerse de los embates de Trump una vez que este asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, es aprovechar el momento y fortalecer el mercado interno. Según él, México debe aprovechar estos 70 días antes de que el republicano asuma la presidencia para llevar a cabo un análisis de lo que podría causar la imposición de aranceles a la exportaciones mexicanas y, de esta manera, tener un mayor margen de negociación y llevar a cabo un ataque frontal al crimen organizado, además de intentar contener los flujos migratorios hacia suelo estadounidense."Se tiene que preparar toda una estrategia de manera integral para poder hacer frente al huracán categoría 10 llamado Donald Trump", afirmó.

https://noticiaslatam.lat/20241107/sheinbaum-califica-como-muy-cordial-su-primera-llamada-con-trump-tras-las-elecciones-en-eeuu-1158859362.html

https://noticiaslatam.lat/20241107/ebrard-tras-el-triunfo-de-trump-hay-turbulencia-pero-mexico-va-a-llegar-a-buen-puerto-1158864936.html

https://noticiaslatam.lat/20240726/mexico-quiere-vencer-a-eeuu-en-la-lucha-por-el-maiz-pero-el-consenso-cientifico-esta-comprado-1156374008.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

donald trump, marcelo ebrard, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, 💬 opinión y análisis