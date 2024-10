https://noticiaslatam.lat/20241005/mexico-necesita-una-politica-de-inversion-extranjera-un-reto-complejo-para-sheinbaum-1157979060.html

"México necesita una política de inversión extranjera": ¿un reto complejo para Sheinbaum?

Esto permite, de acuerdo con el experto, tener mayores oportunidades de capacitación de la plantilla laboral, más tecnología y que personas del país que recibe la inversión ocupen cargos directivos.Cruz Blanco considera que esa reforma es uno de los temas pendientes en la nación latinoamericana, especialmente a partir de su adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que hoy conocemos como T-MEC, donde también se encuentran suscritos Canadá y Estados Unidos."La renegociación del T-MEC, que ocurrirá en 2026, puede ayudar en ese sentido. Aunque es complicado, siempre hay áreas grises donde [México puede aprovechar] para ubicarla donde considere que se necesario (...) y se exijan cuestiones como empleos bien pagados (...). Se necesita tener algo más [a cambio de las inversiones de firmas extranjeras], porque llevamos más de 30 años [en este acuerdo comercial] y las ganancias son marginales", reflexiona.En su toma de posesión como jefa del Estado mexicano, Claudia Sheinbaum dio un discurso donde incluyó una invitación a las compañías extranjeras que estén interesadas en acercarse al país durante su sexenio."Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad: tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país", subrayó.Este mensaje fue a tono con las declaraciones que realizó desde que ganó las elecciones presidenciales el 2 de junio hasta días antes de su asunción, especialmente por los temores generados durante la discusión y posterior aprobación de la reforma al Poder Judicial mexicano.Así cerraron las inversiones con AMLODe acuerdo con el sexto informe de Gobierno del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentado el 1 de septiembre de este año, la inversión extranjera directa (IED) acumulada entre enero de 2019 y hasta marzo de 2024 fue de 199,9 millones de dólares.En la recta final de su mandato, entre enero de 2023 y junio de 2024, los países que más apostaron por México fueron Estados Unidos (41%), Alemania (10%), Japón (9%), Canadá (9%) y España (5%). El resto de los países del mundo conforman el 26% de las inversiones hacia el territorio mexicano.Los recursos se concentraron en áreas como manufactura (52%), servicios financieros (18%), minería (10%), transportes, correo y almacenamiento (7%), servicios de alojamiento temporal (6%) y otros sectores (7%).Días después, la Secretaría de Economía mexicana dio a conocer que, de enero a septiembre de 2024, compañías privadas de todo el mundo habían realizado 209 anuncios de inversión para la nación latinoamericana, con una expectativa de transacción de 64,7 millones de dólares.De acuerdo con la información de los anuncios recabados, además de la cifra de inversión, la dependencia del país latinoamericano prevé la generación de 99.709 nuevos empleos.Pero esto no es suficiente, destaca en entrevista para Sputnik la doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adriana Mitani Cruz Cruz.No solo es una cuestión de númerosLos doctores en economía son claros: la inversión extranjera que llegue a México no solo debe sumar al país latinoamericano de manera cuantitativa, sino cualitativa."Es bueno que lleguen las inversiones porque implican llegada de divisas (...), pero no es suficiente quedarse con los montos. Si nos ponemos a escarbar, regularmente llegar al mismo lugar, sector o son las mismas compañías; realmente no se está haciendo una política para que, más allá de su arribo, tengan efecto en desarrollo económico en mediano y largo plazo", reflexiona Cruz Blanco.Para el también integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, una manera de modificar este panorama es a través de la diversificación. En su opinión, los sectores hacia donde los esfuerzos deberían enfocarse en el sexenio de Sheinbaum, que concluye en 2030, son el de servicios y el primario, que abarca aquellas actividades que se relacionan con la agricultura, la cría y explotación de animales, la pesca, la caza y el aprovechamiento forestal.Asimismo, Cruz Cruz, quien también es docente en la UNAM, hace énfasis en que es urgente una política fiscal donde se estipule de qué manera se tomarán en cuenta a las empresas extranjeras, lo cual podrá estimarse en la presentación del Paquete Económico por parte del gobierno mexicano que, se prevé, se dé a conocer en noviembre."Sin embargo, esto es solo un elemento a considerar para las compañías. Lo hemos visto, por ejemplo, en China. A pesar de agregar aranceles a buena cantidad de productos, es difícil que por esa razón decidan retirar la inversión. Más bien, aspectos como los recursos naturales, la mano de obra, la posición geográfica y las infraestructuras marítima y aeronáutica determinan ese tipo de decisiones", expone.Las barreras a vencerPara la doctora en economía por la UNAM, una de las barreras a las que se enfrentará la presidenta de México en materia de inversión extranjera será brindar confianza a las compañías a pesar de la inseguridad que se vive en el territorio nacional."Garantizar la seguridad de los inversionistas y los proyectos es importante para que las empresas privadas decidan realizar una inversión. Si bien Sheinbaum ha comentado que, en su mandato como jefa de Gobierno de la Ciudad de México logró disminuir la delincuencia, falta por ver si lo cumple a nivel nacional", comenta.A esto también se suma el mantener finanzas públicas sanas y una buena diplomacia con las naciones, especialmente con EEUU, tanto por su cercanía geográfica como comercial.Mientras tanto, Cruz Blanco insiste en que se debe cambiar la visión de que las compañías de otras naciones solo traen beneficios sin buscar algo a cambiar."Se requiere una perspectiva más integral de qué quiero obtener [de ellas] como país porque, a veces, los beneficios son momentáneos y no a largo plazo", concluye.

