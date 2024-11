https://noticiaslatam.lat/20241124/sera-un-costo-descomunal-mexico-advierte-a-eeuu-y-canada-si-atentan-contra-el-t-mec-1159238923.html

"Será un costo descomunal": México advierte a EEUU y Canadá si atentan contra el T-MEC

"Cualquier cosa que hagamos contra ese flujo y esa integración de las tres economías, va a ser un costo descomunal", señaló el funcionario mexicano en un encuentro con consejeros del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en la capital del país latinoamericano. Las declaraciones de Ebrard tienen lugar después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmara en una conferencia de prensa que no descarta impulsar la idea de que Canadá renegocie el tratado solamente con Estados Unidos y excluir a México.Varios primeros ministros de territorios canadienses han dicho en los últimos días que Canadá debería negociar por separado los tratados comerciales con Estados Unidos y México con el argumento de que el país latinoamericano estaría exportando productos con la etiqueta hecho en México, pero que en realidad son de China.La postura de los dirigentes locales canadienses se suma a la presión de Donald Trump, quien llegará al poder en enero y ha amenazado con imponer aranceles a los autos fabricados por empresas chinas pero que son exportados a través de la frontera con México.En este contexto, Ebrard señaló que México tiene mejores condiciones para renegociar el T-MEC que hace seis años, cuando se firmó el tratado bajo la primera Administración de Trump."El punto de partida ahora es que se presentó un presidente cuya acción y negociación llevó al T-MEC o al USMCA, y por lo tanto lo primero que está haciendo es hablar con un gobierno que quien lo encabeza es el autor del tratado", explicó el secretario mexicano.De acuerdo con Ebrard, México defenderá en las negociaciones el hecho de que el T-MEC "es el más exitoso de todos los tratados que se han firmado en el periodo, incluyendo los acuerdos de libre comercio con China, de aliados de Estados Unidos como Australia"."Si ven los números, el tratado que tuvo los mejores resultados es el USMCA o el T-MEC. Entonces el incremento en el comercio de la región es impresionante en esos seis años. Pero no solo de exportaciones de bien, también de importaciones de Estados Unidos", afirmó el exsecretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Según el titular de la cartera de Economía, si la próxima Administración Trump decide poner una tarifa de 10 o 20 puntos que no tiene precedente hay muchas evaluaciones del impacto que va a tener "porque es desastroso, en términos de nivel de precio, empleos, competitividad".

