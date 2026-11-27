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"Lo peor todavía no llega": Perú enfrenta fuerte aumento de precios de alimentos y riesgo de desabastecimiento

"Lo peor todavía no llega": Perú enfrenta fuerte aumento de precios de alimentos y riesgo de desabastecimiento

Sputnik Mundo

Los precios de los alimentos básicos en Perú tienen graves repuntes en los últimos tiempos, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Algunos... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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Especialistas advierten a Sputnik que el encarecimiento se podría profundizar por los problemas de producción, el alza de los combustibles y el riesgo de desabastecimiento ante el fenómeno de El Niño.Hace 10 años, Elizabeth Calderón tiene un puesto de verduras y abarrotes en el Mercado Central de Lima y nunca había visto un aumento tan abrupto en el aumento de los alimentos. "Subió de la noche a la mañana (...), y la gente no quiere comprar. Es terrible", dice en entrevista para Sputnik.Muy cerca del comercio, Jhon, acompañado de su tía y abuela, realiza las compras semanales y ha notado un aumento de hasta el doble en algunos productos como la papa, zanahoria, pimiento, entre otros.En otra esquina del mercado, Pey Aurora explica cómo el aumento de precios ha afectado su canasta familiar. "Una tiene que restringirse a las compras necesarias (...). Ahora acabo de rechazar una palta (aguacate) que costaba siete soles (dos dólares). Un desayuno con una palta de siete soles ya es un lujo", cuenta a Sputnik.Una situación que puede empeorarAngie Higuchi, investigadora del Departamento de Ciencias de la Gestión PUCP, explica que el encarecimiento de productos se origina, en primer lugar, en el aumento del calor por el fenómeno de El Niño, que ocasiona una baja producción y mayores costos que se trasladan al bolsillo de los peruanos.Otro aspecto, señala la especialista en charla para Sputnik, es el precio elevado de combustibles por los conflictos en Oriente Medio. "Otro aspecto también son los insumos agrícolas, los fertilizantes, por ejemplo. Ya son problemas que nosotros no podemos dominar. Se ha vuelto una bomba, tanto de factores externos como internos, que ha hecho que incremente el precio", explica.Según cifras oficiales, durante el año pasado, tres de cada 10 peruanos tuvieron dificultades para acceder a alimentos de calidad, se quedaron sin alimentos o no comieron durante un día o más debido a la falta de recursos.Impacto directo en los hogaresPerú vive también un récord de aumento de la inflación interanual en los últimos tres años. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, advirtió en CADE Ejecutivos 2026, el foro empresarial más importante de la nación andina, que "la economía viene sumamente fuerte ya varios trimestres", pero que la inflación de noviembre sería más alta y esto afectaría directamente a los hogares.En el registro histórico nunca hubo un noviembre con una inflación tan alta, señala José Luis Nolazco, docente de Economía de la Universidad de Lima. "La proyección que nosotros tenemos para noviembre es una inflación históricamente alta en términos mensuales. Contamos con una proyección de casi 0,9% mensual y eso es 6%. (...) Hoy en día, el precio de los alimentos no es 6%, es 8 o 9%. Y, de cara al inicio del siguiente año, tranquilamente va a ser 10%", describe a Sputnik.Según pudo verificar Sputnik en el Mercado Central, el precio de productos básicos como la zanahoria, que antes se vendía a dos soles (0,58 dólares), ahora cuesta entre seis y siete soles (alrededor de dos dólares).Además, la papa amarilla aumentó su precio de cuatro soles a siete soles (1,15 a dos dólares). El choclo (elote) también pasó de 3,4 a 8,5 (0,98 a 2,45 dólares). Productos como el haba verde serrana, la papa yungay y la única, entre otros, también han encarecido sus precios notoriamente.Desabastecimiento de alimentosEl gerente de la Convención del Agro Peruano, Luis Cruz Cuadros, advirtió a medios locales que los precios "van a subir el doble y en algunos productos hasta el triple", y que la producción de papa podría caer entre 30% y 40%, lo que se podría traducir en desabastecimiento de un producto clave en la dieta del peruano promedio.El economista estima que "lo peor todavía no llega" y plantea que "el primer trimestre, o enero o febrero del próximo año, debería observarse con mayor notoriedad una desaceleración de la actividad económica"."Las proyecciones que nosotros teníamos dentro del Observatorio [de la Universidad de Lima] era que este año iba a disminuir la pobreza a más o menos 23%, pero [en 2027] va a subir dos puntos, o sea, hasta a 26%. Es algo totalmente factible", detalla.Preocupación por 2027Para Higuchi, el problema de abastecimiento podría agravarse el próximo año y dañar aún más a las familias con menores recursos. Asimismo, pide apelar a la empatía y solidaridad. "Es muy importante no especular con los precios, más allá de asustar, cooperar y dar medidas", expresa.Nolazco coincide con la entrega de bonos, y añade que también se debe ayudar a los trabajadores que quedarían desempleados por falta de producción en el sector agro."Hasta ahora, no hemos visto algo in situ para comenzar a destinar bonos. Y estos probablemente tienen que darse ya entre diciembre, enero, febrero y marzo, porque lamentablemente los ingresos hoy en día, en términos reales, uno gana menos (...). Tiene que ser un bono mensual, por lo menos hasta casi el segundo trimestre del próximo año", concluye el economista.

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