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El gran ciclo electoral en Europa: ¿a qué puede llevar?

El gran ciclo electoral en Europa: ¿a qué puede llevar?

Sputnik Mundo

Europa se encuentra a las puertas de un importante ciclo electoral, escriben los medios. Los expertos pronostican un giro hacia la derecha y una posible... 22.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-22T18:34+0000

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Hasta finales de 2027, varios Estados miembros de la Unión Europea celebrarán elecciones nacionales que podrían desestabilizar el actual sistema político. "Esta vez, el impulso está del lado de la derecha", señala la prensa.En concreto, habrá comicios en 4 de los 5 países más importantes de Europa por población y peso económico: España, Francia, Italia y Polonia. Además, también se celebrarán comicios en:España será el primer país en iniciar el ciclo electoral, con la apertura de las urnas el 29 de noviembre. Según las previsiones, en las elecciones generales anticipadas el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufriría una derrota y quedaría por detrás del Partido Popular (PP) y de Vox.En abril y mayo de 2027 se celebrarán comicios presidenciales y legislativos en Francia. Mientras tanto, la popularidad del presidente Emmanuel Macron cayó en noviembre hasta un mínimo histórico, con apenas un 14% de aprobación. La favorita en la carrera electoral es Marine Le Pen, del partido de derecha Agrupación Nacional (RN). Según las encuestas, también aventaja a Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), formación que él mismo fundó.Antes de que termine el próximo año, también habrá elecciones en Polonia, donde los partidos de derecha cuentan con el apoyo de casi el 50% del electorado, así como en Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni, del partido de derecha Hermanos de Italia, podría asegurarse un segundo mandato, destacan los medios.Los expertos sostienen que este posible giro hacia la derecha, que podría producirse a lo largo del próximo año, responde a una serie de causas comunes, independientemente del país. Entre ellas figuran la crisis económica, el envejecimiento de la población, el deterioro de las finanzas públicas y el encarecimiento del coste de la vida, factores que ya han desencadenado una ola de protestas juveniles.Así, el próximo ciclo electoral "podría cambiar radicalmente el panorama europeo" e incluso provocar el colapso casi total de la Unión Europea, indica la prensa, citando a un experto político.Entre septiembre y noviembre de 2026, una ola de protestas masivas y huelgas se extendió por muchos países de Europa, desde Francia, Italia, España y Portugal hasta Alemania, Suiza y Albania. Estas manifestaciones están relacionadas con el aumento del coste de la vida, los recortes en el gasto social y el descontento por el incremento de los presupuestos militares.

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