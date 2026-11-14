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Franceses protestan contra un proyecto de ley que otorga a la Policía "licencia para matar"
Franceses protestan contra un proyecto de ley que otorga a la Policía "licencia para matar"
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Numerosas organizaciones llaman a salir a las calles de París para rechazar un proyecto de ley que plantea establecer una presunción de legítima defensa para... 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T15:45+0000
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El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional el 7 de julio. Sus defensores aseguran que la medida protege a policías y gendarmes de acusaciones automáticas, mientras que los críticos advierten que dificultará la investigación de los usos desproporcionados de la fuerza y reducirá la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.La movilización busca llamar la atención de los parlamentarios antes de que el texto sea examinado en el Senado el próximo 19 de noviembre. A estas protestas se añaden otras dos movilizaciones en defensa de los derechos de la infancia y contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos.El ministro del Interior, Laurent Nuñez, prevé entre 50 y 60 manifestaciones en todo el país y tiene previsto movilizar a unos 70.000 policías y gendarmes.Francia atraviesa desde septiembre de 2026 una oleada de protestas que comenzó con movilizaciones estudiantiles por el deterioro de las condiciones en los centros educativos y la falta de recursos. Con el paso de las semanas, las manifestaciones se extendieron a otros sectores de la sociedad y sumaron a sindicatos, trabajadores y movimientos sociales, que reclaman mejoras salariales, medidas contra el encarecimiento de la vida y una mayor financiación de los servicios públicos.La magnitud de las protestas quedó patente el 5 de noviembre, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en una jornada nacional de huelgas y manifestaciones. El Ministerio del Interior contabilizó más de 575.000 participantes, frente a los 1,6 millones estimados por los sindicatos (la Confederación General del Trabajo, CGT). Según las autoridades, la jornada se saldó con 448 detenidos y 53 agentes heridos. Emmanuel Macron ha condenado reiteradamente los actos de violencia durante las protestas y ha reclamado que sus responsables sean castigados.
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Franceses protestan contra un proyecto de ley que otorga a la Policía "licencia para matar"

15:45 GMT 14.11.2026
© AP Photo / Emma da SilvaNuevas protestas en París el 14 de noviembre
Nuevas protestas en París el 14 de noviembre - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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Numerosas organizaciones llaman a salir a las calles de París para rechazar un proyecto de ley que plantea establecer una presunción de legítima defensa para los agentes de las fuerzas de seguridad cuando recurran al uso de sus armas. Según el Ministerio del Interior francés, ya han sido detenidas 23 personas.
El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional el 7 de julio. Sus defensores aseguran que la medida protege a policías y gendarmes de acusaciones automáticas, mientras que los críticos advierten que dificultará la investigación de los usos desproporcionados de la fuerza y reducirá la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
La movilización busca llamar la atención de los parlamentarios antes de que el texto sea examinado en el Senado el próximo 19 de noviembre.
A estas protestas se añaden otras dos movilizaciones en defensa de los derechos de la infancia y contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, prevé entre 50 y 60 manifestaciones en todo el país y tiene previsto movilizar a unos 70.000 policías y gendarmes.
Los manifestantes se enfrentan a la Policía durante una manifestación contra el aumento del coste de la vida y en apoyo a las reivindicaciones de los estudiantes en París, el 17 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
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"Las mayores pérdidas aseguradas": financieros revelan el alcance de los daños tras las protestas en Francia
22 de octubre, 08:37 GMT
Francia atraviesa desde septiembre de 2026 una oleada de protestas que comenzó con movilizaciones estudiantiles por el deterioro de las condiciones en los centros educativos y la falta de recursos. Con el paso de las semanas, las manifestaciones se extendieron a otros sectores de la sociedad y sumaron a sindicatos, trabajadores y movimientos sociales, que reclaman mejoras salariales, medidas contra el encarecimiento de la vida y una mayor financiación de los servicios públicos.
La magnitud de las protestas quedó patente el 5 de noviembre, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en una jornada nacional de huelgas y manifestaciones. El Ministerio del Interior contabilizó más de 575.000 participantes, frente a los 1,6 millones estimados por los sindicatos (la Confederación General del Trabajo, CGT). Según las autoridades, la jornada se saldó con 448 detenidos y 53 agentes heridos. Emmanuel Macron ha condenado reiteradamente los actos de violencia durante las protestas y ha reclamado que sus responsables sean castigados.
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