Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920, 11.02.2021
España
Últimas noticias de España. Temas de actualidad informativa de todas las comunidades autónomas españolas.
https://noticiaslatam.lat/20261111/detenidos-y-heridos-asi-transcurre-la-huelga-por-la-vivienda-en-espana--videos-1175834336.html
Detenidos y heridos: así transcurre la huelga por la vivienda en España | Videos
Detenidos y heridos: así transcurre la huelga por la vivienda en España | Videos
Sputnik Mundo
En España tiene lugar la huelga general 11N, que durará 24 horas. Alrededor de 40 personas han sido detenidas por la Policía durante las manifestaciones por la... 11.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-11T14:27+0000
2026-11-11T14:40+0000
españa
🌍 europa
huelga
protestas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0b/1175833951_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_29faf3689f7c1ba65b723e9278cfb350.jpg
Por su parte, el sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) informó que 20 de sus miembros resultaron heridos tras las actuaciones de las fuerzas de seguridad.Desde las primeras horas de la jornada, los piquetes bloquearon carreteras, accesos a zonas industriales y algunas vías urbanas. La protesta también provocó alteraciones en el transporte público de Cataluña y la cancelación de 85 vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.Además, un poco antes, un grupo de aproximadamente 50 personas con el rostro cubierto irrumpió en la sede de una cadena de televisión estatal española en Barcelona. Los manifestantes entraron en el estudio del programa Cafè d'idees, que se emitía en directo en ese momento, y desplegaron pancartas con demandas relacionadas con la huelga general que se está realizando en el país. Ante la imposibilidad de mantener una transmisión en directo, la periodista concluyó su intervención.Se celebra en España una huelga general de 24 horas convocada en todo el país para exigir medidas frente a la crisis de la vivienda, mejorar los salarios, contener el encarecimiento de la vida y reforzar los servicios públicos. Cerca de 19 millones de trabajadores estaban llamados a secundar el paro, el primero organizado conjuntamente por CCOO y UGT en los últimos 14 años.La movilización estuvo precedida por una oleada de protestas relacionadas con el acceso a la vivienda. Estas cobraron fuerza después del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció posteriormente en un hospital.
https://noticiaslatam.lat/20261005/se-va-el-ultimo-socialista-de-europa-por-que-las-elecciones-de-noviembre-en-espana-son-mas-1175319317.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0b/1175833951_286:76:976:594_1920x0_80_0_0_ba7091065bf1b69b4aa00f0d354f462c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🌍 europa, huelga, protestas
🌍 europa, huelga, protestas

Detenidos y heridos: así transcurre la huelga por la vivienda en España | Videos

14:27 GMT 11.11.2026 (actualizado: 14:40 GMT 11.11.2026)
© AP Photo / Manu FernandezLos manifestantes portan llaveros y carteles con las palabras 'Cerrado por huelga general' durante una huelga general a nivel nacional en España, el 11 de noviembre de 2026
Los manifestantes portan llaveros y carteles con las palabras 'Cerrado por huelga general' durante una huelga general a nivel nacional en España, el 11 de noviembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Síguenos en
En España tiene lugar la huelga general 11N, que durará 24 horas. Alrededor de 40 personas han sido detenidas por la Policía durante las manifestaciones por la crisis de la vivienda, conforme a los datos del Ministerio del Interior del país y la Ertzaintza —la Policía autonómica del País Vasco—.
Por su parte, el sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) informó que 20 de sus miembros resultaron heridos tras las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
Desde las primeras horas de la jornada, los piquetes bloquearon carreteras, accesos a zonas industriales y algunas vías urbanas. La protesta también provocó alteraciones en el transporte público de Cataluña y la cancelación de 85 vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Además, un poco antes, un grupo de aproximadamente 50 personas con el rostro cubierto irrumpió en la sede de una cadena de televisión estatal española en Barcelona. Los manifestantes entraron en el estudio del programa Cafè d'idees, que se emitía en directo en ese momento, y desplegaron pancartas con demandas relacionadas con la huelga general que se está realizando en el país. Ante la imposibilidad de mantener una transmisión en directo, la periodista concluyó su intervención.
Se celebra en España una huelga general de 24 horas convocada en todo el país para exigir medidas frente a la crisis de la vivienda, mejorar los salarios, contener el encarecimiento de la vida y reforzar los servicios públicos. Cerca de 19 millones de trabajadores estaban llamados a secundar el paro, el primero organizado conjuntamente por CCOO y UGT en los últimos 14 años.
La movilización estuvo precedida por una oleada de protestas relacionadas con el acceso a la vivienda. Estas cobraron fuerza después del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció posteriormente en un hospital.
¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
España
¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece
5 de octubre, 16:31 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала