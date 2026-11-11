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Detenidos y heridos: así transcurre la huelga por la vivienda en España | Videos

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En España tiene lugar la huelga general 11N, que durará 24 horas. Alrededor de 40 personas han sido detenidas por la Policía durante las manifestaciones por la... 11.11.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, el sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) informó que 20 de sus miembros resultaron heridos tras las actuaciones de las fuerzas de seguridad.Desde las primeras horas de la jornada, los piquetes bloquearon carreteras, accesos a zonas industriales y algunas vías urbanas. La protesta también provocó alteraciones en el transporte público de Cataluña y la cancelación de 85 vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.Además, un poco antes, un grupo de aproximadamente 50 personas con el rostro cubierto irrumpió en la sede de una cadena de televisión estatal española en Barcelona. Los manifestantes entraron en el estudio del programa Cafè d'idees, que se emitía en directo en ese momento, y desplegaron pancartas con demandas relacionadas con la huelga general que se está realizando en el país. Ante la imposibilidad de mantener una transmisión en directo, la periodista concluyó su intervención.Se celebra en España una huelga general de 24 horas convocada en todo el país para exigir medidas frente a la crisis de la vivienda, mejorar los salarios, contener el encarecimiento de la vida y reforzar los servicios públicos. Cerca de 19 millones de trabajadores estaban llamados a secundar el paro, el primero organizado conjuntamente por CCOO y UGT en los últimos 14 años.La movilización estuvo precedida por una oleada de protestas relacionadas con el acceso a la vivienda. Estas cobraron fuerza después del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció posteriormente en un hospital.

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