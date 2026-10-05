Sánchez anuncia la fecha de elecciones legislativas anticipadas en España
07:18 GMT 05.10.2026 (actualizado: 08:01 GMT 05.10.2026)
© AP Photo / Toby MelvillePedro Sánchez, presidente del Gobierno español, durante una reunión con el primer ministro británico, en Londres, el miércoles 3 de septiembre de 2025
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la decisión de convocar las elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre durante una declaración institucional desde la Moncloa.
"Tras informar, como corresponde, al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley", manifestó.
Durante su discurso, Sánchez realzó los logros de su gabinete, que tuvo que capear "emergencias inéditas", "una coyuntura internacional muy difícil", "un Congreso muy bronco" y "la peor oposición" que ha conocido España en su historia democrática.
Previamente, el presidente del Gobierno español insistió en varias ocasiones en que mantendría la legislatura hasta 2027 y cumpliría los cuatro años previstos para su mandato.
Últimamente, España fue sacudida por una serie de crisis –escándalos de corrupción, presión migratoria en Ceuta y la crisis de vivienda–, que ha reavivado el debate sobre un posible adelanto electoral.
El golpe más reciente llegó desde el Congreso, donde Partido Popular (PP), Vox y Junts tumbaron los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno para proteger a colectivos vulnerables frente a los desahucios y reforzar los derechos de los inquilinos, evidenciando de nuevo la fragilidad de la mayoría parlamentaria.
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