https://noticiaslatam.lat/20261005/sanchez-anuncia-la-fecha-de-elecciones-legislativas-anticipadas-1175312282.html

Sánchez anuncia la fecha de elecciones legislativas anticipadas en España

Sánchez anuncia la fecha de elecciones legislativas anticipadas en España

Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la decisión de convocar las elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre durante una... 05.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-05T07:18+0000

2026-10-05T07:18+0000

2026-10-05T08:01+0000

internacional

españa

pedro sánchez

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/19/1172755920_0:18:1024:594_1920x0_80_0_0_bdda63d0ca58c40d917d9832944f2c90.jpg

Durante su discurso, Sánchez realzó los logros de su gabinete, que tuvo que capear "emergencias inéditas", "una coyuntura internacional muy difícil", "un Congreso muy bronco" y "la peor oposición" que ha conocido España en su historia democrática.Previamente, el presidente del Gobierno español insistió en varias ocasiones en que mantendría la legislatura hasta 2027 y cumpliría los cuatro años previstos para su mandato.Últimamente, España fue sacudida por una serie de crisis –escándalos de corrupción, presión migratoria en Ceuta y la crisis de vivienda–, que ha reavivado el debate sobre un posible adelanto electoral.El golpe más reciente llegó desde el Congreso, donde Partido Popular (PP), Vox y Junts tumbaron los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno para proteger a colectivos vulnerables frente a los desahucios y reforzar los derechos de los inquilinos, evidenciando de nuevo la fragilidad de la mayoría parlamentaria.

https://noticiaslatam.lat/20260928/1175217766.html

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, pedro sánchez, elecciones