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"Se han arrinconado": el apoyo incondicional a Kiev debilitó la posición de la UE, señala político alemán
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Al alinearse con Kiev en el conflicto de Ucrania, los países de la Unión Europea se han arrinconado, declaró a Sputnik el diputado de Alternativa para Alemania... 21.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-21T16:11+0000
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Kotré también señaló que Alemania actuó de manera imprudente al decidir tomar partido en un conflicto que no le concierne. De acuerdo con el diputado, con esta decisión, la República Federal se ha autoexcluido del juego.De esta manera el funcionario comentó el encuentro trilateral entre los mandatarios de Rusia, China y Estados Unidos —Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump— y la posición de Europa en la política mundial. La reunión se llevó a cabo el 19 de noviembre en los márgenes de la cumbre del APEC. Se trata del primer encuentro de este tipo en la historia entre los presidentes de los tres países.
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"Se han arrinconado": el apoyo incondicional a Kiev debilitó la posición de la UE, señala político alemán
Al alinearse con Kiev en el conflicto de Ucrania, los países de la Unión Europea se han arrinconado, declaró a Sputnik el diputado de Alternativa para Alemania (AfD) y miembro de la Comisión de Economía y Energía del Bundestag, Steffen Kotré. A su juicio, esto ha debilitado la posición de Europa en el escenario internacional.
"Los países de la Unión Europea se han arrinconado al tomar partido en el enfrentamiento [el conflicto en Ucrania], pese a que el resto del mundo no respalda esa división. Esto no aumenta sus posibilidades de éxito en el escenario internacional", destacó.
Kotré también señaló que Alemania actuó de manera imprudente al decidir tomar partido en un conflicto que no le concierne. De acuerdo con el diputado, con esta decisión, la República Federal se ha autoexcluido del juego.
De esta manera el funcionario comentó el encuentro trilateral
entre los mandatarios de Rusia, China y Estados Unidos —Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump— y la posición de Europa en la política mundial.
La reunión se llevó a cabo el 19 de noviembre en los márgenes de la cumbre del APEC
. Se trata del primer encuentro de este tipo en la historia
entre los presidentes de los tres países.